LOVEPOTION แบรนด์ดัง ซ้อการ์ด ยอมถอย แจ้ง ‘หยุดผลิต’ เครื่องดื่ม Lovely drink

LOVEPOTION แบรนด์ดัง ซ้อการ์ด ประกาศหยุดผลิตน้ำ Lovely drink รับยอมถอยแต่ไม่ยอมแพ้
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เฟซบุ๊ก LOVEPOTION แบรนด์ของอินฟลูเอนเซอร์ดังอย่าง “ซ้อการ์ด” และ “ซุง ศตาวิน” ได้ออกประกาศของ บริษัท เลิฟโพชั่น จำกัด เรื่อง หยุดการผลิต “เครื่องดื่ม Lovely drink” ว่า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท เลิฟโพชั่น จำกัด ได้มีโอกาสนำเสนอ “เครื่องดื่ม Lovely drink” บริษัทฯรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า จะหยุดการผลิตเครื่องดื่ม Lovely drink ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป โดยท่านยังสามารถหาซื้อ เครื่องดื่ม Lovely drink ได้จนถึงเดือน ตุลาคม 2568 ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ CJ MORE หรือร้านค้าส่ง
บริษัทรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกท่านที่มีต่อ เครื่องดื่ม Lovely drink ของเรามาโดยตลอด
เราทุกคนขอบคุณอย่างใจจริงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราและขอบคุณทุกเสียงที่ติชมเพราะทุกคนอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้น เราได้ยินเสียงของทุกคนนั้น คือแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากทำให้ดีกว่าเดิม ครั้งนี้เราจะยอมถอยแต่ไม่ได้หมายถึงแพ้ หรือ หยุด แต่เพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจากเสียงของคนที่รักเรา และเพื่อให้คุณทุกคนรัก เครื่องดื่ม Lovely drink ได้มากกว่าเดิม สุดท้ายพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป
สำหรับเครื่องดื่ม Lovely drink มีทั้งหมด 5 รสชาติ ซึ่งตลอดที่มีการพัฒนาสินค้านี้ ทางทีมผู้ผลิตได้ถ่ายทำและอัปเดตพัฒนาการของสินค้าให้แฟนๆ และผู้ชมได้ติดตามอยู่เสมอ กระทั่งวจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โลกออนไลน์ก็ได้ให้ความสนใจทำรีวิวเรื่องรสชาติออกมาเป็นจำนวน