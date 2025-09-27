ชุลมุน! ตร.ห้ามวุ่น กระบะชน ‘นาวาร่า’ ไม่ยั้ง หลังเคลียร์ไม่จบ เดือดจู่ๆ ถูกต่อย เสาไฟพังยับ

ชุลมุน! ตร.ห้ามวุ่น กระบะชน ‘นาวาร่า’ ไม่ยั้ง หลังเคลียร์ไม่จบ เดือดถูกต่อย เสาไฟพังยับ (คลิป)
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ รวีกานต์ กลิ่นส่ง ได้บันทึกวิดีโอเหตุทะเลาะวิวาท บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองอยุธยาเอาไว้ได้ ซึ่งเผยให้เห็นถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งกำลังทะเลาะกันรุนแรง ชุลมุน มีการลงไม้ลงมือทำร้ายกัน ขณะที่รถกระบะตอนเดียว สีขาว ได้ขับพุ่งสกัดรถกระบะนิสสัน นาวาร่า สีดำ ซึ่งเฉียดชนบุคคลอื่นๆ ที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วย ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยระงับเหตุและห้ามปรามอยู่ ก่อนที่ทั้ง 2 คันจะขับไล่ล่ากันมาถึงเขตบริเวณถนน กระบะสีขาวถอยหลัง นาวาร่าพุ่งชนกระบะ จนไฟทางโยก กระเปาะไฟเสียหาย ปลิวหลุดไปเลยนั้น
ทั้งนี้ มีผู้อยู่ในเหตุการณ์ และทำงานใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ เล่าที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เหตุเกิดจาก “เจ้าของร้าน” จะขยับรถเพื่อหลบน้ำขังบริเวณนั้น แต่คันนาวาร่ามีเด็กลงมา จึงทำให้คันนาวาร่าไม่พอใจ ไปต่อว่าเพราะวิตกว่าจะไปชนลูกของเขา กระทั่งทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ทางเจ้าของร้านอ้างว่า คันนาวาร่าไปต่อย “พ่อเจ้าของร้าน” ลูกเจ้าของร้านเลยไม่ยอม มีปากเสียงและต่อยกันตั้งแต่หน้าร้านแล้ว แต่ไม่จบอีก
จนเจ้าของร้านเอากระบะคันขาวมาปิดท้ายไม่ให้นาวาร่าคันสีดำออก เพราะเจ้าของร้านไม่ยอม คันนาวาร่าจะหนีก็เลยเกิดเหตุไล่ชนแบบที่เห็นในคลิป แต่ที่น่าเป็นห่วงคือมีเด็กเล็ก อายุประมาณ 1-2 ขวบอยู่ในรถคันดำนาวาร่า ตอนชนกัน เด็กก็อยู่หน้ารถด้วย”
ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป