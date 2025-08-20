รู้แล้วตัวอะไร ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นสัตว์สองชนิด แกะรอยจากเปลือกส้ม
กรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Sakorn Thavisin ได้เข้ามาโพสต์ ในเพจ นี่ตัวอะไร โดยระบุว่า
ที่หน้า บ้าน (แถวบองมาเช่ ประชาชื่น) ผมปลูกต้นส้มจี๊ด ไว้หนึ่งต้น รสชาติเปรี้ยวมาก ออกลูกดกมาก จนต้องเก็บทิ้ง บ่อยบ่อย ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่า สามสี่วันที่ผ่านมา ส้มจี๊ดที่หล่นใต้ต้น มีตัวอะไรบางอย่าง มาปอกเปลือกไว้ เกลี้ยงเกลา
วันนี้ เห็นคือสามสี่ ลูก ไม่กินเนื้อไม่กินเปลือก เหมือนปอกเล่นเล่น ไม่น่าเป็นหนูหรือกระรอก เพราะหมาดัชชุนที่บ้าน มันล่าเก่งไวมาก หรือจะเป็นนกที่มานอนตอนกลางคืนในพุ่ม มีท่านใดเคย เจอแบบนี้ไหมครับ ปล. ไม่ใช่คนแน่นอนครับ ผมอยู่บ้านตลอด เพราะกักตัวโควิดครับ และต้นมันเตี้ยมากๆ ครับ คนไปยืนแกะแล้วโยนใต้ต้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ
ปล. 2 – บ้านรั้วรอบขอบชิดครับ ไม่มีใครเข้าออกที่ไม่รู้จักครับ มั่นใจว่าไม่ใช่คน แน่นอนครับ จุด ตกของลูกส้มอยู่ใต้ต้นไม้จริงๆ ทิศทาง คือการตกจากกิ่งครับไม่ได้โยนเข้าไปแน่นอนครับ
ปล. 3 – ตอนนี้ผมกำลังชาร์จแบตกล้อง GoPro ที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วอยู่ครับ พรุ่งนี้บ่ายๆ กลับมาบ้านจะลองเอามาวางใต้ต้น ดูครับ ยังไง ถ้าได้ผลจะมาเล่าให้ฟังนะครับ น่าจะวันพฤหัสบดี ช่วงเย็นๆ เลยครับ
ปล. 4 – วันนี้ (พุธ 20 สิงหา) ตื่นมาตกใจมาก เพราะมีคนสนใจกระทู้นี้เยอะมาก จนเกรงใจครับ พอดีผมต้องรีบออกจากบ้านก่อน ตี 5 เลยไม่มีโอกาสได้ดูอะไรเพิ่มเติมครับ ผมสั่งทุกคนที่บ้านแล้วว่าอย่าไปทำอะไรแถวนั้น เดี๋ยวบ่ายๆ ผมจะมา update ให้ฟังครับ พร้อมทั้งตั้งกล้อง GoPro ด้วยครับ (มีผู้เชี่ยวชาญรบกวนแนะนำ mode และจะวางยังไงดีครับ) เน้นอีกครั้งว่าไม่มีทางเป็นคนหรือลิงแน่ๆ ครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางมติชนออนไลน์ ได้สอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์หลายคน โดย นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้ากลุ่มจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า บอกยากมาก ถ้าเป็นสัตว์อาจกลับมากินอีก แต่ถ้าเป็นคน คงไม่กลับมา และปอกเนียนขนาดนั้น อาจใช้ของมีคมปอกรึเปล่า แต่เพื่อความแน่ใจที่สุด เจ้าของบ้านควรจะติดกล้อง รอดูอีกคืน มั่นใจว่า รู้ว่าเป็นตัวอะไรแน่ๆ
นายประวัติศาสตร์ จันทรเทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน กล่าวว่า ประเด็นคือ บ้านอยู่ในเมือง กรุงเทพฯความเป็นไปได้ที่ตนคิดคือ สุนัข และนกแก้วมาร์คอร์ โดยเฉพาะสุนัขนั้น ชอบเล่นกับอะไรที่กลมๆ ชอบแทะ แต่ไม่กิน โดยนอนแทะเล่น ไปเรื่อยๆ เบื่อก็ปล่อยทิ้งไว้ หรือนกแก้วมาร์คอร์นั้น มีร่องปากที่สามารถแทะ หรือแงะเปลือกผลไม้ได้อย่างมีระเบียบ
นายนิรุทธ์ ชมงาม หัวหน้ากลุ่มอสรพิษวิทยา กล่าวว่า ยอมรับว่าดูยากมาก ไม่รู้เลยว่าเป็นตัวอะไร ต้องตั้งกล้องดู