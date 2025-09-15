น้ำตาแห่งความดีใจ แม่สุดกลั้น ได้วิดีโอคอลกับลูกที่หายไป 12 ปี เผย ยังรอลูกกลับบ้านเสมอ
นับเป็นเรื่องราวความประทับใจ กับเรื่องราวของ มูลนิธิกระจกเงา ที่ช่วยตามหาลูกที่พลัดพรากของแม่ 12 ปีเต็ม โดยว่า
“วินาทีน้ำตาแห่งความดีใจ ที่แม่ได้เห็นหน้าลูกชายผ่านการวิดีโอคอล หลังหายจากบ้านไปนาน 12 ปีเต็ม
ใครๆก็คิดว่าเขาตายไปแล้ว หลังเขาขึ้นรถทัวร์เข้าเมืองไปหางานทำเมื่อปี 2556 และไม่เคยติดต่อกลับมาบ้านอีกเลย
ทีมงานนัดหมายแม่มาเจอที่โรงพักตอนบ่ายสอง แม่รีบขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมารอตั้งแต่เที่ยง การนัดหมายวันนี้ เพื่อเก็บดีเอ็นเอแม่ไปเทียบศพนิรนาม เผื่อตรงกับลูกชายที่หายไปของแม่
เป็นความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อเอกสารที่แม่ต้องนำมาประกอบการเก็บดีเอ็นเอไม่ครบถ้วน เราจึงขอให้พี่ตำรวจช่วยคัดข้อมูลในระบบตำรวจให้
ทีมงานสังเกตเห็นแว็บแรกว่า รูปที่บัตรประชาชนของคนหายที่พี่ตำรวจยื่นให้เปลี่ยนไป ไม่เหมือนที่ทีมงานได้รับจากแม่ จึงเอะใจ ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พบว่า เขาเพิ่งทำบัตรประชาชนใหม่ไม่นานมานี้
ข้อมูลนี้นำไปสู่การหาทางติดต่อเขาในเวลาไม่ถึง 5 นาที เพื่อยืนยันว่า เป็นตัวเขาจริงๆ และเขาต้องการคุยกับแม่เช่นกัน
แม่บอกว่า ไม่ว่าลูกจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว แม่ก็ยังรอลูกกลับบ้านเสมอ
คืนนี้จะเป็นคืนแรกในรอบ 12 ปี ที่ความทุกข์ของแม่หมดไป และนอนหลับสนิทเสียที
ขอบคุณผู้สนับสนุนเราทุกท่าน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การรอคอยมีวันสิ้นสุด และขอขอบคุณพี่ๆตำรวจสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ไว้ ณ โอกาสนี้”
โดยได้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก ดีใจต่อการช่วยเหลือคุณแม่ให้ได้เจอลูกครั้งนี้