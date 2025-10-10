แห่ยินดี ‘ครูมาด เรือนแพ’ คิดถึงวิทยา รับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการ ร.ร.มัธยมในลำพูน
คิดถึงวิทยา – หากยังจำกันได้กับภาพยนตร์เรื่องดังอย่าง คิดถึงวิทยา (ปี 2557) ที่สร้างจากเค้าโครงเรื่องชีวิตจริงของ ครูมาด – สามารถ สุทะ หรือ ครูมาด เรือนแพ ครูหนุ่มผู้ต้องการค้นหาความหมายการเป็นครูที่แท้จริง จนมอบชีวิตทั้งหมดให้กับความฝันถึงการเป็นครูผู้ให้
จนพาตัวเองมาอยู่ที่โรงเรียนอันแสนไกล ณ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งไม่ค่อยมีคุณครูคนไหนเข้ามาสอนที่สาขาเรือนแพแห่งนี้ เนื่องจากที่นี่ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปา หรือแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ โดยภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้เป็นตัวแทนหนังไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เหล่าคณะครูในจังหวัดลำพูน ก็ได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับ นายสามารถ สุทะ หรือ ครูมาด ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงวิทยายาคม โรงเรียนมัธยมขนาดกลางในจังหวัดลำพูน เป็นวันแรก นับเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพ สู่การบริหารสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
คุณครูรายหนึ่งกล่าวว่า “วันนี้มาแสดงความยินดีกับบุคคลสำคัญ เพื่อนๆ รู้ไหมคะ นี่คือบุคคลต้นเรื่องของภาพยนตร์ที่โด่งดังเมื่อ 10 กว่าปีก่อน …ที่สื่อเรื่องราวถึงครูผู้มีอุดมการณ์ ทุ่มเทเสียสละ เพื่อเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในเรือนแพกลางน้ำไกลโพ้นจากฝั่ง เรื่อง “คิดถึงวิทยา” สมัยนั้น ใครถ้าไม่ได้ดูนี่ อาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยเชียว ขณะนั้น เขาคือ ครูมาด เรือนแพ…วันเวลาผ่านไป
เขาผู้นี้มีความก้าวหน้าตามลำดับจากอัตราจ้างสู่พนักงานราชการ สู่ครูน้อย สู่ครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน และวันนี้ ขณะนี้คือ ผอ.สามารถ สุทะ ผอ.โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้งค่ะ”
“ขอแสดงความยินดีกับผอ. สามารถ สุทะ ในวาระย้ายจากโรงเรียนบ้านศรีป้าน มาดำรงตำแหน่งใหม่ระดับมัธยมที่โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม “
“ปลาบปลื้มและชื่นชม”
“ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณครูมาดได้เป็น.ผอนะคะ”
“ยินดีกับความก้าวหน้าของน้องชายคนเก่งค่ะ”