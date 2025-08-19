อุทาหรณ์ สาว รับหิ้วของไปต่างประเทศ เอะใจเปิดดู เจอกัญชาอัดแทง-พอร์ตหัวยาเค ซุกกระปุกน้ำพริก
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าเรื่องราวการรับฝากหิ้วของ เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสายรับหิ้ว โดยเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า “ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้กับตัวเอง เห็นแต่ในข่าว เนื่องจากน้องสาวเรารับหิ้วของใช้ ของกิน ของอุปโภคบริโภค จากไทยไปดูไบและจากไทยมาดูไบ ในการรับหิ้วมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วในเรื่องของสิ่งของ ซึ่งเราและน้องๆ ช่วยกันตรวจสอบ แกะของออกจากห่อวัสดุแทบทุกชิ้นเป็นปกติเพราะเรากลัวเจอของผิดกฏหมาย
และแล้วรอบนี้ก็เจอจริงๆ มีคนติดต่อให้หิ้วของมาทาง whatapp จำนวน 3 คน ซึ่งก็ติดต่อมาสอบถามปกติ คิดค่าหิ้วยังไง ส่งของไปที่ไหน หลังจากที่เราได้รับสินค้า ก็แค่สงสัยว่าทำไมซองของเล่นมันเยอะจัง ก็ยังไม่ได้คิดอะไร ณ ตอนนั้น ก็เลยเตรียมของไปแพคเพื่อนำขึ้นเครื่องไปปกติ แพคกระปุกน้ำพริกไปแล้ว กำลังจะแพคห่อของเล่น เลยบอกแกะดูหน่อยว่าข้างในเป็นอะไร
เลยเปิดแกะ พบว่าเป็น พอร์ตบุหรี่ ก็คิดแบบนั้น ณ ตอนนั้น เลยรีบเก็บออกจากกล่องที่จะแพคของ แล้วก็ไปเปิดกระปุกน้ำพริกตอนแรกคิดว่าไม่น่ามีอะไร แค่กระปุกน้ำพริก พอเปิดแล้วตรวจสอบข้างใน แม่เจ้า!!!!!!!! กัญชาทั้งนั้น รวมประมานน้ำหนัก 20 กิโล เลยอยู่ไม่ได้แล้ว โทรปรึกษาคุณเพื่อนทันที เพื่อนรีบบอกให้นำสิ่งของทั้งหมดไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทันที เพราะดูแล้วเป็นของผิดกฏหมายร้ายแรง
พอไปถึงสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า พอร์ตที่เจอไม่ใช่พอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าแต่เป็นพอร์ตหัวยาเค รวมถึงกัญชาที่พบก็เป็นกัญชาอัดแท่งซึ่งเป็นยาเสพติด และยังพบซองเยลลี่ ซองขนมซึ่งข้างในไม่ใช่เยลลี่ขนมปกติ แต่เป็นขนมผสมยาเสพติดทั้งนั้น !!!!!!!!! เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเรื่องใหญ่นะเนี่ย ลองคิดดูถ้าไม่เปิดตรวจสอบก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา
ตอนนี้ของทุกชิ้นอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อย พร้อมลงบันทึกประจำวันและยังต้องไปให้สอบปากคำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง อยู่ดีๆก็มีงาน ปล.ขนมเยลลี่ผสมยาเสพติดถ้าลูกๆได้กินจะทำยังไง ทำไมคนทำขาย ใจร้ายกันแบบนี้”