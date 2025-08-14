วอชด็อก เปิดคลิป เด็กชายวัย 14 จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ ก่อนนำซากโยนทิ้งน้ำ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT โพสต์ข้อความระบุว่า
เด็กอายุ14จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิในจังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
มีเด็กชายอายุเพียง 14 ปี ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ได้ก่อเหตุโหดร้าย จับลูกหมาเผาทั้งเป็นในห้องน้ำ
เปลวไฟลุกไหม้ไปทั่ว ก่อนจะนำซากไปโยนทิ้งน้ำอย่างเลือดเย็น
นี่ไม่ใช่เพียงการทำร้ายสัตว์ แต่เป็น สัญญาณอันตราย ของปัญหาพฤติกรรมรุนแรงที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้เข้าแจ้งความต่อ สภ.เกาะคา
และประสานให้ตำรวจติดตามตัวเด็ก พร้อมผู้ปกครอง มาที่สถานีตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
โดยกรณีนี้เข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
แม้ผู้ก่อเหตุจะยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและปรับพฤติกรรมอย่างเข้มงวด
📢 ฝากเตือนผู้ปกครองและครู
พฤติกรรมรุนแรงต่อสัตว์อาจพัฒนาไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อคน
ต้องเฝ้าระวัง สังเกต และแก้ไขตั้งแต่เนิ่น ๆ
สัตว์ทุกชีวิตมีหัวใจ พวกมันไม่ควรต้องตายอย่างทรมานเพราะความสนุกหรืออารมณ์ชั่ววูบของใคร