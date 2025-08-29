ผวา! หนุ่มโวยวาย ตะโกนด่าบนรถเมล์ ก่อนเข้าต่อย-เตะลุง จี้ ขสมก. ออกมาตรการช่วยผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์คลิปพร้อมระบุว่า ลูกเพจฝากมา สวัสดีค่ะ ฝากแจ้งข้อมูลค่ะ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุมีคนถูกทำร้าย บนรถเมล์ สาย 522 เส้นทางมุ่งหน้าไปรังสิต เวลา 18.44 น. อยากให้ทาง ขสมก. มีมาตรการ ช่วยผู้โดยสาร ที่อาจเจอเหตุการณ์คล้ายๆ กัน หรือวิธีการป้องกันเหตุ หรือลดโอกาสการเกิดค่ะ
เนื่องจากคนขับและกระเป๋าเป็นผู้หญิง ไม่สามารถห้ามปราบหรือระงับเหตุเลย ไม่แน่ใจว่าคุณลุงลงป้ายไหน เพราะคนถ่ายคลิปลงก่อน เพราะรถติดมาก คนหนุ่มที่ตีลุงเหมือนสติไม่ค่อยดี ไม่รู้เครียดหรืออะไร อยู่ๆ เขาลุกขึ้นมาโวยวายว่าไม่ถึงรังสิตสักที แล้วเสียงดังรบกวนคนอื่น คุณลุงคนที่ถูกทำร้ายเลยบอกว่า คนอื่นเขาก็ทำงานมาเหนื่อยๆ หนูเบาๆ หน่อย
แล้วคนหนุ่มก็เดินไปด่าคนขับรถเมล์ต่อว่า อีนี่เป็นคนขายชาติ พอลุงลุกขึ้นมาพูดกับเด็กหนุ่มว่า ทุกคนเขาเพิ่งเลิกงาน ทุกคนก็เหนื่อย ทุกคนก็อยากรีบกลับบ้าน แต่มันติด หนุ่มก็ต่อยลุง แล้วว่า มึงเก่งเหรอ
ทุกคนก็พยายาม หนีลงจากรถเมล์ค่ะ คนขับเปิดประตูให้ลง เพราะมีคนกดกริ่ง มีช็อต 2 ที่คนหนุ่ม วนกลับขึ้นมา เตะก้านคอลุงไปอีก 2 ที ถ่ายไว้ไม่ทัน เพราะไม่มีใครคิดว่า เขาจะกลับขึ้นมา รถเมล์มีกล้อง กล้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แค่อยากให้มีการอบรมพนักงานรถเมล์ หรือคนที่จะสามารถป้องกันเหตุ จากเหตุการณ์แบบนี้ หรือทำอะไรสักอย่าง เพราะสงสารคุณลุง สงสารผู้โดยสารทุกคน น้องนักศึกษาข้างๆ ตกใจ ร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูก ผู้โดยสารคนอื่นๆ ก็มีแต่คนแก่ ป้าแม่บ้าน ไม่มีใครกล้าช่วยลุงเลย กลัวคนหนุ่มมีอาวุธ และดูสติแตก