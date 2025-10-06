ผู้กู้กยศ.เครียดหนัก กองทุนยังไม่โอนเงิน หลายคนลาออก จี้แก้ปัญหา หวั่นเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

ผู้กู้กยศ.เครียดหนัก กองทุนยังไม่โอนเงิน หลายคนตัดสินใจลาออก จี้แก้ปัญหา หวั่นเด็กหลุดจากระบบการศึกษา
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ ในโลกออนไลน์จำนวนมาก หลังจากที่มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ออนมาโพสต์สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงิน จาก กยศ. จำนวนมาก บางส่วนโพสต์ข้อความระบุว่า ไม่ได้รับเงินค่าครองชีพ ทำให้ตอนนี้เครียดมาก เพราะไม่มีเงินในการดำรงชีพ อีกทั้งไม่กล้าขอพ่อแม่ เพราะทราบดีว่าท่านอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ในการสนับสนุน ทำให้ตอนนี้เครียดหนัก จนอยากจะลาออกเพื่อจบปัญหา
สำหรับกองทุน กยศ.นั้น เป็นหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ เมื่อเรียนจบ ออกมาทำงาน กองทุนจะให้ผ่อนชำระเงินคืน
ส่วนการโอนเงินค่าเล่าเรียน-ค่าครองชีพ ทาง กยศ. ระบุในเว็บไซต์ว่า
1. การโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
การโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด
2. การโอนเงินค่าครองชีพ ให้กับผู้กู้ยืมเงิน
การโอนค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงิน (เฉพาะผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1- 3) กองทุนจะโอนค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษายืนยันการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ และสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินในเดือนที่สอง
อย่างไรก็ตาม ในโลกออนไลน์ มีการมีการสะท้อนปัญหาในปัจจุบันว่า นอกจากจะไม่ได้ค่าครองชีพแล้วยังมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาบางส่วน ยังคงรอกองทุน “อนุมัติ” ในการกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อ พร้อมกับตั้งคำถามว่า กองทุนงบหมดหรือไม่?
ส่วนเงินค่าครองชีพ มีคนเข้ามาสะท้อนปัญหาดังนี้
“ขออนุญาตนะคะเป็นเหมือนกันไหมคะ ตอนนี้ไม่กล้าบอกพ่อแม่ว่าเงิน กยศ. ยังไม่เข้าไม่มีตังค์กินข้าวเลย เพราะที่ผ่านมาก็หาตังค์เองด้วยรอ กยศ. ไปด้วย”
“ถ้ากยศ.จะนานขนาดนี้ ปี69 เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเยอะกว่านี้มากๆแน่”
“ขอสอบถามหน่อยนะครับ คือว่า ถ้าเงินค่าเทอมเข้าแล้วแต่เงินค่าครองชีพ(ทบ)ยังไม่เข้าต้องรอนานไหมครับ”
“พวกคุณ ผมขอพูดความคิดเห็นในมุมผมหน่อยนะ ผมเห็นหลายโพสต์แล้ว ที่โพสต์ว่า กยศ.ไม่เห็นใจเด็ก , ทำให้เด็กต้องลาออก , หลุดจากระบบการศึกษา โพสต์เสียดสีกองทุนต่างๆนานา คุณพักก่อน กองทุนกยศ.เป็นกองทุนหมุนเวียน คือถ้ารุ่นพี่ที่จบไปไม่คืนเงินก็จะทำให้กองทุนไม่มีเงินให้น้องรุ่นหลังยืม พวกคุณด่าผิดคนนะ
ปัญหาตอนนี้คือกองทุนไม่มีเงินมากพอให้ทุกคนได้ยืมเพราะงบเขาไม่พอ เนื่องจากรุ่นเก่าๆที่จบไปมันมันเห็นแก่ตัวไม่คืนเงิน การที่พวกคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนแล้วโพสต์ตัดพ้อว่ากยศไม่เห็นใจบ้างล่ะ
กยศ.ทำให้ต้องลาออกบ้างล่ะ พักก่อน การทำแบบนี้ไม่ต่างจากการไปขอยืมเงินคนอื่น แต่พอเขาไม่ให้ยืมแล้วด่าเขา ส่วนตัวผมเรียนจบ ทำงานใช้หนี้หมดนานแล้วครับ หนี้สามแสนกว่าบาท ผมสำนึกในบุญคุณกองทุนกยศมาก ที่ทำให้ได้เรียนต่อและมีทุกวันนี้ แล้วค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยที่มีเด็กบางคนที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติแล้วมาโพสต์ด่าตัดพ้อเสียดสีถึงกองทุน