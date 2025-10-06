อ่านไม่ผิด! ชมรม To Be Number One ทำป้ายยินดีครูที่ปรึกษา เหตุไม่ได้ย้ายไปที่ใหม่ ชาวเน็ตแชร์พรึบ

อ่านไม่ผิด! ชมรม To Be Number One ทำป้ายยินดีครูที่ปรึกษา ที่ไม่ได้ย้ายไปที่ใหม่ ชาวเน็ตแชร์พรึบ
เรียกว่ากำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ รับกับช่วงโยกย้ายข้าราชการ เปลี่ยนปีงบประมาณ
เมื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจของ To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้โพสต์ภาพ แสดงความยินดีกับอาจารย์ พร้อมข้อความว่า
“ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรมTo Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ที่ได้ดำรงตำแหน่งในคุณครูที่ปรึกษาชมรมต่อไปในโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม”
ซึ่งภาพดังกล่าว ก็ได้มีคนไลก์กว่า 4 พันครั้ง และแชร์ออกไปนับพันครั้ง พร้อมว่า “อะไรใหม่ๆ” ทั้งยังเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่น อาทิ
“คำพูดมากมาย ความหมายอยู่ที่เดิม”
“ใครอนุมัติโพสต์ 55555”
“ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้าย ตอนนี้ไม่ได้ย้ายแล้ว โรงเรียนเลยดีใจ และโพสประกาศ… คือฉันต้องเข้าใจแบบนี้ใช่มะ จะได้ไปจุดธูปแจ้งศาลพระภูมิที่โรงเรียนถูก เพราะท่านก็คง งง เหมือนกัน”
“แวะมาให้กำลังใจคุณครูครับ บีบมือน้าาาาา”
“ฮ๊ะ!? อะไรนะ? ขออีกทีแม่”
“ถึงกับอ่านแล้วอ่านอีก 555”
“อร่อยค่ะ แต่ไม่ได้ชิม”
“โพสด้วยความแค้นชัดๆ5555”
“แพ้เสียงในหัว”
“เด็กนักเรียนคงรักมา”