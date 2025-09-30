พ่อค้าแม่ขายบ่นอุบ Line OA ล่ม ตอบแชตลูกค้าไม่ได้ ขึ้นอันดับเทรนด์ X ประเทศไทย
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กันยายน เฟซบุ๊กของ LINE Thailand-Official มีผู้เข้าไปแจ้งว่า Line OA ล่ม ขณะที่บนทวิตเตอร์ เทรนด์ Thailand พบว่า #ไลน์ล่ม ขึ้นอันดับแรก ขณะที่มีผู้เข้าไปบ่นจำนวนมากว่า “ไลน์ OA ล่ม” ไม่สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้ โดยบางคน มีการโพสต์หน้าจอคอมพิวเตอร์ ที่ไว้ใช้สำหรับการใช้งาน ไลน์ OA ที่ขึ้นข้อความว่า “502 Bad Gateway” อย่างไรก็ตาม ในเพจของไลน์เอง ยังไม่มีการตอบกลับเกี่ยวกับปํญหาที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
ADVERTISMENT