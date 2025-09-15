ฟังเสียง ผู้เสียหาย ถูกอายัดบัญชี ดีอีรับกระทบบ้าง-ทำไปปรับไป เปิดตัวเลขยอดอายัด 4 หมื่นล้าน

เปิดใจ ผู้เสียหาย เดือดร้อน ถูกอายัดบัญชี กระทรวง DE รับ ป้องกันมิจฉาชีพ กระทบบ้าง – ทำไปปรับไป เปิดตัวเลขยอดอายัด 4 หมื่นล้าน
กรณีโลกออนไลน์วิจารณ์เรื่องมาตรการอายัดบัญชีม้า และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ แต่กลับกระทบกับประชาชน ผู้ค้ารายย่อย และเจ้าของบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้อง หลายรายถูกอายัดบัญชีทั้งที่ไม่เกี่ยวข้อง มีการขอให้ปลดล็อกกลับดำเนินการล่าช้าส่งผลต่อการทำใช้ชีวิตประจำวัน ประชาชนเรียกร้องขอให้ปลดระงับหรืออายัดบัญชี
รายการ โหนกระแส วันที่ 15 ก.ย.ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ผู้เสียหายที่ถูกอายัดบัญชี แมงป่อง , น้ำ , ตั๊ก , บุ๋ม , ขวัญ มาพร้อมกับ ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์ และ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล รองประธานคณะกรรมการเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความ
คุณป่องทำงานอะไร?
แมงป่อง : ขับแกร็บคาร์ ส่งผู้โดยสาร เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ผมได้รับว่าจ้างจากผู้โดยสารท่านนึง ให้ไปส่งที่สภ.โพธิ์แก้ว ระหว่างทาง ผู้โดยสายแจ้งว่าจะให้รับกลับมาที่เดิม ให้เพิ่มจากค่าโดยสาร 1 พันบาท พอไปถึงสภ.โพธิ์แก้ว ผู้โดยสารระหว่างรอ เขาให้ผมถอดสร้อยข้อมือเป็นทองคำ ผมไม่ได้ถอดให้นะ เพราะผมก็กลัว
ทำไมจะให้ถอดสร้อยข้อมือของเขา เขาให้เหตุผลว่าอะไร?
แมงป่อง : เขาบอกว่าเขากลัวเจ้านายเขาเห็นว่าเขาใส่ทองมา แต่ผมไม่ทำอยู่แล้ว เพราะผมเอะใจ
ลูกค้าคนนี้เคยรับมาก่อนมั้ย?
แมงป่อง : ไม่ครับ เด้งจากระบบแอปฯ ครับ ค่าโดยสารจริงๆ 300 กว่าบาท พอไปถึงเขาให้ผมรอ ระหว่างเขาจะลง เขาให้คีย์การ์ดคอนโดเพื่อเป็นหลักประกันว่าเขากลับกับผมแน่ แต่เขายังไม่ได้โอนเงินให้ผมนะ เขาขอเลขบัญชีพร้อมเพย์ผมไป บอกให้ไปรอแถวนี้ก่อนก็ได้ ผมก็ขับไปนอนรอในวัดไร่ขิง จากนั้นครึ่งชม.มียอดเงินเด้งเข้ามา 780 ผมสันนิษฐานว่าเป็นค่าโดยสารไปและกลับ จากนั้นผู้โดยสารท่านนั้นก็โทรกลับมาหาผม ผมก็ไม่ได้อะไร ด้วยระบบการโอนเงินลูกค้าไม่ได้ตัดผ่านระบบแกร็บ เขาโอนผ่านบัญชีธนาคารของเรา
ทนายพัฒน์ : ลูกค้าเป็นคนไทยมั้ย
แมงป่อง : คนไทยครับ จากนั้นผมขับไปส่งผู้โดยสารที่คอนโดที่เดิม แถวพระราม 2 เรื่องเงิน 1 พันบาทที่ลูกค้าบอกจะให้เป็นค่าเสียเวลา ผมก็ไม่ได้นะครับ จากนั้นประมาณ 4-5 วัน ผมจะไปสแกนจ่ายค่าอาหาร ปรากฏว่าสแกนไม่ได้ ผมก็เอะใจ เลยลองกดเงินที่ตู้ธนาคาร ก็กดไม่ได้ ผมก็เลยโทรเข้าธนาคารสีเขียว ที่ผมโดนอายัด เขาบอกว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความที่สภ.ภูเก็ต ผมบอกว่าผมไม่ได้ไปภูเก็ต จะเป็นไปได้ยังไง เขาก็ให้ผมคุยกับตร.เจ้าของคดี ทางนั้นบอกให้ผมโอนเงินคืนผู้เสียหาย เป็นจำนวน 780 บาท มีหน้าที่ระงับ ปลด-ถอนเป็นหน้าที่คนอื่น
เท่ากับลูกค้าที่เรียกเราไป ตอนนั้นเอะใจมั้ย?
แมงป่อง : จริงๆ ผมเอะใจมาก่อนหน้านี้แล้ว เพราะวันที่ผมส่งเขา 3 วันผมเปิดเงินในบัญชีผม มียอดเงินส่วนต่าง 780 ยอดเงินใช้ได้กับยอดเงินคงเหลือมันไม่เท่ากัน ผมเอาเครื่องคิดเลขดีดห่างกันที่ 780 แต่ด้วยความชะล่าใจของผมเอง ผมไม่ได้ติดต่อธนาคารตอนนั้นเลย พอมารู้อีกทีก็โดนอายัดแล้ว
เป็นตัวเลขที่ลูกค้าโอนมาในวันที่เราทำงาน?
แมงป่อง : เป็นผู้เสียหายที่อยู่ภูเก็ต แต่ตอนนั้นเราเข้าใจว่าเป็นผู้โดยสาร
หลังจากนั้น?
แมงป่อง : ผมก็ได้ทำการโอนเงินคืนภายในวันนั้นเลยโดยคืนผ่านหน้าเคาท์เตอร์ธนาคาร แสดงบัตรประชาชนผมเอง ว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์
ได้คุยกับผู้เสียหายรายนี้มั้ย?
แมงป่อง : ได้คุยครับ จนกระทั่งได้ข้อความไลน์ เขาไม่ได้คุยดีเทลลึก แค่บอกว่าเขาได้รับการสั่งให้โอนจากมิจฉาชีพ โอนให้สองคน คือหนึ่งผมยอดเงิน 780 อีกคนยอดเงินประมาณ 2 พันกว่าบาท รวมเบ็ดเสร็จเป็น 3 พัน
ทนายพัฒน์ : เป็นค่าอะไรครับ
แมงป่อง : ผมไม่รู้ครับ ผมไม่ได้ซักไซ้ไล่เรียงถึงขนาดนั้น ด้วยความที่ว่าผมต้องทำอะไรก็แล้วแต่ให้รวดเร็วที่สุด เพราะผมถูแกอายัดบัญชีแล้ว จากนั้นประมาณ 3 วัน บัญชีธนาคารนั้นได้ปลดอายัดให้เรียบร้อย หลังจากนั้น 1 เดือนเป๊ะ ผมถูกอายัดทุกบัญชี ที่อ้างอิงจากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก รวมทั้งแอปฯ เป๋าตังด้วย ธนาคารก็ให้ผมติดต่อสภ.ภูเก็ต เป็นเจ้าหน้าที่ท่านเดิม เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำนะ เท่าที่ฟังน่าจะเป็นเรื่องศอท. เขาตีว่าเป็นบัญชีม้า โดยการวิเคราะห์ของผมเอง มีมิจฉาชีพสองคน คนนึงเป็นผู้โดยสาร อีกท่านเป็นคนที่ผู้เสียหายโอนให้ 2 พันกว่าบาท แต่เขาไม่โอนเงินไปคืน ตร.เลยจบคดีไม่ได้ ณ วันที่ผมคืนแล้ว
มีกี่บัญชี?
แมงป่อง : 3-4 บัญชีครับ
อายัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่?
แมงป่อง : รอบแรก 29 มี.ค. 68 จากนั้นประมาณเดือน 5 ที่ผ่านมา ไม่เกินเดือน 5 ถูกอายัดทุกบัญชี แต่ ณ ปัจจุบัน ผมได้ไปสมัครงานที่บริษัทนึง ได้คุยกันว่าต้องใช้บัญชีธนาคารสีม่วงเพื่อรับเงินเดือน ผมก็ได้ประสานงานกับทางอุทธรณ์ภาค 8 ท่านนึง เร่งดำเนินการให้ก่อน ซึ่งปัจจุบันปลดได้ แต่ซ้ำร้ายไปกว่านั้น คือแอปฯ ใช้ไม่ได้ ปลดได้เฉพาะธนาคารสีม่วง แต่ผมต้องไปถอนที่บัญชีหน้าเคาท์เตอร์หน้าท่าน โอนเงินไม่ได้ ผมระบุไปในนั้นว่าให้ปลดเร่งด่วนให้ผมหน่อย เพราะผมต้องเอาไปใช้ดำรงชีพ
ใช้เวลานานมั้ย ขั้นตอนขอปลดอายัด?
แมงป่อง : นานมากเลยนะครับ ผมต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต เพื่อแสดงตัวตนกับทางตร.เจ้าของคดี จริงๆ มีตร.คนนึงที่ได้ปรึกษา เขาบอกว่าให้มาสอบปากคำที่กรุงเทพฯ ก็ได้ แต่เขาบอกว่าเขาอยากเห็นหน้าผม ผมก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว ผมก็คิดว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่ ขอให้ผมจบให้เร็วที่สุด ไปที่ภูเก็ตครั้งเดียวครับ แต่ก็เสียเวลา ไหนจะค่ายคัดสเตทเมนต์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าเสียเวลา ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผมโดนที่ธนาคารอีกนะครับ
ทนายพัฒน์ : ความรู้สึกล่ะครับ
แมงป่อง : ผมโคตรท้อกับชีวิต พูดตรงๆ ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยท้ออะไรขนาดนี้ ก็ไม่โอเคจริงๆ แต่คุยกับแม่กับแฟน เขาบอกว่าเขาเป็นกำลังใจให้ หนึ่งเราเป็นคนกตัญญู พยายามทำให้มันออกมาดีเท่านั้นเองครับ
อีก 3 บัญชี ทำไมไม่บอกว่าขอปลดทั้งหมดเลยได้มั้ย?
แมงป่อง : ระบบเขาทำให้ทุกบัญชี แต่ว่า ณ ปัจจุบันเหมือนเขาทำเร่งด่วนให้ก่อนบัญชีนึง ที่เหลืออีก 3 เขาจะทำรอบต่อไปครับ
บอกกำหนดมั้ยว่าเมื่อไหร่?
แมงป่อง : ยังไม่ทราบครับ
เขาให้คำแนะนำอะไรเรามั้ย มีวิธีไหนจะง่ายกว่านี้ ไม่ต้องเดินทางไป และปลดได้รวดเร็ว?
แมงป่อง : ในความซวยของผม ก็ยังมีความโชคดีอยู่นิดนึง ที่มีตร.ท่านนึง อยู่ที่ภูธรภาค 8 ท่านคอยช่วยเอื้ออำนวยให้ผม ช้าหรือเร็วบ้างแต่ก็ยังดีที่ท่านประสานงานให้ผมพอรู้ว่ามันถึงไหนแล้ว แต่บางอย่างก็ช้าเกินไปจริงๆ
สิ่งที่เกิดขึ้น เดือดร้อนขนาดไหน?
แมงป่อง : หนึ่ง บัตรเครดิต ผมไม่ได้ชำระมา 4 เดือนแล้ว ผมโดนทวงทุกเดือนครับ สองรถยนต์ ถ้าวันนี้ผมไม่มีแฟน ผมก็ต้องโดนยึด ไหนจะค่ากิน ใช้ชีวิตประจำวันดำรงชีพ ถ้าผมไม่มีคนซัปพอร์ตล่ะครับ
ได้พยายามหามิจฉาชีพมั้ย?
แมงป่อง : ผมหาช่วงแรกๆ เพราะรู้อยู่แล้วเขาอยู่โซนไหน ผมได้ยินคำบอกเล่าจากผู้เสียหายว่ามิจฉาชีพมีแฟนเป็นตร. ผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง หลังจากผมอายัด ผมไม่ได้ขับรถอีกเลย เคยขับรอบนึงผู้โดยสารจะโอนเงินให้ เขาบอกว่าบัญชีธนาคารอื่นเขาไม่โอนนะ มันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า ผมก็เลยกลัว ผมก็แสดงเอกสารให้เขาดูว่าผมโดนมาจริงๆ นะ กลายเป็นเราถูกไม่ไว้วางใจเลย
780 บาที่โอนมา ก็ต้องเป็นผู้โดยสารของคุณที่สั่งให้ผู้เสียหายที่ภูเก็ตโอนมา?
แมงป่อง : ถูกต้องครับ ผมมีไลน์คุยกับผู้เสียหาย ณ วันที่ผมไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันที่ภูเก็ต ผมคุยกับผู้เสียหาย ให้เขามาถอนแจ้งความ
ทนายพัฒน์ : สรุปว่ามิจฉาชีพลอยนวล ประชาชนทะเลาะกัน
คุณป่องพูดกับหมวยว่าจะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากใครได้บ้าง ค่าเสียโอกาสในการทำงาน ค่าเสียเวลา ค่าเดินทางที่ต้องไปปลดเรื่องทุกอย่างที่ภูเก็ต ดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นมา คุณน้ำเป็นอีกคนที่ถูกอายัดบัญชี ไม่ได้บัญชีเดียว แต่ทุกบัญชี จุดเริ่มต้นคือยังไง?
น้ำ : บริษัทของหนู ไปจ้างพิมพ์โบรชัว บริษัทแผ่นพับค่ะ ทีนี้ต้องโอนเงินเพิ่มค่าแก้ใบโบรชัว ยอด 1,070 บาท ทีนี้โรงพิมพ์แจ้งว่าให้โอนเข้าบัญชีบุคคลของโรงพิมพ์ ทางหนูก็แจ้งเขาไปว่า ต้องการบิล ใบกำกับภาษี เพื่อยื่นส่งบัญชี ทางโรงพิมพ์แจ้งมาว่า งั้นขอเลขบัญชีโอนเงินกลับคืนมาให้ แล้วให้โอนเข้าไปใหม่ บัญชีหจก.ของโรงพิมพ์ พอดีบัญชีแรกที่โอนไปเข้าบัญชีนิติของโรงพิมพ์ เขาไม่สะดวก เขาอยู่ต่างประเทศ หนูเลยเอาบัญชีหนูให้โรงพิมพ์โอนกลับมาให้
ทำให้โอนกลับเข้าบัญชีคุณน้ำ?
น้ำ : พอดีเจ้านายติดธุระอยู่ต่างประเทศ หนูเลยเอาบัญชีน้ำให้โรงพิมพ์ให้โอนกลับคืนมา เดี๋ยวน้ำจะโอนเข้าบัญชี หจก. ของโรงพิมพ์อีกทีนึง 1,070 บาท ก็ได้ใบกำกับภาษีมาครบทุกอย่างเรียบร้อย ภายในวันเดียวกัน โอนเดือนก.ย.ปี 67 ทางโรงพิมพ์บัญชีนิติส่วนบุคคล เขาถูกมิจฉาชีพหลอก ในวันเดียวกัน เวลาไล่เลี่ยกัน เขาแจ้งความออนไลน์ ใส่เลขบัญชีลูกค้าคือของหนูไปด้วย ไปพ่วงกับบัญชีมิจฉาชีพไปด้วย กลายเป็นหนูติดบัญชีมิจฉาชีพ HR03
ทนายพัฒน์ : เป็นรหัสเรื่องการอายัดทุกบัญชีครับ
ป.ป.ง.มีฐานข้อมูลแล้ว เพราะตร.แจ้งความ จะถูกอายัดทุกบัญชีด้วย ถ้าวันนั้นน้ำให้บัญชีบริษัทไป?
น้ำ : บริษัทก็จะโดนแทน
รู้ตัวว่าถูกอายัดบัญชีเมื่อไหร่?
น้ำ : ก.พ. 68 มารู้ตอนจะโอนเงิน ไม่สามารถเข้าได้เลยสักบัญชีเดียว จะได้ข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารสีเขียว มีเลข AO มาให้ บอกให้เข้าไปขอสเตทเมนต์ และหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก และติดต่อ 1441 กด 2 พอหนูโทรไปก็ติดคอลเซ็นเตอร์ของเขา เขาถามว่าเลขคดีคืออะไร ร้อยเวรชื่ออะไร ให้ไปติดต่อสภ.นี้ พอหนูติดต่อไปที่สภ. สภ.บอกว่ามาไม่มีคดีเหรอ สภ.ศรีราชา ชลบุรีค่ะ ทางสภ.ก็ค้นให้ เอาเลขบัตรประชาชนหนูค้นให้ก็ไม่มีการแจ้งว่าหนูเป็นมิจฉาชีพ ทีนี้ท่านรองเลยเปิดเว็บไซต์ของตร. ชื่อ 13 หลักของหนู ไปติดการแจ้งความเป็นบัญชีม้า มิจฉาชีพหลอกลวง
ทนายพัฒน์ : ไปติดต่อที่สภ.ตามที่ 1441 แจ้ง ร้อยเวรก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของสำนวน
น้ำ : ใช่ค่ะ แล้วก่อนหน้านี้ทางโรงพิมพ์ก่อนหน้านี้เขาแจ้งความออนไลน์ไปแล้ว เขาก็ให้ปากคำที่สภ.ศรีราชา เขาได้ยืนยันกับทางตร.ไปว่า บัญชีนี้ ชื่อของหนู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นมิจฉาชีพ เป็นเพียงลูกค้าของเขา ทีนี้ตร.ก็ไม่สามารถแก้ไขเอาออกได้เพราะเขาแจ้งความออนไลน์ ทุกอย่างต้องรวบรวมเอกสาร สภ.ศรีราชาต้องเอาสำนวนคนที่แจ้งโรงพิมพ์ของหนู ทำการขอปลดล็อกใช้บัญชีชั่วคราวเพื่อดำรงชีพแค่ 1 บัญชี แต่ตอนนี้เรื่องบ 7 เดือนแล้ว หนูไม่สามารถใช้บัญชีเงินเดือนได้ บัญชีอื่นก็ไม่สามารถใช้ได้
ทนายพัฒน์ : โดนทุกบัญชี
น้ำ : ทุกบัญชีค่ะ 6 บัญชี ไปสภ.ประมาณ 3 ครั้ง และไปตามที่ภจว. 1 ครั้งค่ะ ก็ไม่สามารถปลดล็อกบัญชีได้
เหตุผลที่ตร.อธิบายให้เรา?
น้ำ : เขาบอกว่าเป็นการอายัดมาจากศอท. ตร.ท้องที่เลยไม่สามารถทำให้ได้ค่ะ
เอกสารที่เราเอาไปยืนยันความบริสุทธิ์ มีเพียงพอทำให้ตร.เชื่อมั้ย?
น้ำ : มีค่ะ แต่สภ.เขาไม่สามารถทำอะไรให้ได้ เพราะเขาต้องทำตามขั้นตอนคือรวบรวมเอกสาร และส่งต่อไปภจว. ไปภาค 2 แล้วก็ไปศอท. ถึงไปป.ป.ง. ซึ่งป.ป.ง.ต้องตรวจอีกว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า
ทนายพัฒน์ : เขาให้กรอบเวลามั้ยจะเสร็จสิ้นภายในกี่เดือน
น้ำ : ไม่มีค่ะ หนูไม่สามารถตามต่อที่ไหนได้เลย
ทนายพัฒน์ : เขามีระบบตรวจสอบมั้ยว่าเลขของเรากดเข้าไปเว็บไซต์จะเห็นเลย อยู่ในขั้นตอนนี้ คนนี้ดูแลอยู่
น้ำ : ไม่มีเลยค่ะ โทรตามที่ไหน เขาก็โยนกันไปโยนกันมา
7 เดือนแล้ว แม้แต่ขอบัญชีเดียวดำรงชีพก็ไม่ได้?
น้ำ : ไม่ได้ค่ะ เงินเดือนหนูอยู่ในนั้นทุกเดือน ทุกวันนี้หนูต้องไปยืมคนอื่นใช้ หนูต้องยืมบัญชีพ่อเพื่อใช้จ่าย ขอโอนเป็นสิ้นเดือนเป็นค่าใช้จ่าย เจ้านายก็ให้ยืมเงินมาใช้ก่อน ถ้าบัญชีนั้นปลดล็อกเมื่อไหร่ถึงค่อยเอาเงินไปคืนเขา
ถามโรงพิพม์มั้ย ตอนโรงพิมพ์ไปแจ้งความ ทำไมใส่บัญชีน้ำไปด้วย น้ำเป็นลูกค้า?
น้ำ : หนูคุยไลน์ส่วนตัวของแม่โรงพิมพ์ บัญชีนี้เป็นของลูกเขา ลูกเขาเองน่าจะไม่ทราบ ว่าแม่มีการให้โอนเงินแบบนี้
ทนายพัฒน์ : เขาเลยแจ้งไป แล้วก็ล็อกเลย โดยดูจากเลขเลย
น้ำ : ใช่ค่ะ
คุณตั๊ก เรื่องคุณเป็นยังไง?
ตั๊ก : เป็นกรณีลูกค้าแจ้งความผิด ตั๊กทำอาชีพร้านเสริมสวย ยอด 1,200 บาท ลูกค้ามาทำสวยที่ร้าน ผ่านไปนานแล้ว เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย จนเดือนเม.ย. เราเข้าแอปฯ ธนาคารไม่ได้ ทำธุรกรรมไมได้ เราก็เลยไปที่ธนาคาร ตอนแรกธนาคารบอกจะปลดให้วันที่ 9 เม.ย. แต่ปลดไม่ได้ ธนาคารให้เลขโทรไปศอท. 1441 เขาก็ให้สน.ที่เราต้องไปเดินเรื่อง ตร.ชื่อนี้ๆ ให้ไปติดตามกับตร.คนนี้
พยายามติดต่อให้ถอน อายัด ลูกค้าที่โอนคือลูกค้าประจำ?
ตั๊ก : เป็นลูกค้าที่มาครั้งแรกค่ะ
ทนายพัฒน์ : แล้วแจ้งผิดคืออะไร
ตั๊ก : เหมือนเขาโดนคอลเซ็นเตอร์หรืออะไร เราก็ไม่สามารถรู้ได้ เป็นขั้นตอนของคุณตร.ที่เขาพูดมา แต่เงินที่เข้าบัญชีเราคือเงินลูกค้าคนนั้นจริงๆ ค่ะ
ทนายพัฒน์ : บัญชีลูกค้าโดนอายัดด้วยมั้ย
ตั๊ก : เขาเป็นเหมือนผู้เสียหายเหมือนกันค่ะ เขาเหมือนโดนคอลเซ็นเตอร์หลอก ก็ไม่แน่ใจ เขาก็อายัดบัญชีที่โดนหลอก แล้วพ่วงบัญชีเราไปด้วย
ทนายพัฒน์ : เขาแจ้งมั้ยว่าคนที่เขาโอนเงินให้ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดนด้วยมั้ย
ตั๊ก : เขาบอกเขาโดนหลอกยอดหลักแสน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายอดอะไร คนแจ้งความดำเนินคดีเราคือคนที่จ่าย 1,200 เลยค่ะ
ทนายพัฒน์ : งง ชำระปกติ ทำไมถูกอายัด
ตั๊ก : เราก็งงเหมือนกันค่ะ
ติดต่อลูกค้าคนนี้ได้มั้ย?
ตั๊ก : เขาแจ้งออนไลน์ ตร.โทรเรียกมาให้ พอเราเห็นหน้า อ้าว ลูกค้าเรา
ทนายพัฒน์ : เขาแจ้งจับเรามั้ย
ตั๊ก : เขาไม่ได้แจ้งจับเรา เขาแจ้งเหมือนอายัดบัญชีที่เขาโอนไป เราจะโดนทุกบัญชีค่ะ แล้วก็เปิดบัญชีใหม่ไม่ได้ด้วยนะคะ ลูกค้ามาทำเดือนธ.ค.67
ทนายพัฒน์ : เหมือนแกล้งกัน เขาใช้บริการจริง จ่ายเงินจริง แล้วทำไมถึงมาอายัดบัญชีเรา
ตั๊ก : เขาบอกว่าเขาขายของออนไลน์แล้วเขาโดนหลอก แต่เราไม่แน่ใจว่าเขามาอายัดบัญชีเราเพราะอะไร เขาให้เหตุผลว่าอายัดผิด ลูกค้าแจ้งอายัดผิดค่ะ
ทนายพัฒน์ : ซวยเลย
โดนกี่บัญชี?
ตั๊ก : โดนทุกบัญชี แต่บัญชีหลักคือบัญชีที่เขาโอนนี่แหละค่ะ ตั๊กมีประมาณ 2 บัญชี
ทุกวันนี้เอาเงินที่ไหนใช้จ่ายหมุนเวียน?
ตั๊ก : เราเป็นร้านเสริมสวยก็มีลูกค้า มีเงินหมุนใช้ไปก่อนค่ะ
ทนายพัฒน์ : ฟังแล้วเหมือนอายัดบัญชีง่ายมากเลย แจ้งผิดก็เอาเลย ไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหรอครับ
ตั๊ก : ไม่มีค่ะ เราไม่สามารถแย้งอะไรได้เลย แค่เขาโทรไปเฉยๆ เราก็กลายเป็นโดนอายัดบัญชีไปแล้ว โดนอายัดตามเลขบัตรทุกบัญชีที่มี
ระงับเงินทั้งหมดที่มี?
ตั๊ก : ใช่ค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ภาครัฐบอกว่าจะระงับเฉพาะวงเงินยอดนั้นที่เป็นปัญหา แต่เท่าที่ฟังมา ถูกอายัดทั้งบัญชี ไม่ใช่แค่เงินที่มีปัญหา?
ทนายพัฒน์ : ขอมาก็ใช้ได้เฉพาะไปเคาท์เตอร์ ผ่านอิเล็กโทรนิกส์ไม่ได้ เอทีเอ็มไม่ได้ อยู่ในกรอบของการจำกัดการใช้
แล้วจะจำกัดไปอีกนานแค่ไหน?
แมงป่อง : ผมไปธนาคารสีม่วง ตร.ที่ตามเรื่องอยู่บอกว่าจะใช้ได้เลย ซึ่งธนาคารก็โทร ณ วันนั้นว่าในกระบวนการนี้ไม่สามารถปลดได้ เว้นเสียแต่ตร.มีข้อความคำว่าปลดบัญชีอิเล็กโทรนิกส์พ่วงเข้าไปด้วย ถึงทำได้
ทนายพัฒน์ : เราได้ถามมั้ยว่าคำสั่งนี้จะไปเอาที่ไหน
แมงป่อง : ต้องเอาจากตร.ที่เขาทำเรื่องให้เราครับ ตร.ต้องวงเล็บไปด้วยครับ
อายัดง่ายมาก แต่ปลดยากมาก ความเดือดร้อนก็มาก?
ทนายแก้ว : พรก.ไซเบอร์ มีสองฉบับ ปี 66 กับปี 68 พรก.ไซเบอร์ กำหนดโดยการที่มีกฎหมายและหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องคือแบงก์ชาติ แบงก์ชาติออกเงื่อนไขมา 5 เงื่อนไข ให้ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่อายัดบัญชี โดยมี 2 เวลา 3 วันแรกกรณียังไม่ได้ไปถึงพนักงานสอบสวน และ 7 วันหลังหลังแจ้งความแล้ว แต่จุดตัดคือเมื่อตร.หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่าบัญชีคลีนแล้ว ต้องแจ้งเพิกถอนเขาทันที ตรงนี้มากกว่าที่แบงก์หวานเย็นไม่ยอมทำโน่นทำนี่ ผมว่าแบงก์ประมาท เลินเล่อ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนครับ ในส่วนนี้ ธนาคารที่มาฟรีซเราไว้ เราดำเนินคดีข้อหาผู้รับฝากทรัพย์ได้อยู่แล้ว กรณีนี้มีแนวคำพิพากษาฎีกาวางเป็นแนวเพียบเลย ว่าธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต้องดูแล สร้างมาตรการ แต่ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแบบนี้ ถ้าปล่อยปละละเลยแบบนี้เขาไม่ฝากเงินหรอกครับ ศาลฎีกาเพิ่งมีคำพิพากษาว่ากรณีธนาคารปล่อยปละละเลย โดยไม่มีมาตรการควบคุม ธนาคารมีส่วนในการรับผิดครับ นี่วางกรอบไว้ให้ก่อนครับ
คุณตั๊กบอกว่าลำบากมาก จะใช้จ่ายเงินทำยังไง?
ตั๊ก : ต้องขายทองเพื่อหมุนให้ร้านไปได้ ต้องใช้เงินสด เรามีส่งบ้าน บางทีเงินเดือนแฟนไม่ได้พอค่าบ้าน เราก็ต้องเอาเงินตรงนั้นสำรอง ก็ต้องขายทองมา
ขายไปวันนี้ไม่รู้จะเก็บเงนไปซื้อทองคืนได้เมื่อไหร่ คุณบุ๋มเป็นยังไง?
บุ๋ม : ปกติเป็นไรเดอร์อยู่แล้ว เรื่องนี้เรารู้จักกับเอ เพื่อนเรา 20 ปี เอไปรู้จักกับคนที่เขาค้าขายเพชรทอง แล้วเรียกเราไปวิ่งงานส่งสินค้าให้ลูกค้าเขา บางทีลูกค้าโอนเงินให้เขา แต่เขาบอกว่าขอเข้าบัญชีเราหน่อยนะ เขาไม่ว่างไปกด เขายุ่งกับลูกค้า ด้วยความที่เราไว้ใจ รู้จักกันมานาน วิ่งงานให้เรื่อย ก็เลยให้เขาผ่านบัญชีเรา แล้วกดเงินไปให้เอ รับค่าจ้างเหมือนไรเดอร์วิ่งงานทั่วไปปกติ บางทีเขาก็แชตไลน์มาให้ไปซื้อกับข้าวไปส่งเขาที่คอนโด เขาขายผ่านออนไลน์ ก็วิ่งงานอย่างนี้เรื่อยมา แล้วมันมียอดเข้ามาเดือนก.ค. แต่อายัดบัญชีเดือนธ.ค. 67 บางทีลูกค้าเขาอยู่ต่างจังหวัด โอนมาซื้อของที่เขาขาย เขาก็ให้ลูกค้าโอนข้าวของเรา โดยเราไม่รู้เป็นเส้นเงินแบบไหน ด้วยความที่เราบริสุทธิ์ใจที่เราทำงาน เราก็ได้ กดไปให้เขา แต่เคยเตือนเขาว่าไม่เอานะแบบนี้ เขาก็บอกว่าขอเป็นครั้งสุดท้าย แต่มันก็มาโดนค่ะ
ทนายแก้ว : ได้รับส่วนต่างจากที่เอให้เราไปเปิดบัญชีมั้ย
บุ๋ม : ไม่ได้รับค่ะ เป็นบัญชีที่เราวิ่งงานทุกวัน แล้วก็ใช้มาตลอดทุกวันค่ะ จะได้แค่ค่ารอบไรเดอร์
ทนายพัฒน์ : ถูกหลอกใช้บัญชี
บุ๋ม : เราไม่รู้ เป็นบัญชีที่เราวิ่งงานทุกวันอยู่แล้ว
ทนายพัฒน์ : เอไปหลอกลูกค้าเหรอครับ
บุ๋ม : เหมือนคนที่เอไปร่วมลงทุนเขาหลอกลูกค้า ไม่ส่งของ ไม่ส่งสินค้าให้ลูกค้า มีผู้เสียหายวงกว้าง
เหตุผลที่ยอมให้คุณเอใช้ เพราะสนิทกัน ด้วยความไว้ใจ ตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน ถ้ามีคนจะขอใช้บัญชีเราเพื่อรับเงิน อย่า?
บุ๋ม : บางทีก่อนเขาโอนมา เขาไม่ได้บอกเราก่อนด้วยซ้ำ พอมียอดเงินเข้ามา ก็ทักแชตไลน์มาบอกว่า มียอดเงินโอนมา ช่วยกดเงินให้หน่อย เขาไม่ว่างที่จะลงมากด เพราะเขายุ่งคุยกับลูกค้า เคลียร์สินค้า เขาอ้างแบบนี้ แล้วจะพ่วงว่าซื้อกับข้าวมาส่งด้วยนะ เราก็ซื้อกับข้าวไปส่ง แต่ไม่เคยขึ้นไปบนห้องเขา จะวางไว้ข้างล่างคอนโด แล้วโอนค่าจ้างส่วนต่างที่เราจะได้ให้เราผ่านบัญชีตลอด เลยมีเลขบัญชีเราอยู่แล้ว
ถูกอายัดตั้งแต่ธ.ค.67 ตอนนี้ถูกปลดหรือยัง?
บุ๋ม : ยังค่ะ ถูกอายัด 1 บัญชีค่ะ ตอนนี้สลับบัญชีเพื่อวิ่งไรเดอร์ใช้จ่ายทุกวันค่ะ แล้วเรื่องอยู่ที่เชียงใหม่ด้วย
ทนายพัฒน์ : เคสนี้พอฟังแล้วค่อนข้างมีพิรุธ เพราะไม่ใช่แค่โอนครั้งเดียว นี่หลายครั้ง พอฟังหลายรอบมันฟังเป็นพิรุธ ด้วยความสนิทชิดเชื้อกัน เหมือนยินยอมให้เขาใช้บัญชี
บุ๋ม : ก็มีส่วนนึง ประมาณนั้น เราคิดว่าเป็นเส้นเงินที่บริสุทธิ์
ทนายพัฒน์ : แต่พอคดีมาศาล ฟังยากเลยครับ เพราะมันหลายรอบ
ทนายแก้ว : ตอนนี้ศาลฎีกาวางกรอบไว้ว่ากรณีการแบ่งหน้าที่กันทำ หมายถึงตัวพี่บุ๋มเป็นไม้สุดท้ายไปกดเงินมาให้สมุนต่างๆ ถือว่าแบ่งหน้าที่กันครบการกระทำความผิด ท่านอื่นอาจไม่ได้ครบมาก พี่บุ๋มอาจไม่เหมือนคนอื่น ตรงที่ตัวเองอาจมีส่วนเป็นตัวการร่วม แต่จะรู้ไม่รู้เป็นเรื่องที่เราต้องไปพิสูจน์กัน แต่โปรเซสนี้ ศาลฎีกามองว่าตัวคุณบุ๋มเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิด ให้ได้ไปซึ่งเงินผู้เสียหาย
ยอดที่โอนมาแต่ละครั้ง ประมาณเท่าไหร่?
บุ๋ม : หลักหมื่นถึงหลักแสนค่ะ ยอดที่โดนอายัดคือ 1.5 แสนค่ะ แต่ยอด 1.5 แสน เรากดไปแล้ว แต่ยอดที่ค้างเป็นเงินของเราเอง
ทนายพัฒน์ : เราใจซื่อ มาเท่าไหร่ก็กดให้เท่านั้นเลย เลยกลายเป็นผ่านบัญชี
บุ๋ม : ใช่ แล้วก็ใช้บัญชีเรื่อยมา พอโดยอายัดก็กลายเป็นเงินเรา
คุณเอไว้ใจคุณบุ๋มมาก ให้ลูกค้าโอนมาเป็นแสนเป็นหมื่น และมั่นใจว่าคุณบุ๋มจะกดไปให้?
บุ๋ม : ใช่ มีคนทำงานแบบนี้ให้เขาหลายคน ก็โดนเหมือนกัน บางคนก็โดนอายัดแล้วปลดได้แล้ว
ทนายแก้ว : มันคงยังไม่ปลดล่ะมั้งครับ กว่าคดีจะจบครับ
บุ๋ม : หลายๆ คนโดนก่อนหน้านั้น เราไม่ค่อยมีเวลาว่างวิ่งงานให้เขา น้อยที่จะวิ่งให้เขา
ทนายพัฒน์ : แต่เราไม่ได้ส่วนต่างจากเขาใช่มั้ย
บุ๋ม : ไม่ได้ค่ะ ได้แค่ค่ารอบไรเดอร์วิ่งงานทั่วไป พอโอนมาปุ๊บ เขาก็จะบอกว่าซื้อกับข้าวมาให้ด้วยนะ อย่างนั้นอย่างนี้ ก่อนหน้านั้นเขาจ้างเราซื้อกับข้าวไปส่งเขา แล้วเขาจะให้ค่าจ้าง แล้วก็เริ่มมาฝากกดเงินให้หน่อย ไต่ระดับ
คุณขวัญ ผู้ช่วยพยาบาล เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหาย เรื่องราวเกิดอะไรขึ้น?
ขวัญ : มียอดเข้ามาวันที่ 4 ก.ย. เดือนนี้ ประมาณตีสอง มารู้อีกทีว่ามียอดเข้าตอนเช้า เราก็เอ๊ะ ยอดอะไร แต่ไม่ได้เอะใจอะไร เราก็ไปทำงานปกติ คิดว่าจะมีธนาคารติดต่อมาหรือเปล่าว่ามีคนโอนผิด ก็ไม่มี เราก็ไม่ได้ใช้เงินยอด 4 พัน เราก็รออยู่ แต่วันที่ 5 บัญชีไม่สามารถใช้ได้ ก็เลยติดต่อไปทางธนาคาร เขาได้แจ้งไปว่ามีผู้เสียหายคนนึงเขาแจ้งว่าโดนโกง เขาเลยเหมือนอายัดไว้ก่อน หนูเลยได้เดินทางไปสน.พญาไท อยากทราบว่าใครเป็นคนแจ้ง ทางสน.ก็ค้นให้ ถึงได้รู้ว่าคนแจ้งอยู่สุราษฎร์ฯ หนูได้ขอเบอร์ติดต่อตำรวจที่เขารับเรื่องไว้ ก็เลยได้โทรไป ก็อยากติดต่อผู้เสียหาย ว่าเรื่องมันเป็นยังไง เพราะหนูไม่ได้ติดต่อเขาเลย เขาเลยบอกหนูว่าเขาโดนโกงมา มิจฉาชีพให้บัญชีหนูไป แล้วโอนเงินมาให้หนู 4 พัน ยอดเข้ามาจริง แต่เหมือนเป็นเหรียญคริปโต เทรดทองออนไลน์
ทนายพัฒน์ : เราไม่ได้รู้จักผู้เสียหายเลยเหรอ
ขวัญ : ไม่รู้จักเลยค่ะ เขาได้กำไรมาพันกว่าบาท แล้วมิจฉาชีพก็หลอกต่อเขาอีกทีนึง ว่าถ้าลงทุนอีกแสน เขาจะได้กำไรกลับมา 5 หมื่น ผู้เสียหายก็โอนไปแสนนึง ไม่ใช่บัญชีหนูนะ ไม่รู้บัญชีใคร แล้วพอเขาโอนไปแสนนึง เขาน่าจะโดนบล็อกจากมิจฉาชีพ เขาเลยรู้ตัวว่าเขาโดนหลอกแล้ว
ทนายพัฒน์ : บัญชีเราไม่เกี่ยวข้องเลย
ขวัญ : ไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะ หนูไม่รู้จักเขาเลย คนที่เป็นผู้เสียหายเขาอยู่สุราษฎร์ฯ เลยนะคะ
มิจฉาชีพรู้บัญชีคุณขวัญได้ไง?
ขวัญ : ก็เนี่ยแหละค่ะ หนูไม่แน่ใจเหมือนกัน หนูเคยขายของออนไลน์ เป็นแม่ค้า
ทนายพัฒน์ : มองว่าแกล้งกันได้หนึ่ง สองสับขาหลอก ทำให้คนที่เป็นผู้เสียหายกับคนอื่นที่ไม่รู้จักกันไปดำเนินคดีกัน กว่าจะมาสาวถึงตัวคนร้ายจริงๆ ลอยนวลไปแล้ว เท่าที่ฟังมาทั้งหมด กระบวนการอายัดค่อนข้างง่ายมาก แต่การแก้ยากมาก
ขวัญ : หนูได้มีการคุยกัน และชดใช้เงิน 4 พันให้ผู้เสียหายไปเรียบร้อย หนูคิดว่าจ่ายไปแล้วจะจบ ตร.มีใบปลดอายัดมาให้เรา เราก็ยื่นธนาคาร คิดว่าจะปลดได้ หนูโทรไป 1441 เขาบอกว่าตร.คนเป็นเจ้าของคดี ต้องส่งเรื่องไปที่ศอท. ไม่ใช่ธนาคาร หนูต้องไปตามเรื่องกับตร.ที่เป็นเจ้าของคดี เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาต้องส่งไปที่ศอท. เราก็เอ๊ะ ยังไง (หัวเราะ) ทำไมเขาไม่คุยกัน
ต่อสายหา “เอกพงษ์ หริ่มเจริญ” ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรการต่างๆ จะปรับยังไงบ้าง หลังมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น?
เอกพงษ์ : การปรับตอนนี้เราก็ได้ให้ผู้แทนธนาคาร มาอยู่ที่ศูนย์ 1441 ดำเนินการตรวจสอบ และปลดให้เร็วที่สุด จะมีมาตรการเช่นว่า ตรวจสอบแล้วไม่ติดเรื่องอื่นๆ สามารถปลดการระงับชั่วคราวได้เลยทันที แล้วดูว่าถ้าเป็นการค้าขาปกติ อยู่ในวงเงินที่กำหนดหรือรับได้ อันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ศปอท. กับธนาคาร จะปลดให้ ถ้าเป็นพฤติกรรมการเดินบัญชีเกี่ยวพันบ้าง แต่ไม่มีนัยยะสำคัญ ก็จะดำเนินการโดยใช้อำนาจของ ศปอท.หรือ 1441 ปลดให้ครับ ตรงนี้จะเป็นการดำเนินการในช่วงที่มีวิกฤตนี้นะครับ
สมมติผู้เสียหาย คุณตั๊ก ไปแจ้งอายัดผิดบัญชี ทำให้ร้านเสริมสวยถูกอายัดไปด้วย ถ้าเขาโทรไปจะได้รับการปลดทันทีมั้ย?
เอกพงษ์ : ถูกต้องครับ แต่ตามเงื่อนไขนะ ศูนย์ AOC 1441 ตั้งขึ้นมา 1 พ.ค. ปี 66 ตอนแรกที่เราทำ ผู้เสียหายโทรมาที่นี่ เกิดเหตุจริง เราได้เคลียร์กับธนาคาร พบมีการโอนจริง เราก็ระงับการทำธุรกรรมไว้ 7 วัน ซึ่ง 7 วันนี้ทำให้ผู้เสียหายแจ้งความกับตร. แต่ในปี 66 ปรากฏว่าชื่อนามสกุลเดียวกัน หรือเลข 13 หลัก เปิดบัญชีม้าเต็มไปเลย 40-50 บัญชีก็มี ทั้งที่สมัครใจ และที่ถูกหลอกให้เปิด เมื่อเราเห็นแบบนั้น แทนที่เราจะรอเคสต่อเคส เราก็ยกระดับ ถ้าเลข 13 หลักเดียวกัน เราขอให้ปิดทุกๆ ธนาคาร เพื่อไม่ให้บัญชีม้าไปหลอกคนได้อีก เมื่อเราดำเนินการแบบนี้ เราพบว่าเมื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าธนาคาร ก็ไปเปิดคริปโตเลย เราก็ส่งให้กลต. กลต.ก็เร่งดำเนินการ ต้อง 20 เจ้าที่ขึ้นทะเบียนกับกลต.เท่านั้น ปรากฏว่าเงินคริปโตแทบไม่ออก เพราะระงับได้ทันใจมาก เขาใช้ระบบล็อกเชน มิจฉาชีพก็ปรับตัวใช้วิธีการ เอาชื่อบัญชีม้าไปเปิดนิติบุคคล เราวิ่งไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอาชื่อบุคคลธรรมดาไปเปิดนิติบุคคล ก็พบอีก ก็เป็นมาตรการระงับความเสียหายให้ผู้ที่ถูกหลอก นี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงระงับทุกบัญชี อย่างไรก็ตาม เราทำงานมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง 13 เม.ย.ที่ผ่านมา มีพรก.ฉบับที่สอง ยกระดับศูนย์ AOC เป็นศปอท. หรือศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรามีมาตรานึง คือมาตรา 7 ให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ ไปจัดการทำมาตรการเพื่อยกระดับ หลายธุรกิจก็ทำ เช่น กสทช. ก็ทำมาตรการกับค่ายมือถือ ยกตัวอย่าง คนโทรมาหลอกประชาชนเยอะ กสทช.มองว่า งั้นเลขหมายไหน โทรเกินวันละ 100 ครั้งจะถูกระงับ คนปกติโทรออกวันละ 100 ครั้งมั้ยครับ อันนี้เป็นเหตุที่เราคิดว่ามันควรสงสัย แต่เมื่อนำมาใช้จริงๆ ปรากฏว่ามีผลกระทบกับไรเดอร์ แกร็บ ผู้ขายประกัน เราก็คิดว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
เราก็ทำไปปรับไป เพราะมิจฉาชีพก็ไต่เส้นไปกับเรานี่แหละ เราก็ปรับให้มายืนยันตัวตน ให้มาชี้แจงเหตุผล ก็หลุดไปได้ ขณะเดียวกัน ธนาคารก็เริ่มปรับการไล่เส้นเงิน เมื่อเส้นเงินลงไปกระทบใคร ก็ทำการระงับการทำธุรกรรมไว้และต้องมาชี้แจงเหมือนกัน ซึ่งส่วนนึงไม่มา เมื่อไม่มาก็ขยายผล ระงับทุกบัญชีเหมือนกัน ตรงนี้ถ้ามองมุมผู้เสียหายที่ถูกหลอก เราสามารถเก็บเงินไว้ในธนาคารได้เยอะมาก แล้วกำลังรอให้ป.ป.ง. นำเสนอวิธีการคืนเงินให้ผู้เสียหาย ผมบอกเลยว่ายอดอายัดที่ผ่าน AOC 4 หมื่นล้านบาท เป็นที่ไปที่มาที่เราติดตามเส้นเงินแบบนี้ แต่พอขยายไปเรื่อยๆ
ถ้าเราลงลึกไปมากๆ ก็จะไปพันกับคนสุจริตจริงๆ หรือไม่รู้ไม่เห็นจริงๆ ก็เป็นได้ครับ เราก็มาตกลงกับธนาคาร ถ้าอันไหนดูเหมือนค้าขายปกติ ยอดเท่าไหนถึงจะเพียงพอ ก็จะปลดให้ นี่คือการชี้แจงคร่าวๆ อยากปูพื้นว่าเราไม่ได้เพิ่งทำ เราทำมา 2 ปีแล้ว เพียงแต่เราขยายผลเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ อีกเรื่องที่ธนาคารทำ ผู้ที่เปิดบัญชี 1 ส.ค.ที่ผ่านมา จะทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์กิ้งไม่เกิน 5 หมื่น ลดหลั่นลงมาตามธนาคารเห็นสมควร ตามพฤติกรรมการใช้บัญชี ตามอาชีพ ตามบริบทต่างๆ ที่ธนาคารตั้งกรอบขึ้นมาเพื่อป้องกันความเสียหายครับ แน่นอนเราช่วยป้องกันคนจากมิจฉาชีพ กระทบบ้างก็ต้องทำไปปรับไป อยากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนว่าเรามีเจตนาที่จะทำแบบนี้จริงๆ อันไหนที่เราแก้ให้ได้ เราก็จะปรับตลอดเวลาครับ
ทนายแก้ว : เอาตรงๆ เลยครับ กรณีกฎหมายกำหนดให้ธนาคารสามารถอายัดได้ทุกบัญชีของคนๆ นั้นหรือเปล่าครับ เช่นมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารนึง คนๆ นั้นจะถูกอายัดทุกธนาคารที่มีหรือเปล่าครับ
เอกพงษ์ : ถ้าใช้คำว่าอายัดบัญชี แสดงว่ามีหมายตร.มาแล้วครับ ตร.ได้พิสูจน์แล้วและเป็นคดีขึ้นมา อันนี้อายัดทุกบัญชีครับ
ทนายแก้ว : หมายความว่าตร.จะมีหมายอายัดมาตามเลขที่บัตรประชาชนของคนๆ นัน
เอกพงษ์ : ถูกต้องครับ
ทนายแก้ว : แล้วธนาคารพาณิชย์ภายใต้แบงก์ชาติ จะอายัดทุกธนาคาร ทุกบัญชีที่มีชื่อบัตรประชาชนนี้ถูกมั้ยครับ
เอกพงษ์ : ถูกครับ
จากข่าวที่ออกมาว่ามีการปรับกัน ตัวเลขถ้ามีเงินโอนไม่เกิน 3 พัน จะไม่ตามต่อ ตอนนี้ยังเป็นเกณฑ์นี้มั้ย?
เอกพงษ์ : เรียนด้วยความเคารพ พอเราเริ่มบอก ก็มีแล้วครับ มิจฉาชีพโอนไป 2,999 สมัยก่อนพอเราประกาศ 5 หมื่น เงินก็โอนไป 49,000 ฉะนั้นยอดเงินเราก็มีหลักการในการคุยกับแบงก์ว่ายอดใดเหมาะสม ทั้งยอดต่อวันและยอดรวมเป็นรายบัญชีครับ
ยังคุยกันอยู่ ไม่ได้สรุป ที่เป็นข่าวหลักร้อยบาทก็มี ข้างๆ 780 บาท ยังไม่สรุปใช่มั้ย?
เอกพงษ์ : สรุปครับ จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 5,000 ถ้า 700 เราก็พิจารณาแล้วว่าไม่น่าที่จะเกี่ยวข้อง ถ้าไม่ติดเรื่องอื่นๆ นะครับ เราถอนการระงับธุรกรรมให้ทันที
ทนายพัฒน์ : ถ้าวันนึงพิสูจน์ได้ว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้บริสุทธิ์ ทางรัฐมีมาตรการ ช่วยเหลือ เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายให้เขาอย่างไรได้บ้างครับ
เอกพงษ์ : มาตรการเยียวยา ผมพูดว่าศปอท.ของเรามีหลายๆ หน่วยงานด้วยกัน เราก็พยายามหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาอยู่ครับ การคืนเงิน ป.ป.ง.กำลังคืนเงินอยู่เลย แต่หากพิสูจน์ได้จริง หมายถึงอายัดผิดบัญชี เท่าที่คุยกับธนาคาร ธนาคารมักยืนยันว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทางใดก็ทางนึงครับ การระงับมันจะมีจุดเริ่มต้นก่อน แล้วมันก็ระงับไปเรื่อยๆ ตามจำนวนยอดนั้นๆ ครับ
ผู้เสียหาย คนไปแจ้ง เขาแจ้งผิดบัญชี บัญชีคุณตั๊กเลยถูกอายัดไปด้วย เงิน 1,200 แล้วก็ไม่ได้ระงับแค่ยอด 1,200 แต่เขาถูกระงับทั้งบัญชีเลย?
เอกพงษ์ : ต้องถามว่าคนสั่งการอายัด เกิดขึ้นจากไหนครับ
ตั๊ก : โทร 1441 ออนไลน์
ทนายพัฒน์ : ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์
เอกพงษ์ : แจ้งออนไลน์แล้วยังไงต่อครับ
ตั๊ก : เราก็ได้รหัสโค้ดให้ไปหาคุณตร.ที่ทำคดีของเราค่ะ
เอกพงษ์ : แสดงว่าเป็นสิ่งที่มาจากตร. ต้องไปคุยกับตร.ในการถอนอายัด แสดงว่าอันนี้มีคำสั่งอายัด มิได้เป็นเหตุสงสัยของ AOC ครับ คุณทนายลองถามรายละเอียดรอบนอกดูอีกทีครับ น่าสนใจนะครับ เพราะหลายครั้งที่เราดูแล้ว บางทีอาจพูดไม่หมด ผมพูดตรงๆ นะ
ทนายพัฒน์ : จากที่สอบถาม เขาแจ้งว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความออนไลน์ ต่อมา มีการอายัดบัญชีเลย โดยไม่มีการสอบสวนอะไรเลย แค่โทรไปแจ้งปั๊บ กดอายัดเลย ต่อมามีการส่งเรื่องจากส่วนกลางที่แจ้งออนไลน์ ส่งเรื่องไปสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ คนเป็นเจ้าของบัญชีเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกอายัดแล้ว ก็จะติดต่อไปที่ 1441 ทาง 1441 ก็ให้ข้อมูลว่าให้ไปติดต่อที่สถานีตำรวจใด พนักงานสอบสวนชื่ออะไร บางเคสไปติดต่อพนักงานเจ้าของเรื่อง ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ปัญหาคือพี่น้องประชาชนสงสัยว่าทำไมการอายัด มันอายัดง่ายจังเลย มีการตรวจสอบแค่ไหน อย่างไร ดูหลักฐานอะไรในการอายัดครับ
เอกพงษ์ : ที่เราได้มา เมื่อเราพิสูจน์ทราบ การพิสูจน์เกิดจากการโทรไปที่ 1441 ถือว่าเป็นการแจ้งความ ฉะนั้นผู้ที่ให้การเท็จถือว่ามีความผิด เรามีการตรวจสอบย้อนกลับเรื่องเลขหมายอะไรต่างๆ ของเรา จากนั้นเมื่อโทรมา 1441 ปั๊บ เราจะทำสามสายกับธนาคาร ที่ผู้เสียหายบอกว่าโอนเงินไปทันที ธนาคารจะเป็นคนตรวจสอบและยืนยันว่ามีการโอนเงินไปจริง ตรงนั้นก็จะมีแบงก์เคสไอดีขึ้นมา เราก็ให้พี่น้องผู้เสียหายเลือกสถานีตร.ที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อไปแจ้งความภายใน 7 วัน ถ้าไม่ไปแจ้งความภายใน 7 วัน บัญชีที่ถูกระงับจะถูกถอนทันที อันนี้แสดงว่าผู้เสียหายไปแจ้งภายใน 7 วันถึงอายัด ถ้าอำนาจศปอท.หรือ AOC มีเต็มที่คือ 7 วัน เกินกว่านั้นคือต้องมีหมายอายัดครับ
พอได้หมายอายัดก็พยายามติดต่อ อย่างคุณแมงป่องอยู่กรุงเทพฯ ก็ต้องไปถึงภูเก็ต แล้วทางตร.เองมีหนังสือถอนอายัดบัญชี เหมือนที่สน.ลาดกระบัง ตร.ให้ถอนอายัดแล้ว พอเอาเอกสารไปติดต่อธนาคาร ปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการถอนอายัด เรื่องตั้งแต่ เม.ย. 68 ทั้งสองฉบับ ทำไมธนาคารไม่ถอนอายัดให้?
ทนายแก้ว : ศูนย์ AOC เห็นด้วย แต่ปัญหาเมื่อเขาคลีนแล้วทำไมไม่รีบปลดให้เขา เมื่อเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว มีหมายจากตร.ไปก็ยังล่าช้า เขาเลยสงสัยว่าทำไมศูนย์ AOC ไม่ดำเนินการให้เขาตามกำหนดเวลา
เอกพงษ์ : 1441 ไม่ได้อายัดบัญชีครับ เราระงับธุรกรรมชั่วคราว มีอำนาจแค่ 7 วัน หากไม่มีหมายตร.มาต่อ เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ถ้ามีหมายตร.มาต่อ AOC ใช้อำนาจพรก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หมายตร.ใช้ป.วิอาญา ผมไม่มีอำนาจป.วิอาญา ผมมีอำนาจพรก.ในฐานะหัวหน้าศูนย์ ฉะนั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของป.วิอาญานะครับ นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะชี้แจงว่า ป.วิอาญาเขาเดินไปแล้ว
ทนายพัฒน์ : ในที่ประชุม มีขั้นตอนพี่น้องร้องเรียนมา ว่าต้องไปทำเรื่องที่สน.ก่อน ทำเรื่องที่สน.ไปภูธรจังหวัด ภูธรจังหวัดทำเรื่องมาที่ภูธรภาค ภูธรภาคส่งไปที่ศปท. แล้วก็ส่งไปที่ป.ป.ง. มีการพูดคุยกันได้มั้ยครับ ว่าขั้นตอนให้ลดลงได้มั้ย ในการปลดการอายัด
เอกพงษ์ : พูดคุย แต่ถ้าไปป.ป.ง.มันก็ถอนยากแล้วนะครับ ป.ป.ง.มีการพิสูจน์ทราบจริงๆ ถ้าป.ป.ง.ประกาศรายชื่อออกมาแสดงว่าจบข่าวครับ หมดสิทธิ์ เราไปทำอะไรเขาไม่ได้ แสดงว่าป.ป.ง.มีหลักฐานเพียงพอในการประกาศเขารอบคอบในการทำงานมากนะครับ ผมว่าต้องแยกภารกิจกันครับ อย่าง 1441 เรามีหน้าที่ในการระงับธุรกรรมให้เร็วที่สุด เพื่อให้เงินผู้เสียหายยังอยู่ในระบบ การปลดการถอนเป็นหน้าที่คนอื่นหมดเลยครับ เรามีหน้าที่ระงับการทำธุรกรรมไว้ เราระงับได้ แต่ถ้าอายัดเป็นหน้าที่ตร.
มีเจ้าหน้าที่ธนาคารประจำอยู่ AOC มากน้อยขนาดไหน เพราะผู้เสียหายบอกว่าติดต่อ 1441 ยากมาก?
เอกพงษ์ : 1441 เรามีร้อยคู่สายตลอด 24 ชม. ที่ผ่านมา 2 ปี เรารับสายได้ 90 เปอร์เซ็นต์อัปทุกวัน ถ้าต่ำกว่านี้ก็ต้องมาไล่ดูทีมงานแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือว่า 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ธนาคารเห็นชอบร่วมกันกับเราว่า สมัยก่อน ผู้เสียหายเวลาเกิดเหตุโทรมา 1441 โทรไปที่ธนาคาร โทรไปที่ตร. ทำให้ตัวเลขโอเวอร์ไปจากข้อเท็จจริง เราก็เลยบูรณาการตรงนี้ ธนาคารไม่รับสายแล้ว โทรมาที่ 1441 อย่างเดียว ทำให้ 100 คู่สายมันดร็อปลงนิดนึง เหลือสัก 60-70 เปอร์เซ็นต์
ผมก็แปลกใจเหมือนกัน ว่าทำไมถึงเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่ 2 วัน แล้วกระพือกันทั่วโซเชียลมีเดีย ทำให้คนโทรเข้ามา 50-50 เหนื่อยนิดนึง ตอนนี้เราเพิ่มคนแล้วครับ ประมาณ 140 คู่สาย พยายามทำให้เต็มที่ ตรวจสอบเบอร์ซ้ำก็มีบ้าง โทรมาแล้ววาง เราก็ไม่โทษกัน เราก็ตรวจสอบในวิธีการของเรา ผมว่าทุกคนพยายามแก้ไขปัญหานี้ ขณะนี้มิจฉาชีพก็ปรับตัวได้เร็วเหมือนกันครับ
ทนายแก้ว : พรก. ไซเบอร์ มันกำหนดให้ AOC สามารถระงับไม่เกิน 7 วัน ถ้าคุณไม่เกี่ยว กรณีนี้ต้องคายออโต้ แต่ถ้าเกิน 7 วัน ก็จะเป็นหมายอายัดตร. ซึ่งดังนั้นต้องไปแก้กันตามแต่ละโรงพักไป ผู้ตรวจอาจไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องหมายอายัดตร.
ตร.บอกงานล้นมือมาก?
ทนายแก้ว : ใช่ครับ เข้าใจว่าความล่าช้าเกิดจากกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่มากกว่า อาจไม่เพียงพอ เขาอาจมีงานล้นมือ แต่กรณีถ้าช้าเกินวิสัย เราสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับธนาคารก็ได้ครับ แจ้งความดำเนินคดีก็ได้ครับ
ทนายพัฒน์ : ตามหลัก ตามคำพิพากษาที่มีมายาวนาน เขาให้เหตุผลว่าธนาคารเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโดยเฉพาะและเฉพาะทาง คือเป็นมืออาชีพเลย คุณต้องมีการตรวจสอบ คุณต้องระมัดระวังพอสมควรและเกินกว่าวิญญูชนนะ เพราะเป็นวิชาชีพ ถ้าอะไรเกินวิสัยวิชาชีพของคุณที่ทำ ก็อาจเป็นประมาทเลินเล่อ คุณก็ต้องรับผิดในส่วนละเมิด หรือถ้าทุจริต เป็นเรื่อง 157 ละเว้นปฏิบัติก็อาจเข้าข่ายได้ แต่โอเคแหละ เจ้าหน้าที่อาจจะอ้าง ก็เกิดปัญหาการฟ้องร้องกัน ซึ่งเป็นภาพรวม
ฟ้องธนาคาร ฟ้องตร.ก็ได้?
ทนายแก้ว : ตร.อาจเป็นเรื่องการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เขาเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการภายในกำหนดเวลา ส่วนแพ่งเราต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร ที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลย
กรณีคุณตั๊ก หนังสือสน.มาแล้วว่าให้ถอนอายัดบัญชี พอติดต่อธนาคารสองรอบแล้วไม่ได้?
ตั๊ก : ธนาคารบอกว่ายังไม่มีหนังสือจากตร. ไปที่สำนักงานใหญ่
ทนายพัฒน์ : ลักษณะเหมือนโยนกันไปโยนกันมา
ทนายแก้ว : ธนาคารไม่เชื่อว่าหนังสือนี้เป็นของจริง
ตั๊ก : ไม่ทราบค่ะ เขาให้เหตุผลมาอย่างนี้ ว่ายังไม่มีหนังสือ เราไปธนาคารสาขาที่เราเปิดบัญชีเลยค่ะ
ตั้งแต่ 14 เม.ย. 68 ห้าเดือนแล้ว ผู้ตรวจบอกว่าคนปลดล็อกคือตร.?
ทนายแก้ว : ธนาคารคงมองว่าตร.คงส่งมาให้ แต่อยู่ดีๆ ทำไมถือมาเอง มีหลายครั้งที่ธนาคารสงสัย เพราะปกติแล้วเอกสารพวกนี้เป็นเอกสารราชการ เจ้าหน้าที่เป็นคนส่ง แต่เพื่อความรวดเร็ว บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจเร่งรีบ ได้บอกให้เจ้าหน้าที่คุยกับตร.มั้ย
ตั๊ก : ไม่ค่ะ เจ้าหน้าที่เขาคุยกับสำนักงานใหญ่อย่างเดียวค่ะ
ทนายแก้ว : ลองให้เจ้าหน้าที่ธนาคารคุยกับตร.ดู ปกติต้องจบต้องเคลียร์แล้ว
คุณขวัญ หลังจากบัญชีโดนอายัดเพราะเงิน 4 พัน มันกระทบยังไง?
ขวัญ : กระทบค่ะ มันอายัดตามเลขบัตรประชาชน มันลามไปหมดเลย ที่ใช้อยู่ประจำก็ 2 บัญชี บัญชีที่โดนแจ้งก็บัญชีเงินเดือน ไม่สามารถเอาเงินเดือนมาใช้ได้
ทนายแก้ว : ของขวัญไม่ใช่การระงับบัญชี เป็นการอายัดโดยตร. ตามป.วิอาญา ขวัญเองน่าไปที่ต้นทางที่ออกอายัดมาหาขวัญ
ขวัญ : มันมีหนังสืออายัดมาแล้วค่ะ ตร.ส่งไปที่แบงก์ แต่ 1441 บอกว่าส่งไปที่แบงก์ 10 ปีก็ไม่หมด ตร.ต้องส่งเรื่องไปที่ศอท.
ทนายพัฒน์ : แสดงว่าโดนอายัดแบบเข้าเป็นม้าสีดำไปแล้ว ก็ต้องมาไล่ตามขั้นตอน
น้ำ : แต่หนูไม่มีจดหมายอะไรเลย หนูไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี หนูแค่มีบัญชีไปพ่วงกัน ธนาคารส่งเอสเอ็มเอสมาค่ะ ขอเลขคดี แล้วไปติดต่อที่สภ.ศรีราชา สภ.เขาก็เช็กให้ว่าเลขบัญชีหนู 13 หลัก ติดเป็นมิจฉาชีพ
ของคุณน้ำกับแมงป่องเป็นม้าดำ อยู่ในลิสต์ ป.ป.ง.ถูกอายัดทุกบัญชี?
ทนายแก้ว : ระยะเวลาเท่าไหร่
น้ำ : ไม่มีกำหนด ไม่สามารถตามได้ว่าถึงขั้นไหนแล้ว
ทนายแก้ว : ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน ก็เป็นเหมือนดาบสองคม มุมนึงเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อป้องกันบัญชีม้า ก็เป็นส่วนดี แต่เรื่องความล่าช้าเราก็ต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้น
เคสในวันนี้ คุณป่อง คุณน้ำ คุณตั๊ก?
ทนายพัฒน์ : ต้องเข้าสู่กระบวนการกลับไป แล้วก็รอแค่นั้น
เราทำอะไรไม่ได้เลย?
ทนายพัฒน์ : ครับ ต้องรอ
น้ำ : แล้วเลขบัตร 13 ตัวนี้ต้องติดเป็นมิจฉาชีพไปตลอดเหรอคะ กว่าจะปลดออกให้ เงินเดือนก็ใช้ไม่ได้
ทนายพัฒน์ : สุดท้ายไม่มีคำตอบอะไรที่ชัดเจนให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเยียวยา ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ใช่มิจฉาชีพ เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง แค่โดนผ่าน หรือโดนหลอก หรือเป็นเหยื่ออีกคน แล้วการที่เขาต้องเสียเวลา เสียโอกาสในชีวิตประจำวัน ใครจะรับผิดชอบต่อเขา ประเด็นต่อไป กลายเป็นว่าผู้เสียหายหรือหน่วยงานรัฐ มาทะเลาะกับประชาชน มิจฉาชีพที่แท้จริง อาจนั่งหัวเราะอยู่ก็ได้ คุณทะเลาะกัน แต่ฉันยังนั่งโปรโมตเว็บพนันฉ่ำ ยังมีในโซเชียลต่างๆ ไม่แน่ในอนาคตอาจมีมาอีกว่ารับจ้างปลดอายัด หลอกซ้ำเข้าไปอีก นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับ