รองผู้กำกับ สน.ตลิ่งชัน เหมาหวยชุด 5 ฉบับช่วยแม่ค้า ถูกทั้ง ‘เลขท้าย-เลขหน้า’ ทุกใบ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สน.ตลิ่งชัน เป็นที่ฮือฮา เมื่อ พ.ต.ท.พงษ์ธวัช คงเสือ รอง ผกก.สส.สน.ตลิ่งชัน ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวหน้า และเลข 3 ตัวท้าย ซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันทั้งหมด จำนวน 5 ใบ
พ.ต.ท.พงษ์ธวัชเปิดเผยว่า ตนซื้อลอตเตอรี่เลขดังกล่าวที่หน้า สน.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มีคนนำมาขาย ตนซื้อโดยไม่ได้เลือกเลขอะไร เพียงแต่อยากช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่เท่านั้น เห็นว่าเหลือเยอะและวันนี้เป็นวันที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ออกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้ช่วยซื้อมา จำนวน 5 ใบ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา