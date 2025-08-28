อรอุ๋ง BNK โต้ข่าวสัมพันธ์ หมอบี ยันเคารพหมอบี-ภรรยา เหมือนพ่อแม่ ขู่ฟ้องคนบิดเบือน

อรอุ๋ง BNK โต้ข่าวสัมพันธ์ หมอบี ยันไม่เป็นความจริง เคารพหมอบี-ภรรยาเหมือนพ่อแม่ ขู่ฟ้องคนบิดเบือน
จากกรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ถูกจับหลังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินวัดพระบาทน้ำพุ นอกจากนี้ยังมีคนใกล้ชิด ออกมาอ้างว่า หมอบี มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น โดยส่วนหนึ่งที่มักถูกพาดพิง และคนส่วนใหญ่จับตาว่ามีสัมพันธ์ด้วยคือ “อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ” หรือ “อรอุ๋ง BNK”
ล่าสุด อรอุ๋ง ได้ออกมาโพสต์ผ่านสตอรี่อินสตราแกรมส่วนตัว ระบุว่า “จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น มีหลายคนพูดถึงอรในทำนองว่าอรมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพี่บี อรอยากบอกตรงนี้ด้วยหัวใจว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะ อรรักและเคารพพี่บีและภรรยาของพี่บี เหมือนพ่อกับแม่ที่คอยให้กำลังใจและดูแลอรเสมอมา
ข่าวบิดเบือนที่แพร่ไปทำให้อรเสียใจ และได้รับผลกระทบมากทั้งชื่อเสียงและจิตใจของอรเอง รวมถึงคนรอบข้างที่อรรัก วันนี้อรอยากบอกตรงๆ ว่าอรอยากให้ทุกคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวอร ได้เข้าใจและอยู่ข้างๆ อรในวันที่อรกำลังลำบาก
อรขอความกรุณาจากทุกคน ช่วยหยุดการส่งต่อหรือพูดถึงในทางที่ไม่จริงเหล่านี้ด้วยนะคะ และเพื่อปกป้องตัวเอง อรจำเป็นต้องให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อรในช่วงเวลานี้จริงๆ ค่ะ”