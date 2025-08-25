แบงก์กรุงเทพ ยัน พระอลงกต นำใบสุทธิเลข 13 หลักของ อลงกต พลมุข เปิดบัญชี ปี40

แบงก์กรุงเทพ ยันนำใบสุทธิเลข 13 หลักของ อลงกต พลมุข เปิดบัญชี ปี40
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบธนาคารกรุงเทพได้รับการชี้แจงว่า พระอลงกตได้นำใบสุทธิมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี ซึ่งในใบสุทธิมีเลข 13 หลักของนายอลงกต พลมุข อดีตข้าราชการที่เสียชีวิต แต่ทางธนาคารไม่ทราบเรื่องดังกล่าว จึงเปิดบัญชีให้ตั้งแต่ปี 2540
กระทั่งมีการรณรงค์ให้ใช้พร้อมเพย์ในปี 2561 หลวงพ่อได้เชื่อมบัญชีดังกล่าวเข้ากับพร้อมเพย์ แต่เมื่อปรากฏข่าวกรณีนี้ ธนาคารได้ตรวจสอบย้อนหลัง พบว่าเลข 13 หลักดังกล่าวเป็นของผู้อื่น จึงได้อายัดบัญชีและยุติการใช้พร้อมเพย์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ทำให้การเชื่อมพร้อมเพย์บัญชีดังกล่าวถูกระงับ แต่ยังโอนเงินเข้าบัญชีได้ตามเดิม แต่ถอนเงินไม่ได้จากกระบวนการอายัด