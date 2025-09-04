เจน ญาณทิพย์ แถลงปมเงินบริจาค เตรียมเปิดหลักฐานชี้แจงสังคม ยันไม่รู้จัก ‘อดีตพระอลงกต’
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาจารย์เจน ญาณทิพย์ โพสต์ข้อความผ่านเพจ “อาจารย์เจน.com” ระบุว่า
แถลงการณ์ เบื้องต้น จาก อาจารย์เจน ญาณทิพย์
ข้าพเจ้า นางสาวพรนฤมล เรียบร้อยเจริญ (อาจารย์เจน ญาณทิพย์) ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าในสังคมมากมายหลายประเด็น ในเรื่องการรับเงินบริจาค การนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือไม่ รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยขณะนี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน กำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ได้แก่ ชื่อโครงการทำบุญ ยอดเงินการรับบริจาค รายการเดินบัญชีธนาคารการเบิกถอนเงินบริจาค ใบปวารณา ใบอนุโมทนา เพื่อนำชี้แจงให้สาธารณชนและสังคม ทราบถึงความชัดเจน โปร่งใส และตรงไปตรงมา ในเจตนาการทำบุญตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของข้าพเจ้า
แต่บัดนี้ มีสื่อออนไลน์ ได้เผยแพร่ข่าวว่า ข้าพเจ้า มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุ หรือ อดีตพระอลงกต โดยข้าพเจ้า ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าไม่เคยเปิดรับเงินบริจาค เพื่อนำไปถวายให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ หรืออดีตพระอลงกต เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด
โดยครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้า และพิธีกรร่วมในรายการคนอวดผี เป็นตัวแทนของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการชื่อ “คนทำดีอวดผี” เพื่อนำไปจัดสร้างอาคาร “คนทำดีอวดผี” สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ระยะสุดท้าย โดยบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ได้มีการเปิดรับบริจาค ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 3 มิถุนายน 2556 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 33,227,515.92 บาท ซึ่งข้าพเจ้าและตัวแทนได้มอบเงินการบริจาคเงินให้แก่ วัดพระบาทน้ำพุ หรืออดีตพระอลงกต เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ
อาจารย์เจน ญาณทิพย์