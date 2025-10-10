ร้านเจ้เล้ง ไล่ออกแล้ว ‘พนง.ชาย’ เตะแมวปลิว ขึ้นศาลวันนี้ – เผยอาการเจ้าเหมียวล่าสุด
จากกรณีคลิปวิดีโอของชายรายหนึ่ง ตั้งกล้องบันทึกภาพเดินไปเตะแมวตัวหนึ่งเข้าเต็มแรงจนปลิว โดยระบุด้วยว่า “ขออนุญาตคนรักแมวนะครับ” ก่อนที่คลิปดังกล่าวจะมีผู้นำไปเผยแพร่ในวงกว้าง และวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม รวมถึงตามหาตัวผู้กระทำให้แซ่ด จนพบว่าเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งย่านดอนเมืองนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้โปรดักส์ (ร้านเจ้เล้ง) ได้ออกแถลงการณ์ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการต่อกรณีการทารุณสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ ว่า
บริษัทฯ ไม่สนับสนุนและรับไม่ได้ กับการทารุณกรรมต่อสิ่งมีชีวิตใด ๆ ทุกกรณี จึงเรียนแจ้งว่า นายสรุศักดิ์ (สงวนนามสกุล) พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป นับจากนี้ การกระทำใด ๆ ของบุคคลดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขณะที่ มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT ได้อัปเดตอาการของน้องแมวตัวดังกล่าวว่า ปลอดภัยแล้ว ไม่เป็นอะไร ความว่า “แฟนที่เลิกกันแล้วของคนเตะแมว พาน้องแมวไปหาหมอแล้ว น้องปลอดภัยไม่เป็นอะไรและแฟนสาวจะเป็นผู้เลี้ยงแมวต่อไป คนเตะแมวกำลังขึ้นศาลดอนเมืองวันนี้”