กรมประชาสัมพันธ์ เช็กแล้ว ‘ข้อความปลอม’ ว่อนเน็ต ยันไม่มีคำสั่งจากภาครัฐ

กรมประชาสัมพันธ์ เช็กแล้ว ‘ข้อความปลอม’ ว่อนเน็ต แอบอ้างโทรทัศน์ 2 ช่องดัง
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม NBT Connext โพสต์เฟซบุ๊ก “เคลียร์ชัด! ข้อความปลอมโพสต์ว่อนเน็ต” ระบุว่า กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ตรวจสอบข้อมูลกลับไปที่ กสทช. และ ทรท. แจ้งว่าได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สนว. , สปน.) หากมีภารกิจดังกล่าว ว่าไม่มีการส่งหนังสือออกไป และยังไม่มีเหตุการณ์หรือข้อสั่งการตามข้อมูลที่ปรากฏในโพสต์
นอกจากนี้ ยังได้สอบถามไปที่โทรทัศน์ ทั้ง 2 ช่อง ทราบว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้งตามที่มีข้อความในโพสต์ดังกล่าว และได้ตรวจสอบข้อมูลกลับที่ กสทช. เช่นกัน ดังนั้นโทรทัศน์ทั้ง 2 ช่อง ก็ถูกแอบอ้าง ใช้ชื่อช่องไปอ้างอิง