รายการดัง เผยบ้านดำ 30 ล้าน หมอบี โอนให้ พระอลงกต แล้ว ข้องใจไหนบอกบ้านตัวเอง?

รายการดัง เปิดข้อมูลบ้านดำ 30 ล้าน หมอบี โอนให้ หลวงพ่ออลงกต แล้ว ตั้งคำถามไหนบอกบ้านตัวเอง ตอน ตร.ไปจับเมื่อวานยังอยู่ที่บ้าน รอ จนท.ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากกรณี ตำรวจกองปราบปรามบุกรวบกลางดึก หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และฟอกเงิน รวมถึงเข้าจับกุม นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เจ้าของเพจ “งมงาย สไตล์หมอบี” หลังถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุด้วย
ล่าสุด รายการ “phutta talk“ ของ พุทธ อภิวรรณ ช่วงท้ายรายการเมื่อวันที่ 26 ส.ค.68 พุทธ เผยข้อมูล บ้านดำ ของ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หรือหมอบี เสกสันน์ ที่หมอบีเคยพูดในรายการโหนกระแสว่าเป็น บ้านตัวเอง มาจากเงินของตัวเองและกงสีครอบครัว
โดย พุทธยังกล่าวว่า “บ้านหลังนี้ บีบอกว่าประมาณ 30 ล้าน แล้วเมื่อเช้านี้ตำรวจเข้าไปจับ บีอยู่บ้านหลังนี้”
“บ้านหลังนี้ บีโอนให้หลวงพ่ออลงกต มีคนบอกมานะ ซึ่งถ้าไม่ใช่ชี้แจงได้เลย บีโอนบ้านหลังนี้ให้หลวงพ่ออลงกตไปแล้ว ก็ไม่ได้ผิดอะไร ตอนนี้แม้มีข้อหาแต่เขายังไม่ได้ผิดอะไร”
“แล้วโอนที่ไหนเห็นว่าโอนที่กรมที่ดิน ถามว่าการโอนครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงไหน ตอนที่เป็นข่าวถูกตรวจสอบ ถ้าบีบอกว่าไม่ใช่ สิ่งที่ได้ยินมาไม่ใช่ ยินดีรับฟัง หรือถ้าทีมงานหลวงพ่ออลงกตบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้รับ วัดรับหรือมูลนิธิรับ ก็ตอบตำรวจด้วยทำไมรับบ้านหลังนี้”
“บ้านหลังนี้มาจากไหน ในเมื่อเคยบอกว่าบ้านหลังนี้คือเงินของคุณบี แล้วถ้าเรื่องนี้จริง บ้านหลังนี้ถูกโอนออกไปแล้ว คุณบีไม่เสียดายเงินเหรอว่ามันเป็นเงินของคุณบี 30 ล้าน แล้วโอนไปให้หลวงพ่ออลงกตหรือไม่ ถ้าใช่คุณบีไม่เสียดายเหรอ ถ้าไม่ใช่เป็นเงินเก็บคุณบี รอตำรวจตรวจสอบต่อ”
“ข้อมูลที่พูดกลั่นกรองมาแล้ว รอฟังคุณบี หากได้ประกันออกมา รอฟังทนายความ เราอยากฟังเพราะมีคนที่รับรู้เรื่องนี้และบอกมาจริงเท็จประการใด”
ล่าสุด วันนี้ (27 ส.ค.68) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) ให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่า “มีข้อมูลแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียด”