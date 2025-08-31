สาวแชร์โพสต์ บ้านไฟไหม้ เงินสด 3 แสนวอด โกยเถ้าถ่านขอให้แบงก์ช่วย ธปท.พิสูจน์ได้ คืนให้ 1.5 แสน

เกาะกระแสโซเชียล

สาวแชร์โพสต์ บ้านไฟไหม้ เงินสด 3 แสนวอด โกยเถ้าถ่านขอให้แบงก์ช่วย ธปท.พิสูจน์ได้แล้ว คืนเงินให้ 1.5 แสน พร้อมเปิดเกณฑ์การแลกธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม

ทันทีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง แชร์ประสบการณ์เงิดสด 300,000 บาท เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องต้นได้เก็บแบงก์ที่เหลืออยู่ทั้งหมด ไม่ว่าจะสภาพใดก็ตาม รวมถึงเถ้าถ่าน เพื่อไปแจ้งต่อธนาคาร กระทั่งส่งเรื่องต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถพิสูจน์เงินได้ และคืนเงินกลับมาให้ 150,000 บาท ก็มีคนเข้ามาขอบคุณความรู้ใหม่ พร้อมส่งกำลังใจให้ ตลอดจนแชร์ออกไปมากมาย

เธอระบุว่า การจัดการกับแบงค์ไฟไหม้ที่คนส่วนมากไม่รู้แน่นอน

🔥เล่าจากประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน เรื่องมีอยู่ว่าเราเก็บตังค์ไว้ประมาณ 350000 บาท โดยเก็บไว้เป็นแบงก์พันมัดละแสน 3 มัด รัดหนังยางไว้แล้วใส่ไว้ในถุงกระดาษกะเอาไว้โปะหนี้ ธ.ก.ส. แล้วอีก 50000 เก็บไว้ในลิ้นชักไว้เผื่อใช้ ทั้งหมดโดนไฟไหม้

💸เราสามารถหาเจอแค่เงินที่อยู่ในถุงยังมีรอยหนังยางอยู่ แต่เงินโดนไฟเป็นถ่านเกือบหมด แต่ยังมองเห็นแถบเงินของแบงก์พันอยู่บ้าง โชคดีที่วันไฟไหม้ พี่ที่รู้สั่งไว้ว่าถ้าเจอเงินไม่ว่าสภาพไหนให้เก็บ และเก็บเถ้าถ่านบริเวณนั้นทั้งหมดใส่ภาชนะไว้แล้วส่ง ธ.ออมสิน เค้าสามารถพิสูจน์ได้ เราก็ทำตาม เก็บเศษเถ้าถ่านบริเวณที่คิดว่าคือเงินทั้งหมดใส่ในถ้วยไว้แล้วไปส่งที่ออมสิน

🏦ไปถึงธนาคารออมสิน ให้เอาเถ้าทั้งหมดใส่ในถุง เพราะเค้าต้องส่งแบงก์ชาติต่อ จากนั้นเขียนคำร้อง พร้อมเลขที่ บช ธ.อะไรก็ได้ที่เราจะให้แบงก์ชาติโอนเงินให้ แบงก์ชาติจะมีวิธีการตรวจสอบว่าแบงก์ที่เราส่งไปมีแบงก์อะไรบ้าง อย่างละกี่ใบ แล้วตีเป็นเงินให้เรา

🏦ประมาณ 3 วันแบงก์ชาติโทรมาบอกว่าที่ส่งไปพิสูจน์ได้ว่ามีแบงก์พัน 150 ใบ คิดเป็นเงิน 150000 บาท อีกไม่เกินอาทิตย์เงินจะเข้าบัญชี

💸ได้กลับมาแค่นี้ก็ดีใจมากๆ แล้ว ตอนแรกไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้ถ้าพี่ต้น (ชื่อเฟซบุ๊ก) ไม่บอกไว้ว่าต้องทำยังงัย ป่านนี้คงไปกับเศษหินดินทรายตอนรื้อบ้านแล้ว เพราะมันจะเป็นขี้เถ้าจริงๆ ขอบคุณพี่ต้นมากๆ ค่ะ พอพี่ต้นบอกไว้ เช้ามาสองพี่น้องก็ไปเขี่ยๆ จนเจอคิดว่าใช่ คนเจอก็น้องสาวอีกนั่นแหละ 555 เลยอยากจะแชร์ไว้เผื่อใครได้ใช้ประโยชน์บ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกหลักเกณฑ์การขอแลกเปลี่ยน ธนบัตรชำรุด ไว้ดังนี้

1.กรณีแลกเปลี่ยนได้ทันที ได้แก่ ธนบัตรชำรุดมีเนื้อธนบัตรเหลืออยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ส่วน และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นธนบัตรรัฐบาล สามารถแลกเปลี่ยนได้เต็มตามราคาหน้าธนบัตร​

2.กรณีต้องเขียนคำร้อง

ได้แก่ ธนบัตรชำรุดครึ่งฉบับ ธนบัตรต่อท่อนผิด ธนบัตรขาดจนแยกจากกันมากกว่า 2 ส่วน ธนบัตรขาดวิ่นที่มีเนื้อน้อยกว่า 3 ใน 5 ส่วน หรือธนบัตรที่ต้องการการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ

ผู้ขอแลกต้องเขียนคำร้องขอแลกเปลี่ยนตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบธนบัตรชำรุดและสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) ​ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนำส่งให้ ธปท. พิจารณาค่าแลกเปลี่ยน

ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณา และโอนเงินค่าแลกเปลี่ยนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในคำร้อง

กรณีธนบัตรชำรุดที่ยากต่อการตรวจพิสูจน์ หรือมีเหตุให้ต้องพิจารณาเพิ่มเติม ธปท. อาจต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ ธปท. ได้รับคำร้องขอแลกธนบัตรชำรุด

สำหรับธนบัตรชำ​รุดที่ถูกไฟไหม้เกรียม ถูกสัตว์หรือแมลงกัดแทะ หรือเปี่อยติดกันเป็นปึกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ผู้ขอแลกต้องดำเนินการดังนี้

1.นำธนบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารและเขียนคำร้องไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีของท่าน (ธนาคารใดก็ได้) กรณีธนบัตรชำ​รุดที่เกิดจากไฟไหม้เกรียม ต้องแนบใบแจ้งความการเกิดเพลิงไหม้ด้วย

2.นำธนบัตรและใบคำร้องมาติดต่อขอแลกด้วยตนเอง ที่สายออกบัตรธนาคาร หรือศูนย์จัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย