ทนายดัง เผยเคส ร้านค้าถูกอายัดบัญชี เพราะโจรใช้บัญชีม้าซื้อของ ต้องสงสัยร่วมกันฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน จากกรณีที่มีเพจดังออกมาพูดว่า มีคนจำนวนมากที่ถูกอายัดบัญชี เนื่องจากเคยรับโอนเงินจากบัญชีม้า
โดย ทนายนิด้า ได้แชร์ข้อความของ ทนายเดโช คงสุข ที่ว่า “ยุคนี้โกรธเกลียดใคร เขาไม่ด่ากันแล้ว แค่เอาบัญชีม้าโอนเงิน ให้มันสัก 5 บาทก็พอ”
ซึ่งทนายนิด้า ก็ให้ความเห็นไว้ว่า “จะบอกว่าอันนี้มันตลกร้ายจริงๆ นะ มีเคสที่รู้จักหลายเคสที่ต้องถูกอายัดบัญชี โดยถูกตั้งข้อสันนิษฐานว่า ร่วมฟอกเงินกับโจร เพราะดันมีเส้นเงินจากบัญชีม้าโอนมา
ในความเป็นจริงแล้วเป็นห้างร้าน ทำธุรกิจตามปกตินี่แหละ โจรเสือกมาซื้อของแล้วเอา บัญชีมัน โอนเงินมาค่าของ
แม้คำตอบคือ สามารถพิสูจน์หักล้างเจตนาว่าไม่ได้ฟอกเงินได้ แต่ปัญหาคือ ระหว่างที่ถูกอายัดเนี่ย จะทำมาหากินยังไง กว่ากระบวนการพิสูจน์จะสิ้นสุด เงินไปกองอยู่ในนั้น
ขำทั้งน้ำตา”