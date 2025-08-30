เกาะกระแสโซเชียล

วิจารณ์สนั่น! LGBTQ+ ด่ากราดสาวบนรถไฟฟ้า ขู่ทำร้าย ท้าแจ้งตร. ล่าสุดบริษัทดังสั่งพักงาน 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ท่านเปา” โพสต์คลิปนาทีผู้โดยสารรถไฟฟ้ารายหนึ่ง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น LGBTQ+ กำลังยืนด่าทอ ผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมฮิญาบ โดยทางเพจระบุว่า

ตามหาคนเก่ง…น้องผู้หญิงเผลอไปเฉียดโดนกระเป๋าของผู้โดยสารคนนึงตอนที่กำลังจะนั่งลง ทางน้องจึงได้รีบขอโทษหลายครั้งด้วยความสุภาพและไม่ได้หยาบคาย แต่สิ่งที่ตามมาน้องถูกสาวสองผมยาวต่อว่าหนักมากแถมยังใช้คำพูดด่าทอต่างๆ นานา…ตามคลิป👇

ในคลิป LGBTQ+ รายนี้ พูดว่า “พ่อกับแม่ไม่สอนให้นั่งรถสาธารณะเหรอ ก่อนจะนั่งต้องมองก่อนว่าทับของใครหรือเปล่า มันไม่ใช่เก้าอี้สาธารณะ ไม่ใช่เก้าอี้ส่วนตัวของป้า ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ถ้าพูดอีกรอบตบแน่ เสียแค่ 500 ไม่กลัวหรอก อีอิสลาม กูไม่ได้บูลลี่คนอิสลาม แต่กูบูลลี่แค่มึง มารยาทให้พ่อกับแม่มึงสอน ไม่ต้องมาขอโทษกู ไปขอโทษพ่อกับแม่มึงที่เขาไม่สอนมารยาทให้ จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ กูไม่รับ (คำขอโทษ) มึงเงียบปาก ถ้าพูดอีกคำส้นตีนโดนหน้า แจ้งความเลยค่ะ ไม่กลัวหรอก มีปัญหารับผิดชอบตัวกูเอง”

ในขณะที่คู่กรณีพยายามขอโทษอยู่ตลอดเวลา

ดูคลิป 

ล่าสุดเพจ “Stadium One – The Sports Society” โพสต์ข้อความระบุว่า

จากเหตุการณ์ตามคลิปที่โพสต์ลงสื่อ Social Media ต่างๆ

บริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าว และไม่ได้นิ่งนอนใจจะดำเนินการสืบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย บริษัทมีนโยบายในการยึดถือความเท่าเทียมกันของของทุกๆ คน และไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรง ทั้งทางวาจา และทางกาย

เบื้องต้นได้มีการพักงานบุคคลดังกล่าว จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น

หากมีผลพิจารณาอย่างไรจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 🙏

โครงการ STADIUM ONE

(ประกาศ ณ วันที่ 30/08/2568)

 