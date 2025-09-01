สะเทือนใจ! ลูกศิษย์เศร้า ครูคะนอง ถูกรถตู้ชนเสียชีวิต ขณะช่วยนักเรียนกลับบ้าน
กลายเป็นเรื่องเศร้า เมื่อครูพละ จาก จ.เพชรบูรณ์ พานักเรียนไปแข่งขันฟุตบอลที่ จ.เชียงใหม่ ขณะขับรถกลับเพชรบูรณ์ รถเกิดเสียในพื้นที่ จ.แพร่ ก่อนที่สุดท้าย ครูพละที่ดูแลนักเรียนถูกรถตู้ชน ขณะกำลังหาคลื่นโทรศัพท์จนเสียชีวิต
ต่อมาทราบว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายคะนอง ทองคำสุก ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ที่พานักเรียนไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน 8V8 GLO CUP 2025 by มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย รุ่นอายุ 13 และ 15 รอบคัดเลือกภาคเหนือ
ที่ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ขณะที่ในเฟซบุ๊ก ของ ครูคะนอง ทองคำสุก ได้อัพเดตตั้งแต่การเดินทางเพื่อกลับเพชรบูรณ์
เวลา 11.36 น. ครูคะนอง โพสต์ภาพกำลังเติมน้ำมัน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า กลับบ้านเรา เดินทางปลอดภัย ค่อยๆไปเรื่อยๆ ต่อมาเวลา 16.05 น. ครูคะนอง โพสต์ภาพรถเสียอยู่กลางเขา พร้อมเขียนข้อความว่า รถเสียครับ (คลัชหมด) ก่อนถึง เด่นชัย 10 โล ไม่มีคลื่นโทรศัพท์
ก่อนที่โพสต์สุดท้าย ในเวลา 16.50 น. ครูคะนอง โพสต์ภาพบทสนทนากับ ผอ. ที่จะนำรถตู้มารับนักเรียนกลับเพชรบูรณ์ พร้อมเขียนข้อความระบุว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้น บอกว่า ผอ.ผม รักห่วงเด็กนักเรียนแค่ไหน กราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับ ผมต้องกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวเป็นโพสต์สุดท้ายของ ครูคะนอง ก่อนจะถูกรถตู้ชนเสียชีวิต ซึ่งมีลูกศิษย์ต่างเข้าไปแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และร่วมไว้อาลัยต่อครูคะนองเป็นจำนวนมาก
ขณะที่เพจ “โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม” โพสต์ข้อความระบุว่า
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ
คุณครูคะนอง ทองคำสุก
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
การจากไปของท่านคือการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่า ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา เสียสละ และทุ่มเทเพื่อศิษย์และโรงเรียนเสมอมา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ทองคำสุก และขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูคะนองไปสู่สุคติในสัมปรายภพ