เบนซ์ เรซซิ่ง เปิด 3 ข้อสรุป-วิเคราะห์ โทษจำคุก ทักษิณ 1 ปี ต้องติดจริงๆ กี่เดือน?
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครกิตติ์ วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง โพสต์ภาพและข้อความผ่านไอจีส่วนตัว วิเคราะห์ระยะเวลาการติดคุกของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า
โทษจำคุก 1 ปี ต้องติดจริง ๆ กี่เดือน !?!
กรณีศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุกอดีตนายกรัฐมนตรี 1 ปี (12 เดือน) มาลองกางหลักเกณฑ์การเลื่อนชั้นและการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์ 🤔
สำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ (9 กันยายน 68) เริ่มที่ชั้นกลาง ซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมด 6 ชั้น
- ชั้นเยี่ยม
- ชั้นดีมาก
- ชั้นดี
- ชั้นกลาง
- ชั้นเลว (ปัจจุบันใช้คำว่า “ช้้นปรับปรุง”)
- ชั้นเลวมาก (ปัจจุบันใช้คำว่า “ชั้นปรับปรุงมาก”)
- จากชั้นกลาง —> เป็นชั้นดี จะต้องคดีเด็ดขาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (9 ธันวาคม 68)
สำหรับในคดีที่อัตราโทษไม่เกิน 3 ปี จะมีการปรับเลื่อนชั้นทุก ๆ 4 เดือน (เมษายน, สิงหาคม, ธันวาคม) ซึ่งก็หมายความว่า
- ธันวาคม 68 จะได้เลื่อนจากชั้นกลาง —> เป็นชั้นดี
- เมษายน 69 จะได้เลื่อนจากชั้นดี —> เป็นชั้นดีมาก
ต่อมาเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ (กรณีปกติ) หลัก ๆ มีดังนี้
- เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไป ✅
- ต้องโทษจำคุกครั้งแรก ✅
- ชั้นเยี่ยม-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 3 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 4 เดือน)
- ชั้นดีมาก-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 4 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) ✅
- ชั้นดี-เหลือโทษจำคุกไม่เกิน 1 ใน 5 (ต้องเหลือโทษไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน)
พักโทษส่วนกรณีพิเศษ
- เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ✅ (เข้าเกณฑ์)
- เจ็บป่วยร้ายแรง / พิการ
- เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง และต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือ 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ
สรุป
1.อาจอยู่อย่างนานที่สุด 8-9 เดือน (2 ใน 3 ของโทษ) จึงขอทำเรื่องพักโทษเดือน มิถุนายน 2569 (ชั้นดีมากและเหลือโทษไม่เกิน 3 เดือน) 🤧
2.หรืออาจต้องอยู่อย่างน้อยประมาณ 6 เดือน จึงขอพักโทษกรณีพิเศษ (เป็นผู้สูงอายุหรือเจ็บป่วยร้ายแรง) ในเดือน มีนาคม 2569 🤒
3.แต่ก็อาจสามารถเร็วกว่านั้นได้ หากในระหว่างถูกคุมขัง มีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ และยังอาจจะสามารถพักโทษติดกำไรข้อเท้า EM หรือคุมขังนอกเรือนจำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อีกด้วย 😊
เบนซ์ เรซซิ่ง
10 กันยายน 2568