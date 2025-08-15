เกือบติดคุกยาว! แม่ค้ารับหิ้วของ เล่าอุทาหรณ์ ลูกค้าฝากตุ๊กตาซุก‘ยาไอซ์’ 18 กิโล เตรียมส่งไปเกาหลี

เกือบติดคุกยาว! แม่ค้ารับหิ้วของ เล่าอุทาหรณ์ หลังลูกค้าฝากตุ๊กตาซุก ‘ยาไอซ์’ 18 กิโล เตรียมส่งไปเกาหลี
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์แชร์โพสต์ข้องแม่ค้ารับหิ้วของ จนเป็นไวรัลมีคนแชร์ไปมากกว่า 2.8 พันครั้ง
โดยแม่ค้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Philaiwan Thamoei” ระบุว่า วันนี้จะมาเล่าและเตือนเพื่อนๆ ที่รับหิ้วของแบบเรา ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง ประเด็นคือเราเปิดรับหิ้วของ รอบล่าสุด 30 กรกฎาคม เกา-ไทย 03 สิงหาคม ไทย-เกา
วันที่ 24 กรกฎาคม มีผู้ชายคนนี้ทักมาหาเราสอบถามเรื่องหิ้วบอกจะฝากตุ๊กตามาเป็นของชำร่วยงานแต่งน้องสาวทั้งหมด 18 กิโลกรัม เราก็เอ๊ะละ แปลกๆ แต่ก็ด้วยความอยากได้ลูกค้าเลยรีบตอบรับว่า รับค่ะ
แล้วลูกค้าคนนี้ก็ได้ทำการส่งสินค้าไปที่โรงแรมที่เราจะเข้าพัก ส่งไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ทางขนส่งเจ้าหนึ่ง จนวันที่เราไปถึงไทยวันที่ 30 กรกฎาคม พอเช็กอินเข้าโรงแรม เราก็เลยไปเอาของมาอันแพค พอถึงตุ๊กตาอันเนี้ยเราก็คิดว่ามันแปลกๆ หนักแบบแปลกๆ แค่เริ่มเอ๊ะ แต่ยังไม่ได้แกะเช็ก เลยทำการแกะแล้วแพคใส่กระเป๋าเพื่อรอบินวันที่ 3 สิงหาคม
เราเช็กเอาต์และฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม เพราะจะมีไปเที่ยวกับเพื่อนและน้องสาวในเมืองต่อ กะว่าวันที่ 3 สิงหาคม จะมาแกะแพคแล้วบินเลย
พอมาวันบินคือเรามีลางสังหรณ์ไม่ดีเลยตั้งแต่วันที่มาถึงไทย บอกน้องสาวตลอด น้องสาวก็บอกทำไมไม่เชื่อลางสังหรณ์ตัวเองละไม่ต้องเอาไปหรอกตุ๊กตา เราก็สองจิตสองใจจนวันบินนี่แหละอีกไม่กี่ ชม.จะบิน คือ มันนอนไม่หลับเลย โทรปรึกษาแม่ แม่ก็เลยบอกถ้าเราไม่แกะ แม่จะไม่ยอมนอน จะนอนไม่หลับ เราเลยไปเอามาแกะ 1 ตัว
พอแกะตรงหัวคือเอ๊ะแล้ว 1 ลูกปิงปองมันมีรูและมีเทปปิดไว้ เลยทำการเทออกมา คือสั่นและกลัวมากเพราะอยู่คนเดียว พอเทออกมา ก็ตกใจเพราะมันใช่แน่ๆ ถามเพื่อนถามแม่ ถามกูเกิลคือชัวร์มาก
เลยรีบทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดกระบัง ให้เข้ามาตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้มาขนของไปที่ สน. เราก็ต้องไปด้วย สรุปพิสูจน์ออกมาคือไอซ์ค่ะ แล้วเป็นไอซ์ที่เยอะมากๆ 18 กิโลกรัม รวมตุ๊กตา
ถ้าผ่านเข้าไปที่เกาหลี เราคือติดคุกยาวตายในคุกค่ะ เพราะยังไงเค้าก็ต้องคิดว่าเป็นของเราอยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ทำงานไวมาก เราไปลงบันทึกประจำวัน แล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สายสืบไม่นาน เค้าก็ตามหาประวัติไอ้คนที่ส่งไปรษณีย์มาได้ ซึ่งมันเคยมีประวัติแบบนี้มาก่อนแบบส่งออกยา อะไรแบบนี้ แต่คือ ชื่อเฟซหน้าในเฟซ ทั้งทางผู้รับทางเกาหลี ทางไทย คือปลอมหมด
ส่วนหนึ่งที่เราสงสัยคือ คนมารับของนางบอกจะมารับด้วยตัวเอง เพราะนางอยู่เคียงจู เราเลยบอกไม่สะดวกค่ะขอที่อยู่จะส่ง พอนางส่งที่อยู่มา มันคือยอซู เราเลยสงสัยหนักไปอีก คือ พูดไม่ตรง พอเอาที่อยู่ไปเช็กในแมพก็คือขึ้นมาเป็นตึกแบบแปลกๆ แล้วไม่ยอมบอกชั้น เลยสงสัยหนักไปอีก
อยากเตือนให้เพื่อนๆ แม่ค้า ที่รับหิ้วลูกค้าขาจร ระวังๆ กันด้วยนะคะ โดนมาไม่คุ้มจริงๆ ของเราคือยังถือว่าโชคดีที่รู้ตัวก่อน ไม่งั้นคงจบเลยอนาคต อยากให้เช็กลูกค้าดีๆ เรื่องบัตรเราขอนางมาแล้วนะ แต่คงเป็นบัตรคนอื่น ที่นางให้มา ไว้ใจใครไม่ได้จริงๆ อยากให้แกะเช็กทุกอย่างเลย พวกนี้คือพวกไร้จิตสำนึก ไม่คิดว่าใครจะมาเดือดร้อนแทนพวกมัน คิดแค่ว่าผ่านก็ดีไม่ผ่านโดนจับก็เรื่องของพวกมึง ถ้าเอาเข้ามาถึงเกาหลีแล้วยังไงก็คงแก้ตัวยาก ยังไงเค้าก็ต้องคิดว่าเป็นของเราแน่ๆ ฝากเตือนเพื่อนๆ ด้วยนะคะให้เช็กโปรไฟล์เช็กของที่ลูกค้าฝากหิ้วดีๆ