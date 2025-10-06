CEO คนดัง เปิดภาพล่าสุด Porto Chino สุดเงียบเหงา ชาวเน็ตช่วยวิเคราะห์สาเหตุ
Porto Chino เรียกว่าเป็นจุดหมายปลายทาง สำหรับนักท่องเที่ยว นักเดินทาง เป็นจุดแวะพักที่จะเดินทางลงสายใต้ ซึ่งมักมีนักท่องเที่ยวต่อแถวยาว
ล่าสุด เฟซบุ๊ก Asama Kulvanitchaiyanunt ของ ดร. อสมา กุลวานิชไชยนันท์ หรือ ดร.แป้ง CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้ให้บริการด้าน Big Data ได้โพสต์ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวดัง ที่ปิดไปหลายร้าน พร้อมข้อความว่า
“วันนี้ขับรถพาเด็กๆ ไปเที่ยวหัวหิน แวะทานข้าวที่ Porto Chino ถึงกับตกใจ คนน้อยมาก ห้างร้างมาก ส่วนใหญ่เป็นห้องว่าง ส่วนร้านอาหาร ไม่มีคนเข้าเลย ทั้ง After You, Wine Connection, และ Cafe Amazon เห็นแบบนี้แล้ว ใจหายจริงเชียวค่ะ”
ซึ่งมีคนเข้าไปกดไลก์หลายพันคน พร้อมคอมเมนต์จำนวนมาก โดย หลายคนมองว่า ปัญหาอาจอยู่ที่ถนนพระราม 2 ที่ไม่เสร็จเสียที อาทิ
“ปัญหาคือ พระราม 2 ไม่เสร็จ โรงแรม high nose ราคาแพง คนไม่ไป ผมก็ไม่ไป สุดท้ายเจ๊งทั้งหมด”
“ส่วนนึงเกิดจากความเสี่ยงของพระราม 2 บวกคนส่วนใหญ่คงไปวิ่ง เอกชัยครับ”
“เศรษฐกิจและ domestic consumption. ของประเทศตอนนี้ค่อนข้างวิกฤตมากนะคะ”
“ส่วนมากคนพื้นที่ไปเซ็นทรัลมหาชัยกัน เพราะพอโต้ห้ามใช้เสียงดังเกินไปเลยไม่มีใครมาจัดอีเว้นก็เลยเงียบอย่างที่เห็น”
“หัวหินเราชอบมาก,เคยขับไปเช้าเย็นกลับหรือค้าง2-3 คืน, ตั้งแต่พระราม2 เริ่มซ่อมสร้าง, พอมันสร้างไม่เสร็จสักทีเราเบื่อ, ทั้งที่หัวหิน.ชะอำ ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในใจตลอดเวลา…”
“ห้างนี้คนเยอะตรง foodland เราคนพื้นที่ก็ไปแต่ foodland ถ้า shopping ไป central มหาชัย หรือพระราม2 เลย เพราะไม่ชอบห้างระบบเปิดแบบ Porto chino ร้อน ฝนตกก็ลำบาก”
“เศรษฐกิจแย่มากจริงๆครับ”