รายการดัง เปิดคลิปเสียง ลูกน้องทิดจอร์จ ดีลถือโฉนดแทน เรียกแปลงละแสน ลั่นเซฟหลวงพ่อ

รายการดัง เปิดคลิปเสียง ลูกน้องทิดจ๊อด ดีลถือโฉนดแทน เรียกเงินแปลงละแสน ลั่น ต้องเซฟหลวงพ่อ
ผู้สื่อข่าวรายงายว่า รายการ “Phutta TALK“ เปิดคลิปเสียงสนทนาระหว่างลูกน้องของอดีตพระอลงกต ต่อรองและหารือเรื่องโฉนดที่ดิน และยังมีการเรียกรับเงินแปลงละ 1 แสนบาทอีกด้วย โดยทางรายการระบุว่า บทสนทนานี้มีขึ้นก่อนที่หลวงพ่อจะถูกจับ 1 วัน
ในคลิปเสียง เป็นบทสนทนาระหว่าง “นายเอ” คือ คนที่ถือโฉนดแทนอดีตหลวงพ่ออลงกต และต้องการโอนคืน เพราะอาจจะกลัวถูกดำเนินคดี ส่วน “นายบี” คือ คนรับโฉนดและยังมีการเรียกรับเงินอีกด้วย
โดยคลิปเสียงช่วงหนึ่งระบุว่า
นายเอ “แล้วนี่ผมจะต้องยังไง ไปแจ้งความ หรือยังไงว่ามันหาย”
นายบี “เดี๋ยวๆ ขอค้นก่อน”
นายเอ “เนอะ พี่ (ชื่อคน) รบกวนหน่อย ถ้าบางทีมันพลาดไปพลาดมามันก็ไม่ดี มันก็ไม่สบายใจ เดี๋ยวจะคิดว่ามันคาใจ”
นายบี “เออ กลัวตายอยู่คนเดียวมึงอ่ะ”
นายเอ “ใครไม่กลัวแล้วพี่ (ชื่อคน) คุกนะครับ”
นายบี “เออ แล้วตั้งนานจะทำไมไม่เห็นสนใจอะไรเลย”
นายเอ “ไม่เห็นมีใครบอกว่าโฉนดหายผมเพิ่งมารู้”
นายบี “โอ๊ย พูดตั้งนานแล้ว ไปบอกแล้วบอกอีก”
นายเอ “ผมพึ่งมารู้ว่าโฉนดหาย ไอ้ (ชื่อคน) บอกว่าแปลง 2 แปลง เป็นแปลง… ผมก็ไม่เข้าใจ”
นายบี “ใช่ 2 แปลง”
นายเอ “เอ้า เขาบอกว่า เป็น 100 แปลง”
นายบี “ไม่มี 2 แปลงเอง”
นายเอ “จ่ายไหมเขาบอก”
นายบี “เดี๋ยว เขาบอกนี่ใครบอก”
นายเอ “ไม่ๆๆ ที่หนังสือพิมพ์มันลงไง มันจ่ายไหม 2 แปลงที่เท่าไรไม่รู้ อย่างนี้อย่างนี้ เดี๋ยวพี่ (ชื่อคน) เดี๋ยววันพุธผมว่าจะไปนะ พี่ (ชื่อคน) เตรียมให้ผมนิดนึงผมจะได้รู้ว่าตรงไหน”
นายบี “ไม่ๆ มากำหนดเวลาแบบนี้ผมไม่ได้ วันนี้วันจันทร์”
นายเอ “ก็วันพุธผมจะไปถ้ามีก็ช่วยผมหน่อย รบกวนหน่อยนะ”
นายบี “เรียกเท่าไหร่ดีวะ เรียกแ-่งแปลงละแสนดีไหมเนี่ย”
นายเอ “อ่ะได้” ก่อนที่ทั้งสองหัวเราะ
นายเอ กล่าวต่อว่า “พี่ (ชื่อคน) ช่วยหน่อยอยากทำให้มันจบ ว่าทำอะไรได้บ้างเราก็ต้องเซฟหลวงพ่อด้วยนะ รบกวนหน่อย”
นายบี “อันนี้ไม่ใช่เรื่องเซฟหลวงพ่อเลย มึงมันเซฟส่วนตัวนะเนี่ย”
นายเอ “เซฟหลวงพ่อด้วยสิ ก็เหมือนกับผมไปเอามูลนิธิอะไรมายึกยักหลวงพ่อก็โดนมูลนิธิก็โดน เอาเป็นว่าเซฟผมแล้วกันเซฟผมๆๆ ไม่ต้องเสียตังค์เนอะ พี่ (ชื่อคน) ช่วยผมหน่อยแล้วกัน
นายบี “ยังยุ่งๆ เดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวคุยให้”
นายเอ “รบกวนพี่ (ชื่อคน) ช่วยผม หน่อยนึงเนอะ ขอบคุณมากครับ”