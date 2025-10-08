เซียนพระดัง เล่านิทาน ขออย่าโยงดราม่า ลั่นไม่สนิทกับใคร ชวนดูตำหนิ เหรียญเนื้อทองคำ

เซียนพระดัง แพะ สงขลา เล่านิทาน อย่าโยงดราม่า ลั่นไม่สนิทกับใคร ชวนดูตำหนิ เหรียญเนื้อทองคำ
กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการพระเครื่อง เซียนพระชื่อดังได้ออกมาให้ความเห็นการอย่างกว้างขวางเรื่องการดูพระ พระแท้ พระเก๊
เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “แพะ สงขลา” เซียนพระชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “หลังหวยเจี๊ยะ อย่าเอาผมไปโยงกับที่เขาดราม่ากันนะ ที่ผมลงเหรียญผ่าปากนะไม่เกี่ยวกับเขา อีกอย่างผมไม่รู้จัก อ ส่วนกับ บ แค่เห็นหน้ากันบนพันธุ์ทิพย์ สรุปคือไม่สนิทและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งคู่
วันนี้มาเล่านิทานให้ฟัง อย่าคิดว่าเรื่องจริงนะ เกือบ 20 ปีก่อน มีเซียนพระท่านหนึ่ง หลบภัยจาก กทม. มาอยู่ภาคใต้กับเซียนท่านหนึ่งให้ที่อยู่และอาหาร หลังจากภัยสงบ ก็กลับมา กทม.
ด้วยความที่มีฝีมือในการถอดพิมพ์เหรียญพระ จึงได้ทำการถอดพิมพ์เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ทองคำ พิมพ์ผ่าปาก ให้สมุนนำออกมาขาย 3-6 เดือนเหรียญนึง ไม่เอาออกมาถี่ ๆ และตัวเองก็เป็นที่รู้จักในวงการ กลัวว่าลูกค้าจะรู้ตัวถ้าเอาออกมาขายเอง
นึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนเซียนท่านนั้นจึงสมนาคุณเหรียญเลื่อนทองคำให้ 1 เหรียญ มีคนเข้าไปดูอุทานว่า มีตำหนิเหมือนที่เซียนใหญ่ท่านหนึ่งบรรยาย จึงขอซื้อ เซียนท่านนี้บอกว่าเอาเงินมาแสนนึงแล้วเอาเหรียญไป คนที่มาดูถามว่า จริงรึป่าว เซียนท่านนั้นบอกว่าจริง เอ็งเอาเงินมาแล้วก็เอาเหรียญไป ปรากฏว่า เอาไปขายต่อได้ 1 ล้าน จึงนำเงินมาให้เจ้าของเหรียญอีก 5 หมื่น
ในฝันของผมในนิทานเซียนท่านนั้นบอกผมว่า โกแพะ ถ้าแท้ผมจะขายเหรอ ผมก็เลยให้ช่วยให้โทรถามราคาขายส่ง เซียนท่านนั้นเปิด Speaker phone ให้ผมได้ยินด้วย ปรากฏว่าเขาขายส่ง
– เหรียญทองคำ 2 จุดรัดประคดเต็มรุ่น 3 ราคาเหรียญละ 5 หมื่น ส่วนเหรียญเลื่อนผ่าปาก เขาบอกว่าใช้ทองคำมากกว่าเหรียญจึงหนักกว่า ขายส่งเหรียญละ 8 หมื่น นิทานก็จบเพียงเท่านี้ เรื่องนี้นานมากแล้ว อย่าคิดว่าจริงนะขอย้ำ
มาดูตำหนิเหรียญเนื้อทองคำกันต่อ ขอให้ FC พบเจอแต่พระแท้ดิก ๆ นะครับ”