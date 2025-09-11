เกาะกระแสโซเชียล

เบนซ์ เรซซิ่ง เปิด 3 ข้อสรุป-วิเคราะห์ โทษจำคุก ทักษิณ 1 ปี ต้องติดจริงๆ กี่เดือน?

เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง โพสต์ภาพและข้อความผ่านไอจีส่วนตัว วิเคราะห์ระยะเวลาการติดคุกของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า

โทษจำคุก 1 ปี ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน !?!

กรณีศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี (12 เดือน) มาลองกางหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นและการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ 🤔

สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ (9 กันยายน 68) เริ่มที่ชั้นกลาง ซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น

  1. ชั้นเยี่ยม
  2. ชั้นดีมาก
  3. ชั้นดี
  4. ชั้นกลาง
  5. ชั้นเลว (ปัจจุบันใช้คำว่า “ช้้นปรับปรุง”)
  6. ชั้นเลวมาก (ปัจจุบันใช้คำว่า “ชั้นปรับปรุงมาก”)
  • จากชั้นกลาง —> เป็นชั้นดี จะต้องคดีเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (9 ธันวาคม 68)

สำหรับในคดีที่อัตราโทษไม่เกิน 3 ปี จะมีการปรับเลื่อนชั้นทุก ๆ 4 เดือน (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม) ซึ่งก็หมายความว่า

  • ธันวาคม 68 จะได้เลื่อนจากชั้นกลาง —> เป็นชั้นดี
  • เมษายน 69 จะได้เลื่อนจากชั้นดี —> เป็นชั้นดีมาก

ต่อมาเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ (กรณีปกติ) หลัก ๆ มีดังนี้ 

  • เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป ✅
  • ต้องโทษจำคุกครั้งแรก ✅
  • ชั้นเยี่ยม-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 3 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 4 เดือน)
  • ชั้นดีมาก-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 4 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) ✅
  • ชั้นดี-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 5 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน)

พักโทษส่วนกรณีพิเศษ

  • เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ✅ (เข้าเกณฑ์)
  • เจ็บป่วยร้ายแรง / พิการ
  • เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ

สรุป 

1.อาจอยู่อย่างนานที่สุด 8-9 เดือน (2 ใน 3 ของโทษ) จึงขอทำเรื่องพักโทษเดือน มิถุนายน 2569 (ชั้นดีมากและเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) 🤧

2.หรืออาจต้องอยู่อย่างน้อยประมาณ 6 เดือน จึงขอพักโทษกรณีพิเศษ (เป็นผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) ในเดือน มีนาคม 2569 🤒

3.แต่ก็อาจสามารถเร็วกว่านั้นได้ หากในระหว่างถูกคุมขัง มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ และยังอาจจะสามารถพักโทษติดกำไรข้อเท้า EM หรือคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อีกด้วย 😊

เบนซ์ เรซซิ่ง

10 กันยายน 2568

