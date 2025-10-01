ตร.ทล. แจ้งความ มือดีโพสต์รูปเก่ากล่าวหาจนท.ไถเงิน เผยเป็นภาพขณะช่วยปชช.ยางแตก

ตร.ทล. แจ้งความ มือโพสต์รูปเก่า กล่าวหาจนท.ไถเงิน ทั้งที่เป็นภาพช่วยปชช.ยางแตก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ตำรวจทางหลวง ชี้แจงกรณีภาพที่ถูกนำไปบิดเบือน ภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลด้านซ้าย มีการอ้างว่า “ตำรวจทางหลวงนครปฐมรีดไถเงินชาวบ้าน” ซึ่งไม่เป็นความจริง
ข้อเท็จจริงคือ ภาพดังกล่าวถ่ายขณะ ตำรวจทางหลวงนครปฐม (รถหมายเลข 2119) กำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รถยางแตก บนถนนมอเตอร์เวย์ M81 กม.42 โดยได้ช่วยเปลี่ยนยางจนสามารถเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัย ทางเพจตำรวจทางหลวงนครปฐมโพสต์เมื่อวันที่ 26.ก.ค.68
การนำภาพไปเผยแพร่พร้อมข้อความบิดเบือนเช่นนี้ ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและการทำงานของตำรวจทางหลวง
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เข้าแจ้งความดำเนินคดี ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบิดเบือนซ้ำอีก ตำรวจทางหลวงขอยืนยันว่า ทุกภารกิจทำเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบนท้องถนนเสมอครับ