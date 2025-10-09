สุดเศร้า พี่ซาโบ้ สุนัขตำรวจ K9 ขวัญใจโซเชียล กลับดาวหมาแล้ว ขอบคุณสร้างรอยยิ้มให้ทุกคน
จากที่ผ่านมาแฟนคลับ ต่างส่งกำลังใจให้รัวๆ กับ สุนัขตำรวจตรีซาโบ้ หรือ “ซาโบ้” สุนัขตำรวจสายตรวจ K9 ที่ด่งดังจากการเป็นขวัญใจผู้โดยสารรถไฟฟ้า ป่วยหนัก ต้องรักษาตัวตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
ล่าสุด สิบตำรวจเอก จิรทีปต์ ดีพาชู หรือ คุณโบ ผู้ดูแลเพจ โบกะโบ้ ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า
ขอบคุณที่รับใช้ประเทศชาติ
ขอบคุณที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักหมาตำรวจเยอะขึ้น
ขอบคุณที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคน
หมาตำรวจอะไรไม่มีใครกลัวเลย มีแต่คนอยากหยุม
เก่งนะเนี่ยไอลูกหมาตัวแค่เนี้ย
รักที่สุดเลยนะ
ไว้เจอกันใหม่ไอรูปหล่อของพ่อ พี่ฟูของทุกคน ❤️
9 ตุลาคม 2568
สุนัขตำรวจตรีซาโบ้
หลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ “ซาโบ้” อย่างมาก นอกจากนี้ทางเพจได้มาอัพเดตเพิ่มเติมว่า
โบขอขอบพระคุณทุกคนนะครับ เป็นอีกครั้งที่ร้องไห้หนักมากๆตั้งแต่พ่อเสียไป
ขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูซาโบ้ขนาดนี้นะครับ โบไม่คิดว่าจะมีเยอะมากมายขนาดนี้เหมือนกัน จากที่คิดว่าจะถ่ายเล่นๆตอนเขานอนหลับบนรถไฟฟ้า
แต่กลายเป็นว่าเป็นหมาที่คนรักทั้งประเทศ ข้ามประเทศไปขนาดนี้
โบไม่รู้จะขอบคุณยังไงกับหมาตำรวจตัวนึงที่ทุกคนช่วยกันรัก ช่วยกันปกป้องจนได้กลายเป็นหมาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสำนักงานตำรวจเลย
รางวัลเต็มห้อง 555555
โบก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับทุกคนได้อีกเหมือนเดิมไหม เพราะโบเองก็แย่มากมานานแล้วเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตัวเอง
ก็ขอขอบคุณจากใจเด็กผู้ชายคนนี้แทนซาโบ้ด้วยนะครับ
หวังว่าสิ่งที่ซาโบ้ได้ทำและสร้างมาตลอดจะทำให้ทุกคนมีความสุขต่อไป หากเจอน้องๆตัวอื่นโบก็อยากให้รักและเอ็นดูเหมือนซาโบ้นะครับ เพราะน้องๆทำงานกันหนักมากจริงๆ
สุดท้ายนี้ไม่ว่าทุกคนจะจดจำซาโบ้ได้แบบไหน หนอนบุ้ง แมวส้ม หมารถไฟฟ้า หมาเซเลบที่เป็นตำรวจได้นิดหน่อย โบก็ขอขอบคุณทุกคนที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับซาโบ้เช่นกัน
โบเชื่อว่าซาโบ้ก็มีความสุขกับชีวิตที่ผ่านมาเท่าที่หมาตัวนึงจะมีความสุขได้เหมือนกันครับ
หมาอะไรก็ไม่รู้ ออกไปทำงานเหมือนไปเที่ยว เหมือนออกไปโชว์ตัว มีแต่คนขอถ่ายรูป มีแต่สาวขอหยุม หมามีความสุข ทุกคนมีความสุข โบเห็นแล้วก็มีความสุขเหมือนกันครับ
อย่าเศร้ากันนานนะ เพราะซาโบ้มีแต่สร้างรอยยิ้มและเติมสุขให้ทุกคน
เดี๋ยวโบ้มองลงมาจะไม่สบายใจนะ
เรื่องงานพิธีเดี๋ยวโบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากได้ข้อสรุปจากทาง กก.นะครับ
ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย มีความสุขในทุกๆวัน
มีโอกาสคงได้พบกันอีกครับ