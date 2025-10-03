สาวแชร์อุทาหรณ์ ดูดพอตทางจมูก จนปอดไหม้ต้องตัดออก40% ซ้ำเสี่ยงชีวิตตัวเองและลูกในท้อง
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Drama-addict” โพชต์ข้อความระบุว่า
ในโพสต์ไม่ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้แต่เท่าที่อ่านคาดว่าน่าจะเป็นภาวะ evali หรือ popcorn lung ที่ปอดเกิดการอักเสบจากสารเคมีในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าจนทำให้เกิดความเสียหายถาวรขึ้นกับปอด บางเคสก็ปอดพรุนเป็นโพรงเหมือนรังผึ้ง บางเคสก็เป็นพังผืดในปอดและเสียหายไป ตลอดชีพ ไม่ว่าจะบุหรี่จริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าเลิกให้หมดเลยดีที่สุดครับ
โดยทางเพจ ได้แชร์โพสต์ข้อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่แชร์อุทาหรณ์คนชอบดูดพอตทางจมูก ระบุว่า
อุทาหรณ์.. คนชอบดูดพอตทางจมูก
บันทึก 27 ปี ตั้งครรภ์ 5 เดือน
ที่แย่ที่สุดในชีวิตและได้บทเรียนครั้งใหญ่
ICU 5 วัน ผ่าตัด3วันติด หมอ15คน กับการผ่าตัดปอดออก 40%
ดูดก่อนตั้งครรภ์ ระยะเวลารวม6ปี ดูดทางจมูก2ปี
สาเหตุ : ชอบดูดพอตทางจมูกทำให้น้ำยาพอตค้างในปอด ปอดไหม้ต้องตัด ไม่ผ่าตัดก็ตายต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองและลูก ความโชคดีคือรอดชีวิตทั้งคู่
อาการ : ไอเรื้อรังมาเป็นปี ไอเป็นเลือดเล็กน้อย แต่มาประมาณ14วันก่อนผ่าตัด แบบไม่หยุดเหมือนเส้นเลือดแตกจากข้างใน
มีลูกหลานบอกสอนอย่าดูดพอตเด็ดขาด อันตรายมาก ไม่คิดว่าจะเจอกันตัวเอง พอเจอตอนนี้รักชีวิตขึ้นมาทันที กลัวความตายมาก
ผ่านชีวิตแบบตายคืนต่อไปนี้จะใช้ชีวิตอย่างระวัง
ต่อไปนี้ขอให้ตัวเองแข็งแรงปลอดภัย 🙏
ตลอดไป..💙