ว.วชิรเมธี จ่อฟ้องหมิ่น หลังถูกใส่ร้ายป้ายสี-บิดเบือนโยงทำธุรกิจ ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แค่ไป‘เจิมป้าย’
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
แจ้งข่าวถึงสื่อมวลชนและนักบิดเบือนข้อเท็จจริง
เนื่องจากมีสื่อและเพจหลายแห่งนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ว่าท่านว.ซึ่งเดินทางไป “เจิมป้ายและบรรยายธรรม”ในงานเปิดร้านใหม่แห่งหนึ่งของลูกศิษย์โดยไปเขียนใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านมีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงธุรกิจทั้งๆที่โดยข้อเท็จจริงท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นท่านแค่ไปเจิมป้ายบรรยายธรรมตามคำนิมนต์ ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ตามปกติของพระสงฆ์แล้วก็เดินทางกลับแค่นั้น (ในรอบเดือนที่ผ่านมา ท่านก็ปฏิบัติศาสนกิจเช่นนี้ทั้งของภาครัฐและเอกชนเป็นปกติคือไปเจริญพระพุทธมนต์-เจิมป้าย-บรรยายธรรมอันเป็นศาสนกิจปกติของพระสงฆ์ไทยทั่วไป)
ดังนั้นจึงขอให้ทุกสื่อที่เขียนบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์ด้วยเจตนาอันทุจริต แก้ข่าวเสียใหม่ให้ถูกต้องตรงข้อเท็จจริงหากไม่ดำเนินการแก้ไขให้ตรงข้อเท็จจริงทางกลุ่มลูกศิษย์และทีมทนายความ จะดำเนินการฟ้องร้องตามหฎหมายในข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หมิ่นประมาท-และใส่ร้ายป้ายสีพระสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นคดีด้านความมั่นคงจึงเรียนมาเพื่อทราบ กลุ่มลูกศิษย์ และทีมทนายความจากสมาคมพุทธศาสตร์เพื่อพระพุทธศาสนา 31 สิงหาคม 2568
ป.ล.คดีความเก่า ที่มีผู้มาไลฟ์สดบิดเบือนว่าไร่ฯ ร้างไปแล้วนั้นบัดนี้ คดีความอยู่ในมือ DSI เรียบร้อยแล้ว แม้พระสงฆ์จะให้อภัย แต่ในทางกฎหมายถือว่าผู้กระทำมีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีชัดเจนทีมทนายความจึงดำเนินการทางกฎหมายต่อไปจนสิ้นสุดกระบวนการ