ผู้ปกครองหัวร้อน จอดรถรับลูกไม่ถึง 5 นาที ถูกล็อกล้อหน้าร.ร.ดัง ฉุนด่าหยาบ-ผลักจยย.ตร.ล้ม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “เรารักด่านตรวจ” โพสต์ข้อความพร้อมคลิประบุว่า “จอดรถรับลูก 5 นาทีโดนล็อคล้อ เดือดจัดผลักรถตำรวจคืน”
ในคลิปเป็นภาพขณะที่ ผู้ปกครองรายหนึ่งจอดรถรับลูกที่โรงเรียนเอกชนชื่อดัง ในถ.สามเสน เขตดุสิต กำลังหัวร้อน เพราะถูกตำรวจล็อกล้อ พร้อมกับตะโกนด่าหยาบโดยสรุปว่า รับลูกไม่ถึง 5 นาที พูดก็ไม่ฟัง ถ้าไม่ล็อกก็ไปได้แล้ว ก่อนเข้าทำรายรถจักรยานยนต์ตำรวจ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของราชการ
ทางตำรวจตอบกลับว่า “เป็นหน้าที่ของผม” ฝั่งผู้ปกครองตอบกลับอย่างหัวร้อนว่า “หน้าที่มึงกูเข้าใจ แต่กูพลเมือง ไอ้เ-ี้ย”
