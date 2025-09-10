ร้องเพจดัง เดือนร้อนหนัก ถูกธนาคารอายัดบัญชี หลังตรวจพบมีเงินโอนเข้าจาก ‘บัญชีม้า’
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Drama-addict” ที่มีคนติดตามกว่า 3.5 ล้านคน โพสต์ข้อความระบุว่า
ลูกเพจหลายเคสแจ้งมาว่าบัญชีธนาคารจู่ๆยอดติดลบแล้วบัญชีถูกอายัดสอบถามไปที่ธนาคารบอกว่าเพราะมีเงินเข้าจากบัญชีม้า ให้แจ้ง 1441
พร้องกับโพสต์ยกเคสตัวอย่าง มีลูกเพจโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังแฟนของเขาถูกธนาคารแห่งหนึ่งอายัดบัญชี โดยในบัญชีแสดงตัวเลขจำนวนเงิน ติดลบ 2 แสนบาท ส่วนสาเหตุถูกอายัดบัญชี เพราะมีเงินโอนมาจากบัญชีม้า ทั้งนี้ทราบมาว่ามีคนในโลกออนไลน์ออกมาแชร์ประสบการณ์กันหลายคน คือ ถูกอายัดบัญชี ซึ่งบางคนต้องรอ 2-3 เดือน
โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร บอกว่ามีบัญชีมาโอนเงินเข้ามาถึง 4 ครั้ง ซึ่งที่ได้นำหลักฐานไปชี้แจง แต่ได้รับคำตอบว่าให้รอ เดี๋ยวบัญชีก็ใช้ได้เอง ซึ่งปัจจุบันรอมา 2 สัปดาห์ บัญชียังไม่สามารถใช้ได้
หลังจากโพสต์ข้อความไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก เช่น
- “ธนาคาร ควรออกมารับผิดชอบ อายัดมั่ว แต่บัญชีม้ากลับอายัดไม่ได้”
- “ธนาคารมันไม่รู้ตัวเลยหรอว่ามันแก้ผิดจุด คนไม่รู้อิโหน่อิเหน่—กันหมด”
- “ก็รู้อยู่นะว่าเป็นบัญชีม้า..ทำไมไม่ไปเล่นงานบัญชีม้านั่นมาเล่นงานคนที่มีเงินอยู่ในธนาคารทำไม”
- “ธนาคารแย่มาก ตรงที่ว่า ยอดเท่าไหร่ควรอายัดเท่านั้น นี้เล่นอายัดยอดทั้งหมดที่มีเลย บางคนยอดหลักร้อย แค่ไปอายัดเค้าเป็นแสน ทำได้แค่นี้จริงๆเหรออออ”