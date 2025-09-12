ชื่นชม วัยรุ่นชาย ช่วยกันล็อกตัว ลุงแอบถ่ายใต้กระโปรง บนรถเมล์สาย 138 เรียกตร.มาจับถึงที่

ชื่นชมทะลุ 3 ล้านวิว วัยรุ่นชาย ช่วยกันล็อกตัว ลุงแอบถ่ายใต้กระโปรง บนรถเมล์สาย 138 เรียกตร.มาจับถึงที่
กลายเป็นคลิปไวรัลที่มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 3.4 ล้านครั้ง หลังผู้ใช้ติ๊กต็อก @aeitoo ได้โพสต์วิดีโอแสดงเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. วานนี้ (11 ก.ย.) วัยรุ่นชายประมาณ 4-5 คน คาดว่าเป็นน.ศ.มหาวิทยาลัย ช่วยกันล็อกตัว ชายค่อนข้างมีอายุรายหนึ่ง บนรถเมล์สาย 138 (หมอชิต-พระประแดง) ขณะกำลังใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้โดยสารหญิง โดยได้บอกให้คนขับรถเมล์ปิดประตูและโทรแจ้งตำรวจ
ทั้งนี้ ได้ปลดล็อกเครื่องและเช็กมือถือของชายคนดังกล่าวดูแล้ว พบว่า มีภาพแอบถ่ายจริง เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพัก โดยมีผู้เสียหายถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานและเดินทางติดตามไปแจ้งความดำเนินคดีด้วย
“เกิดเหตุ ชาย(น่าจะ)แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว พอลงทางด่วนผู้ก่อเหตุน่าจะลงจากรถ แต่น้องๆ วัยรุ่นชาย 4-5 คนรุมสกัดไว้ ละให้คนขับปิดประตูไว้ ละโทรแจ้งตร. ชื่นชมน้องๆผช.ที่ไม่ปล่อยผ่าน แล้วช่วยสกัดไว้ พร้อมยึดมือถือ เปิดล็อกเครื่อง พบว่ากระทำผิดจริง #รถเมล์138 #พระประแดง เปิดมือถือดูแล้วค่ะ มีภาพถ่ายจริง น้องคนที่โดนแอบถ่าย ถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้แล้ว และ ตำรวจมาพาตัวไปแล้วค่ะ น้องผู้เสียหาย ก็ตามไปด้วย” เจ้าของคลิปซึ่งอยู่ในเหตุการณ์กล่าว
@aeitoo เกิดเหตุ ชายหนุ่ม(น่าจะ)แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว พอลงทางด่วน ผู้ก่อเหตุน่าจะลงจากรถ แต่น้องๆวัยรุ่นชาย 4-5 คนรุมสกัดไว้ ละให้คนขับปิดประตูไว้ ละโทรแจ้งตร. ชื่นชมน้องๆผช.ที่ไม่ปล่อยผ่าน ละช่วยาะกัดไว้ พร้อมยึดมือถือ เปิดล้อกเครื่อง พบว่ากระทำผิดจริง #รถเมล์138 #พระประแดง ♬ เสียงต้นฉบับ – Too Wimuktalop
ภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้าไปแสดงความชื่นชมกลุ่มวัยรุ่นชายพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง ที่มีความกล้าหาญในการจับกุมตัวคนทำผิด และไม่ปล่อยปละละเลย เช่นว่า
– น้องๆผู้ชายคือเติบโตมาอย่างดีมากๆ ขอบคุณที่ไม่ปล่อยผ่านนะคะ
– ควรมีหน่วยงานไหนชื่นชมน้องๆอย่างเป็นทางการ คนทำดีต่อสังคมควรได้รับการยกย่อง
– น้องๆโคตรจะเท่เลย มันไม่ใช่แค่เป็นคนดี แต่ต้องมีใจที่กล้าหาญด้วย ไม่ใช่ทุกคนจะกล้าทำแบบน้องนะ Respect!!!
– ชื่นชมเด็กสมัยนี้จัง เมื่อก่อนมีแบบนี้ ผู้เสียหายไม่กล้าพูด ผู้พบเห็นไม่กล้าใกล้
– คือจะร้องไห้ ขอบคุณพวกแกที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นนะ
– จากใจคนที่เคยโดนแอบถ่าย รู้สึกขอบคุณนะคะที่ไม่ได้ปล่อยผ่าน แล้วเคสนี้โชคดีมากๆคนช่วยก็สติดีมากๆขอบคุณจริงๆค่ะ เพราะตอนเราเจอแบบนี้ไม่ได้รับแม้แต่การช่วยเหลือ มีคนเห็นแต่ทุกคนเมิน เราทำได้แค่เถียงกะมัน2คน เหมือนสู้อยู่ตัวคนเดียว
– เห็นแบบนี้แล้วขอชื่นชมที่ไม่ปล่อยผ่าน ไม่เมิน เห็นแล้วดีใจมากๆเลยค่ะ นึกย้อนถึงตอนที่ตัวเองโดนลวนลามบนรถเมล์ บอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครช่วย จนเราต้องขอลงจากรถเอง จากจะไปเรียนคือตัดสินใจกลับบ้านเลยทันที คิดถึงตอนนั้นแล้วโคตรเศร้า โทรหาแม่ ร้องไห้จนตัวสั่น ทุกวันนี้ยังแพนิค รู้สึกขยะแขยงทุกครั้งที่คิดถึงอยู่เลยค่ะ
– ขอบคุณที่ไม่เมินเฉยนะคะ สนับสนุนให้กล้าเตือน กล้าทำหากเห็นอะไรท่ผิดปกติหรือคนกระทำผิด เก่งมาก ทางโรงเรียนหรือมหาลัยควรมอบรางวัลนะคะเนี่ย
– ภูมิใจแทนผู้ปกครองที่มีลูกชายกล้าหาญทำเพื่อคนอื่นโดยไม่ลังเล แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการปกป้องศักดิ์ศรีของน้องผู้หญิง ขอชื่นชมค่ะ
– ให้คนที่จะถูกถ่าย ไปแจ้งความพร้อมพาตัวคนผิดไปด้วยครับ ถ้าผู้เสียหายไม่เอาเรื่องคงปล่อย
@aeitoo ตอบกลับ @Simba ♬ เสียงต้นฉบับ – Too Wimuktalop