ปิดตำนาน 60 ปี ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดัง ยอมรับพิษเศรษฐกิจทำยอดขายลดลง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ร้านก๋วยเตี๋ยว “อนันศักดิ์ สิงห์สมบุญ” แจ้งผ่านเพจ “เนื้อวัวใส่ก๋วยเตี๋ยว – อนันศักดิ์ สิงห์สมบุญเจ้าเก่า” ว่าจะปิดกิจการหลังจากที่เปิดขายมา 60 ปี เนื่องจากพิษเศรษฐกิจทำยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดขายวันที่ 31 สิงหาคม เป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประกาศปิดกิจการ
ทางไหม (หลาน) ขอเป็นตัวแทน ขอขอบคุณจากใจจริงแทนคุณย่าและอากง ที่คุณลูกค้าร่วมเดินทางมาด้วยกันอย่างยาวนาน หากถ้ามีโอกาส หวังว่าเราจะพบพบกันใหม่นะคะ ขอบพระคุณค่ะ
เปิดขายวันที่ 31สิงหาคมเป็นวันสุดท้าย
#ปิดกิจการ #ปิดตํานาน #ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
