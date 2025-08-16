ไม่ปลอดภัย! กู้ภัยเข้าช่วย ชายพลัดตก ร่องขอบฟุตปาธ รอยต่อฝาท่อระบายน้ำ บนถนนบางบอน 3
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา รายงานว่า
16/8/68 เวลา 11:00 น ศูนย์วิทยุบุญวิภา
ได้รับแจ้งจากบุญวิภา 11/ บุญวิภา 39 นำรถอุปกรณ์กู้ภัย คันที่ 2 ฐานบุญวิภา พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รถ น.พยาบาลที่ 19 ออกตรวจสอบ มีชายพลัดตกร่องขอบฟุตปาธ รอยต่อฝาท่อระบายน้ำ บนถนนบางบอน 3 ใกล้โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ให้การช่วยเหลือผู้ออกบาดเจ็บชาย 1 ราย ด้านขาซ้ายพลัดตกร่อง นำขึ้นได้มาได้เรียบร้อย มีบาดแผลถลอก และฟกช้ำที่ขาท่อนล่าง ให้การช่วยเหลือนำส่งที่โรงพยาบาลบางปะกอก 8 ตามสิทธิการรักษาของผู้บาดเจ็บ
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย ธน34-00 ฐานบุญวิภา