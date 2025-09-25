สรยุทธ ขออภัย ล้อเลียนสำเนียงกัมพูชา ยอมรับผิดพลาด สื่อไม่ควรล้ออัตลักษณ์ชนชาติอื่น

สรยุทธ ขออภัย หลังล้อเลียนสำเนียงกัมพูชา ในกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ย้ำหลักสำคัญของสื่อ ไม่ควรล้ออัตลักษณ์ชนชาติอื่น น้อมรับทุกคำวิจารณ์
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ในรายการ “กรรมกรข่าว คุยนอกจอ” สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้กล่าวขอโทษกรณีที่เมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ได้ให้ ไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ดำเนินรายการร่วม อ่านข่าวด้วยสำเนียงกัมพูชา พร้อมกับหัวเราะชอบใจ
โดย สรยุทธ ระบุว่า “มีบางเพจ บางอินฟลูเอนเซอร์ ประณามผมกับน้องไบรท์ กับประเด็นที่ไปล้อเลียน ใช้สำเนียงกัมพูชาเข้าไปในเนื้อหาที่เกี่ยวกับข่าว เรื่องนี้รับทราบ ด่าได้ และขออภัยจริงๆ
“ผมรับผิด ผิดพลาดไปแล้ว ถึงสั่งให้ลบทั้งหมด ที่มาที่ไป ผมผิดเอง คือผมเป็นสื่อ แต่บางทีอิน อันนี้ผิดจริงๆ พอมาย้อนดูแล้วยังไงก็ผิด ผิดพลาด”
คือตอนนั้นนำเสนอคลิปกัมพูชาที่อพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแดง แล้วทำให้รู้สึกว่าเป็นของเขา แล้วสัปดาห์ก่อนก็เกิดเหตุ บ้านหนองหญ้าแก้ว กับบ้านหนองจาน ที่จังหวัดสระแก้ว ที่เข้ามาก่อกวน รื้อลวดหนาม โดยสารคดีนั้นของกองทัพนำเสนอว่า เหมือนไม่รู้จักบุญคุณว่าเราเคยรับเป็นผู้อพยพ ถึงเวลาแล้วกลับไม่รู้จักบุญคุณ กลับมายึดเป็นที่ของตัวเอง แล้วก่อเรื่องก่อราว กระทั่งเกิดการเผชิญหน้าอย่างที่เห็น
“คือมันอิน ความรู้สึกมันอิน พอมานึกย้อนดู มันมาจบที่หลักการสำคัญของความเป็นสื่อ ก็คือเราจะต้องไม่ล้อเลียนอัตลักษณ์ของชนชาติอื่น พอมาตกข้อนี้ไม่มีข้อแก้ตัว ผมผิด กราบขออภัย”
ทั้งนี้ หลังยกมือขอโทษ พร้อมกับน้องไบรท์ สรยุทธก็ได้หันไปตบไหล่น้องไบรท์ พร้อมระบุว่า น้องไบรท์ ไม่ได้เกี่ยวเลย ผมผิดเอง และคนอย่างผมด่าได้ วิจารณ์ได้ ประณามได้ ถ้าไม่ใช่ผมก็วิจารณ์กลับ ผิดก็ยอมรับผิดไม่มีปัญหา
“ผู้ชมบางท่านบอกลบแล้วเงียบ การลบก็คือการแสดงความรับผิดชอบเบื้องต้น คือถ้าผมไม่ใช่สื่อ ผมก็ยืนยันว่าผมทำถูก บังเอิญผมเป็นสื่อ หลักของผมก็คือไม่ว่าเราจะชาติไหน เราไม่ควรล้ออัตลักษณ์ของชนชาติอื่น มันมาจบที่ข้อนี้ เพราะฉะนั้นผมผิดไปแล้ว ขอให้ทุกท่านให้อภัยผม
นึกออกใช่ไหม สำหรับกรณีกัมพูชา ภาษาก็จะเอา ไอ้นั่นก็จะเอา ที่ดินก็จะเอา ที่กาบเชิง (อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์) ได้ข่าวว่ามีบุกรุกเข้ามาปลูกมะม่วง มันก็รู้สึก บางทีมันอินแล้วก็ลืมตัวไป เอาเป็นว่าไม่มีข้อแก้ตัว โดยเฉพาะบางช่วงของสารคดีดันมีภาพของคนที่ถูกเขมรแดงไล่ล่าตอนนั้น เราพูดถึงประเด็นที่เขาอพยพมา แล้วเราก็ดูแลเขา แล้วเขาเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของเขาไปแล้ว”
ดังนั้นผิดก็คือผิด พลาดก็คือพลาด ด่าได้ แต่พอแล้วนะ และยังย้ำว่า น้องไบรท์ไม่เกี่ยว ถูกผมบังคับให้ทำ ขณะที่น้องไบรท์ก็ได้พูดขออภัยอีกครั้ง
สรยุทธยังกล่าวอีกว่า ขอย้ำอีกทีหนึ่ง หลักการนี้ต้องย้ำเอาไว้ เราจะไม่ไปล้อเลียนอัตลักษณ์ของชาติไหนก็ตาม ไม่ได้ ไม่ล้อ ผิด
“แต่เฉพาะกรณี ‘ผู้นำ’ ผมจะไม่ยั้งเลย แต่ลืมไปว่าสำหรับประชาชน บางทีเขาถูกปลุก เขาไม่เกี่ยว กราบขออภัยและยินดีรับคำประณามจริงๆ”