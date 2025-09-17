เพื่อนอาลัย เผยข้อคิดเรื่องชีวิตจาก ‘หมอพี’ นักบิน-นักร้อง หลังต่อสู้โรคมะเร็ง จากไปในวัยหนุ่ม

เพื่อนอาลัย เผยข้อคิดเรื่องชีวิตจาก ‘หมอพี’ กัปตันนักบิน-นักร้อง หลังต่อโรคสู้มะเร็ง จากไปในวัยหนุ่ม
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มียอดแชร์มากกว่า 1 หมื่นครั้งในช่วงข้ามคืน กับเรื่องราวการจากไปของ “หมอพี พีรวัฒน์” แพทย์หนุ่มมากความสามารถ ที่เป็นทั้งกัปตันนักบินสายการบินแอร์เอเชีย เป็นนักร้องนำวง chilling romance หลังตรวจพบมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 แพร่ไปตับ ในวัย 35 ปี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน หมอแคน เจ้าของเฟซบุ๊ก Kittikhun Can Tortainchai ได้เผยเรื่องราวของ “หมอพี กัปตันนายแพทย์พีรวัฒน์” เพื่อนสนิทที่จากไปด้วยโรคมะเร็ง ว่า
“สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับ หมอพี กัปตันนายแพทย์พีรวัฒน์ นักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 69 ศิษย์เก่าแพทย์จุฬารุ่น 65 นักบินสายการบินแอร์เอเชีย และ นักร้องวง chilling romance กับ เพลง ลำดับก่อนหลัง
หมอพีเป็นคนที่มีความสามารถมากมาย และใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายออกแนวธรรมะธรรมโมด้วยซ้ำ ไม่ได้ใช้ของหรูติดแบรนด์แต่อย่างใด ชีวิตของหมอพีกำลังไปได้สวยมีทั้งหน้าที่การงานที่ดี,ครอบครัวที่ดี ,มีเพื่อนและสังคมที่ดี และเพิ่งจะแต่งงานได้ไม่กี่เดือน
จุดเปลี่ยนสำคัญ
แต่บททดสอบในชีวิตของหมอพีก็คือการที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่ 4 แพร่ไปตับ ในวัยแค่ 35 ปีเท่านั้นเอง วันนั้นคุณหมอมีอาการกินได้น้อยกินนิดเดียวก็อิ่มก็เลยไปตรวจดูที่โรงพยาบาลตามปกติ กินยาลดกรดโรคกระเพาะก็ไม่ดีขึ้น ก็เลยไปตรวจ CT scan ก็ได้พบก้อนในตับเยอะมาก
ซึ่งปกติแล้วมะเร็งลำไส้จะพบในคนที่ครอบครัวมีประวัติเคยเป็นเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า หรือมีอาการนำมาก่อนเช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย,ถ่ายเป็นเลือดเบื่ออาหารน้ำหนักลด เป็นต้น
แต่หมอพีไม่ได้มีอาการนำอะไรมาก่อนรวมถึงไม่ได้มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยแต่ดันไปตรวจเจอโดยบังเอิญ
คุณหมอได้ต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยการทำคีโมจนครบทุกคอร์สรวมถึงมีแพลนว่าจะผ่าตัดเปลี่ยนตับแล้วแต่โชคไม่เข้าข้าง พอตรวจร่างกายก็พบว่ามะเร็งได้แพร่ไปที่ปอดอีก 1 จุดทำให้ต้องเปลี่ยนการรักษามาเป็นการรักษาแบบประคับประคอง
คนเราเก่งจริงไหมให้ดูตอนเจอปัญหา
วันที่ผมรู้ว่าหมอพีไม่สบายผมรีบโทรไปหาคุณหมอทันทีถามว่ามึงเป็นยังไงบ้างวะบอกพี่ตอบว่า “โรคห่าเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้หรอก มึงไม่ต้องห่วง กูไม่ยอมแพ้หรอก”
วันนั้นผมร้องไห้เลย ร้องไห้เพราะรู้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงและผมเชื่อว่าหมอพีก็คงรู้ด้วยเช่นกัน แต่หมอพีไม่ได้แสดงความอ่อนแอให้ผมเห็นเลยกลับปลอบใจผมด้วยซ้ำ หรือแม้กระทั่งวันที่ผมได้เสียสุนัขไป 1 ตัวที่เลี้ยงมา 10 ปี คุณหมอโทรมาปลอบใจผมพร้อมกับแนะนำให้อ่านหนังสือคู่มือมนุษย์เพื่อทำให้ใจผมเบาลงทุกคนคิดดูนะครับว่าคุณหมอมีเมตตาและจิตใจแข็งแกร่งแค่ไหน ทั้งที่ร่างกายก็ป่วยหนักแต่ก็มาปลอบคนที่ร่างกายแข็งแรง
ไม่กลัวก็คือไม่กลัว
ผมได้คุยกับคุณแม่ของคุณหมอ , คุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณหมอมักจะชอบมาจับมือคุณแม่แล้วบอกคุณแม่เสมอว่า “แม่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพีจะนำไปก่อนแล้ววันหนึ่งเราคงได้เจอกัน พีรักแม่นะ” รวมถึงได้คุยกับภรรยาของคุณหมอ , ภรรยาคุณหมอเล่าให้ฟังว่า ช่วงสุดท้ายที่คุณหมอเริ่มไม่ไหวคุณหมอพีก็ยังปลอบใจภรรยาด้วยคำว่า “ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอีก 6 เดือนทุกอย่างก็จะเข้าที่เอง” คือฟังไปก็รู้สึกบีบหัวใจไปด้วย
ภรรยาของคุณหมอเล่าให้ฟังว่าคุณหมอเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าใจโลกมาก คุณหมอเป็นคนเลือกรูปหน้าศพด้วยตัวเองและเป็นคนไปจัดเตรียมของชำร่วยงานศพของตัวเองด้วยตัวเองอย่างพิถีพิถันและมอบหมายให้ภรรยาคุณหมอบอกกับแขกที่มาทุกท่านว่าให้อ่านหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือมนุษย์ของพระพุทธทาสภิกขุให้จบ
ผมถามตรงๆว่าคุณหมอพีกลัวตายไหม คุณหมอบอกว่า “ไม่กลัวตายเลยความตายเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือผิดปกติเรากลัวเพราะเราไม่เข้าใจเฉยๆ เราแค่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติและไม่ควรเกิดขึ้นกับเรา แต่ถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราจะไม่กลัวเลย”
และนี่ก็เป็นเพียงแค่ 1 เรื่องราวที่น่าเสียใจและประทับใจของคุณหมอให้ได้สอนให้พวกเราเข้าใจชีวิตและเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างกล้าหาญ หมอพีได้สู้อย่างเต็มที่ คุณหมอได้ทิ้งท้ายว่าทุกคนอย่าลืมไปตรวจสุขภาพกันนะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทคิดว่าโรคนี้คงไม่เกิดกับเราหรอกหรือความตายกว่าจะมาถึงเราอีกนาน
สุดท้าย อีกหนึ่งสิ่งที่เรื่องราวคุณหมอสอนเราคือ ถ้าสิ่งไหนใช้เงินแก็ปัญหาได้…สิ่งนั้นคือเรื่องเล็กเรื่องขี้หมา…แต่ถ้าสิ่งไหนใช้เงินแก็ปัญหาไม่ได้….สิ่งนั้นคือ…ของจริงแล้วนะ
มาถึงตรงนี้แล้วผมขอให้ทุกคนจดจำหมอพีในฐานะบุคคลที่มากด้วยความสามารถ และเป็นผู้เดินทางกลับด้วยชัยชนะของชีวิต แล้วถ้าใครอยากฟังเสียงของหมอพีก็ให้ไปเสิร์ชเพลงลำดับก่อนหลังใน YouTube ฟังได้เลยครับ
หนังสือคูมือมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ ปล. ภรรยาคุณหมอฝากหนังสือคู่มือมนุษย์ให้ทุกท่านครับ รักและคิดถึงเสมอนะ (คลิกอ่าน)