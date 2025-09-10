เพลง ชนม์ทิดา ควง ตู่ นันทิดา ไลฟ์ขายเสื้อผ้า เขียนข้อความเตือนใจ ร้องไห้ได้ แต่อย่าลืมรักตัวเอง
เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ลูกสาวมากความสามารถ ของ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อดีตนักการเมืองชื่อดัง และ ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นักร้อง-นักแสดงชื่อดัง ที่ล่าสุดได้สานต่อธุรกิจการดูแลรถยนต์ครบวงจร “28 Car Group” โดยตั้ง “28 Car Hotel” มาเพื่อดูแลคนรักรถโดยเฉพาะ ซึ่งการทำธุรกิจนี้เป็นการสานต่อธุรกิจของคุณพ่อ “เอ๋ ชนม์สวัสดิ์” ที่ล่วงลับไปแล้ว
นอกจากนี้ เธอได้ทำธุรกิจเสื้อผ้า แบรนด์ MATTERS ดีไซน์เสื้อผ้าออกมากหลายคอลเล็กชั่น ซึ่งแต่ละคอลเล็กชั่น ตามมีความโดดเด่น มีสตอรี่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจ จนได้รับความนิยมอย่างมาก
ล่าสุดในวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา “เพลง” ควง คุณแม่ ออกไลฟ์สดขายเสื้อผ้าคอลเล็กชั่นใหม่ คือ “Mental Health Matters” ซึ่งเธอได้บอกเล่าเรื่องราวการดีไซน์คอลเล็กชั่นนี้ไว้อย่างลึกซึ้ง โดยระบุว่า แต่ละชุด แต่ละสี จะมี “ข้อความ” ที่อก และที่แขน เพื่อให้กำลังใจคนใส่ไปด้วย โดยจะมี 3 ธีมด้วยกันคือ
- Easily Overwhelmed ที่อก ส่วนที่แขน จะมีข้อความไว้ ถ้าเวลาเรารู้สึก “Overwhelmed” ควรทำอย่างไร โดยข้อความระบุว่า “พักสักครู่ และ เช็ดน้ำตาตรงนี้” ใส่ชุดนี้ ในวันที่อยากกอดตัวเอง ในวันที่ร้องไห้ ก็ร้องไห้ได้เต็มที่
- Just Out Here Practicing Self-love ที่อก คำนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงที่ชอบ ซึ่งเพลงชอบใส่ตลอด ส่วนที่แขนจะเขียนว่า “Mental Health matters do what best for you” ทำเสื้อตัวนี้มาเตือนตัวเอง บางทีเราลืมรักตัวเอง บางทีเราเสียสละหลายๆ อย่างให้กับคนอื่นก่อน จนลืมนึกถึงตัวเอง เลยทำเสื้อตัวนี้มาเตือนใจ
- Cute & Anxious ที่อก และมีคำ “Deep breaths, you got this” ที่แขน หายใจเข้าหายใจออกลึกๆ เราทำได้ เพราะบางทีเราวิตกกังวลไปเอง
ทุกคำพูดที่อยู่ในเสื้อเหล่านี้ ได้แรงบันดาลใจมาจาก “Mental Health” ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวเราอยากจะบอกข้อความนี้ไป ให้ทุกคนผ่านช่วงเหล่านี้ไปได้ และอนุญาตให้ตัวเอง “รู้สึก” ได้