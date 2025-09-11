แพทย์ยกเคสเตือน ชายวัย 49 ตรวจเจอต้อหิน หยุดยารักษาเอง 8 ปีต่อมา ตาบอดทั้ง 2 ข้าง
ต้อหิน – เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายเสื่อมถอย รอยโรคหลายๆ แขนงก็ปรากฎมาให้เห็น บ้างก็มาทีเดียวรุนแรงเลย บ้างก็ค่อยๆ มาทีละโรคๆ ฉะนั้นรู้เร็วรักษาไวก็จะเป็นการดีที่สุด การตรวจสุขภาพประจำปี หรือการตรวจคัดกรองจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญ และสำหรับการตรวจ ต้อหิน สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจปีละครั้ง
ดังเช่นในกรณีที่ หมอเขม จักษุแพทย์ ได้โพสต์เคสผู้ป่วยเตือนเป็นอุทาหรณ์ผ่านเฟซบุ๊ก คลินิกจักษุ แพทย์เขมฤทัย ว่า ผู้ป่วยชาย อายุ 49 ปี นั่งรถเข็นมาตรวจ ตามัวลงทั้ง 2 ข้าง มา 4 เดือน ช่วงไม่กี่เดือนก่อน ตามัวลงมากๆ จน 1 เดือนก่อนมา ตามองไม่เห็นอะไรเลยเลยตัดสินใจมาหาหมอตา
“มองไม่เห็นอะไรเลย” คือ บอดสนิทเลย (No light perception) เมื่อไหร่ที่คนไข้มีการมองเห็นระดับ No light perception ไม่สามารถรักษาได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นจากโรคอะไรก็ตาม
ในกรณีดังกล่าว หลังตรวจตาพบว่า ผู้ป่วยมีต้อเนื้อ ต้อกระจก และ ต้อหิน ครบทั้ง 3 ต้อ แต่ที่ทำให้ตาบอดได้ คือ ต้อหิน นอกจากนี้ ม่านตาไม่ตอบสนองต่อแสงทั้ง 2 ข้าง และ ขั้วประสาทตาถูกทำลายหมดทั้ง 2 ข้าง
ซักประวัติเพิ่มเติม พบว่า คนไข้เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินเมื่อ 8 ปีก่อน เคยได้รับยาหยอดรักษาต้อหินอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ไม่ได้มารับยาต่อ เพราะ คิดว่า “ไม่ต้องหยอดก็ได้ เราก็ดูไม่ได้ผิดปกติอะไร”
หมอเขมเผยว่า “ใช่แล้วค่ะ ต้อหินที่ไม่ได้มาถึงระยะสุดท้าย คนไข้จะไม่รู้เลยว่ามีอาการผิดปกติ แม้ว่าจะมีความดันตาสูงก็ตาม จะรู้ก็ต่อเมื่อเป็นต้อหินที่เป็นมากแล้ว กว่าเราจะรู้สึกว่าเราตามัวลง ณ ตอนนั้นเส้นประสาทตาก็ถูกทำลายไปเกือบทั้งหมด
ต้อหิน คือ ภัยเงียบของจริง หมอแนะนำให้คนไข้ที่อายุเลย 40 ปี ควรได้รับการตรวจสกรีนต้อหินปีละ 1 ครั้ง (และถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหิน ยิ่งควรจะตรวจให้เร็วขึ้นค่ะ)