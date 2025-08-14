เกาะกระแสโซเชียล

วอชด็อก เปิดคลิป เด็กชายวัย 14 จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ ก่อนนำซากโยนทิ้งน้ำ 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT โพสต์ข้อความระบุว่า 

เด็กอายุ14จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ  เจ้าหน้าที่มูลนิธิในจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า

มีเด็กชายอายุเพียง 14 ปี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ได้ก่อเหตุโหดร้าย จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ

เปลวไฟลุกไหม้ไปทั่ว ก่อนจะนำซากไปโยนทิ้งน้ำอย่างเลือดเย็น

นี่ไม่ใช่เพียงการทำร้ายสัตว์ แต่เป็น สัญญาณอันตราย ของปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เกาะคา

และประสานให้ตำรวจติดตามตัวเด็ก พร้อมผู้ปกครอง มาที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

โดยกรณีนี้เข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

แม้ผู้ก่อเหตุจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและปรับพฤติกรรมอย่างเข้มงวด

📢 ฝากเตือนผู้ปกครองและครู

พฤติกรรมรุนแรงต่อสัตว์อาจพัฒนาไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อคน

ต้องเฝ้าระวัง สังเกต และแก้ไขตั้งแต่เนิ่น ๆ

สัตว์ทุกชีวิตมีหัวใจ พวกมันไม่ควรต้องตายอย่างทรมานเพราะความสนุกหรืออารมณ์ชั่ววูบของใคร

ดูคลิป

