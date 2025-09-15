MK ท้าชน‘ตี๋น้อยโกลด์’ ปรับโฉมบุฟเฟต์พรีเมียม เสิร์ฟไม่อั้นเป็ดย่าง หมี่หยก เริ่มพรุ่งนี้ที่แรกรัชโยธิน
สงครามบุฟเฟต์สุกี้ ดุเดือดไม่หยุด ล่าสุด MK เติมเกมบุกรุกหนัก ปรับโฉมบุฟเฟต์อย่างต่อเนื่อง หลังบุฟเฟต์โปน 299 บาท ผลตอบรับล้นหลาม ในขณะเดียวกันเป็นการต่อกรสู่กลับกับคู่แข่งอย่าง “สุกี้ตี๋น้อย” ที่ส่ง
“ตี๋น้อยโกลด์” เขย่าตลาด
โดยเกมรุกครั้งใหม่ของ MK เป็นการปรับโฉม “บุฟเฟต์พรีเมียม” ทั้งในแง่ของราคา เมนูอาหาร และเวลาที่เพิ่มแบบจุใจ
ประเดิมสาขาแรก เมเจอร์ รัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นต้นไป โดยมี 3 ราคาให้เลือก ได้แก่ ราคา 499 บาท มี 60 เมนู เสิร์ฟบะหมี่หยกหมูแดงและหมูกรอบไม่อั้น ,ราคา 699 บาท มี 80 เมนู เสิร์ฟบะหมี่หยกหมูแดง บะหมี่หยกหมูกรอบและข้าวหน้าเป็ดไม่อั้น และราคา 899 บาท มี 100 เมนู เสิร์ฟบะหมี่หยกหมูแดง บะหมี่หยกหมูกรอบ ข้าวหน้าเป็ด และเป็ดย่างไม่อั้น
โดยได้มีการขยายจากเดิม 75 นาที เป็น 90 นาที
ขณะที่โปรโมชั่น “คุ้ม คุ้ม อิ่มไม่อั้น 299 บาท” ได้ต่อโปรไปถึงสิ้นปี 2568 พร้อมปรับเมนูให้คุ้มมากขึ้น เป็น 29 เมนู
หลังจากสามารถผลักดันยอดขายของ MK Restaurants เติบโต 5% และเฉพาะสาขาที่ร่วมโปรโมชั่นนี้เติบโต 33% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
พร้อมดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมกว่า 1.7 ล้านคน ทั้งกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มา MK นานกว่า 6 เดือน กลุ่มลูกค้าปัจจุบันมาบ่อยขึ้น รวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีอายุน้อยลงก็ให้ความสนใจจำนวนมาก อีกทั้งการขยายสาขาเพิ่มจาก 254 สาขา เป็น 299 สาขา