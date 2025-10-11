วุ่นพัทยา สาวเมาหนัก อั้นไม่อยู่ อึ-ฉี่ราดใส่รถไดรเวอร์ ร่ำไห้อายสามีฝรั่ง วิ่งลงทะเล
เมื่อเวลา 05.06 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวและรายงานว่า มี ไดรเวอร์แอปพลิเคชั่นหนึ่ง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อช่วยไกล่เกลี่ยเจรจา หลัง หญิงไทย อายุ 41 ปี ผู้ใช้บริการซึ่งมากับชาวต่างประเทศ แล้วเกิดปัสสาวะ อุจจาระ ราดใส่เบาะรถยนต์ จนได้รับความเสียหาย เปรอะเปื้อนและเหม็นคละคลุ้งไปทั้งรถ ตัวเจ้าของรถเพียงอยากให้คู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น แต่คู่กรณีอยู่ในอาการมึนเมาพยายามบ่ายเบี่ยง จึงตัดสินใจเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อมาถึง สภ.เมืองพัทยา ยังไม่ทันได้พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่าย สามีชาวต่างชาติ ของหญิงไทย อายุ 41 ปี ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย จนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย แต่ในขณะเดียวกันนั้น หญิงไทยซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา เกิดอาการอับอายและน้อยใจสามีชาวต่างชาติ จึงวิ่งข้ามถนนแล้วพุ่งลงสู่น้ำทะเล สร้างความแตกต่างให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ต่อมา เจ้าหน้าที่และสามีชาวต่างชาติของหญิงไทย พยายามเรียกและเกลี้ยกล่อมให้เจ้าตัวกลับขึ้นฝั่ง โดยใช้เวลาอยู่กว่า 10 นาที เจ้าตัวจึงยอมเดินขึ้นมานั่งในช่วงน้ำตื้น ก่อนจะมีพลเมืองดีไปประคองขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัย ขณะที่เจ้าตัวยังคงร้องไห้ฟูมฟายเสียใจและอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่าโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามเมื่อ หญิงไทย ได้สติสร่างจากอาการมึนเมา ก็ได้กล่าวขอโทษขอโพยทุกฝ่าย ทั้งเจ้าของรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเมืองดี ที่ตนตนเองเมาจนขาดสติทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งก็ไม่มีใครติดใจเอาความแต่อย่างใด
ที่มา ช่อง 3