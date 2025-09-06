หมอจิรรุจน์ เปิดเคส เตือนใจพ่อแม่ พบเด็กอ้วน ป่วยสารพัดโรค จากไปด้วยอายุ14 หนัก 110 กก.
เมื่อวันที่ 6 กันยายน นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์ โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ “หมอจิรรุจน์”
อ้วนจนตาย ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
นี่คือตัวอย่างเคส สดๆ ร้อนๆ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา เด็กวัยรุ่น คนหนึ่ง อายุ 13 หนัก 76 กก. นอนกรน หายใจเหนื่อย น้ำท่วมปอด , ซ้ำด้วยการติดโควิด ความดันสูง ชัก ไตวาย น้ำท่วมปอด
อยู่ใน ICU หลายคืน >> โชคดี ที่ยังได้ไปต่อ “รอด” ตอนนี้ รอ ไตฟื้น
อีกราย ไม่โชคดี แบบรายแรก รายนี้มาครบทุกกระบวนท่า “คร่าชีวิตในคนอ้วน” คือ หยุดหายใจเรื้อรัง หัวใจวาย น้ำท่วมปอด
ในครั้งนี้ตรวจพบ เบาหวาน ความดันสูงด้วย เกินกว่า การแพทย์จะยื้อได้ จากไปด้วยอายุเพียง 14 ปี หนัก 110 กก.
นี่ไม่ใช่รายแรกๆ ครับ แต่ “มีทุกปี” ปีละ 1-2 คน ที่อาการหนักแบบนี้ สุดท้ายก็จากไป ก่อนวัยอันควร
ทุกรายเหมือนกันคือ “อ้วนแต่เด็กเล็ก” ตอนแรกจะดู จ้ำม้ำ น่ารัก
แต่จากนั้น น้ำหนัก จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เผลอตัวอีกที ข้ามจาก 40 กก. ไป 60 ไป 80 โดยไม่รู้ตัวหากไม่ติดตาม
แต่กระบวนการเสื่อม เสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเขาเดินหน้าไป
ตลอดระยะเวลาที่ น้องสะสมไขมันไม่หยุด และที่จริง อาการหายใจผิดปกติ นอนกรน ได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว แต่บางครั้ง ก็ถูกอคติ ที่ว่า “กรนในเด็ก โตขึ้นหายเอง” โดยลืมคิดไปว่า “น้องมีภาวะอ้วนมาก” ร่วมด้วย และความอ้วนนั้น กำลังสร้างปัญหาแบบช้าๆ
จะตรวจดูได้อย่างไร
บุตรหลานอ้วน มากน้อยเพียงใด ตรวจได้จากการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จากนั้นลองใส่ในสูตรใน Link นี้ https://nutstatcal.kiddiary.in.th/ เขาจะระบุออกมาเลยว่า น้ำหนักที่ควรเป็นคือ กี่ กก. และ ถ้าอ้วนตอนนี้ อ้วนไป กี่เปอร์เซ็นต์ของ น้ำหนักที่ควรจะเป็นแล้ว
พื้นฐานของการจัดการเรื่องอ้วน
นั่นคือ…. งดกินขนมหวาน / UPF / งดกินจุกจิก ให้ได้มากที่สุด (สุดสัปดาห์บ้าง) กินอาหารธรรมชาติ3 มื้อ / ถ้าเป็นนมก็นมโคแท้ 100%รสจืด (กล่อง 180 ซีซี) ไม่เกิน3กล่องต่อวัน วิ่งเล่นออกกำลัง ให้มากกว่า เฝ้าหน้าจอ นอนแต่หัวค่ำ / ห้ามนอนดึก
ที่สำคัญ ***”พ่อแม่ทำตนเป็นตัวอย่าง” *** อันนี้สำคัญมากๆ เพราะถ้าพ่อแม่ ยังทำสิ่งที่กล่าวมาไม่ได้
ลูกปู ย่อมเดินแบบเดียวกับแม่ปูเสมอ
หาก อ้วน จนนอนกรน หายใจติดขัด ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาภาวะการหยุดหายใจ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
เวลาเดินดูเหมือนเร็วนะครับ อายุของเด็กที่อ้วน ก็ดูเหมือนจะไปไวกว่าเวลาจริง (Biological age) ความเสื่อมของร่างกาย การอักเสบที่เกิดขึ้น
ภายใต้รอยยิ้ม เสียงหัวเราะตามวัย ได้บดบัง “หายนะ” ที่กำลัง กัดกร่อนชีวิตของน้องไปเรื่อย เผลออีกที ก็มานอนอยู่ ICU แล้ว
ซึ่ง ณ จุดนั้น บางครั้ง ก็มาไกลเกินกว่า “จะขอโอกาสกลับมาอีกสักครั้ง” หวังว่า ปีนี้ และต่อไป จะไม่มีแบบนี้ อีกนะครับ
#หมอจิรรุจน์
ในห้วงเวลาที่โพสต์นี้กำลังปล่อยออกไป กำลังเด็กอ้วนความดันสูง-ชัก รอติดต่อขอมารักษา
อีกอย่างคือ “อาหารที่ขายโรงเรียน” ลองพิจารณาดูเถอะครับว่า อาหารที่ท่านขายให้เด็ก มีส่วนที่ทำให้เด็กๆอนาคตของชาติเราเดินมาถึงจุดนี้ ได้มากน้อยเพียงใด