สมปอง โพสต์แล้ว หลังสะพัดโซเชียล อินฟลูฯดัง อดีตพระ ยืมเงินอลงกต

จากกรณีโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ ประเด็น ทิดอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กับยอดเงินบริจาคมหาศาล ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่า มีอินฟลูเอนเซอร์ดัง ซึ่งเป็นอดีตพระสงฆ์ เคยหยิบยืมเงินอลงกตไปเมื่อครั้งครองสมณ ทั้งยังบอกใบ้อักษรย่อ ส. ด. และพ. ด้วยนั้น
ล่าสุด อดีตพระมหาสมปอง หรือ สมปอง นครไธสง พระนักเทศน์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า “ยืมนะครับยืม คืนไปแล้วเกือบครึ่ง” และอีกโพสต์ก่อนหน้าว่า “ชีวิตต้องสู้ เพราะพี่กู้มาเยอะ อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก”
ขณะเดียวกันได้มีผู้เข้าไปคอมเมนต์อย่างต่อเนื่อง เช่นว่า พระมีเงิน = เงินบริจาค = ยืมเงินบริจาค, รอฟังอย่างสงบ, เงิน….อยู่ในมือใคร ก็ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย, เอาดีๆ, เงินทุนหมุนเวียน, สมปอง แกร้อนตัวอ่อเพื่อน, ประเด็นคือ พี่ไปยืมทำไมคะ, ว่าแต่ ท่านไปยืมเงินพระทำไมครับ ท่านไปเห็นช่องทางตรงนี้ได้อย่างไร ท่านก็เคยบวชเรียนมา ท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้ว พระไม่มีอาชีพที่เป็นรายได้ ทางโลกไม่หมูใช่ไหมละครับท่าน, ยอมรับแบบลูกผู้ชายครับท่าน เชื่อว่าสังคมให้อภัย, ส. มาแล้วเหลือ ด. กับ พ.