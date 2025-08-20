เปิดประวัติ ผู้กองอะตอม ผู้ช่วยโฆษก กองทัพไทย ที่กำลังโด่งดังในโซเชียล
จากกรณี วานนี้ (19 ส.ค.) กองบัญชาการกองทัพไทย นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team: IOT) จาก 8 ประเทศสมาชิกอาเซียนลงพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี แต่การลงตรวจพื้นที่ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากทหารกัมพูชารายหนึ่ง มีท่าทีโวยวาย และไม่ยอมให้คณะฯเข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบ
ท่ามกลางความกดดันของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปรากฎภาพทหารหญิงไทยชี้นิ้วให้ทหารกัมพูชาถอยออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว และเป็นตัวแทนเข้าไปเจรจา ทราบต่อมาว่าทหารหญิงดังกล่าว คือ ร้อยเอกหญิง ปวิชญา วลีสุขสันต์ หรือผู้กองอะตอม ผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
โดย ผู้กองอะตอม จบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจบหลักสูตรนายทหารชั้นต้น และหลักสูตรนายทหารการข่าว ปัจจุบันมีตำแหน่ง นายทหารล่าม กองการภาษาต่างประเทศ กรมข่าวทหาร และเป็นผู้ช่วยโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย
ทั้งนี้ ผู้กองอะตอม โพสต์ถึงเหตุผลที่ชี้นิ้วใส่ทหารกัมพูชาผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ไม่ได้เกิดจากความตึงแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะว่า กลัวตามคณะไม่ทันและตนกำลังตาแห้ง