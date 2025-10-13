นาทีระทึก พายุงวงช้าง โผล่ พัดถล่ม อ.บางบ่อ ของปลิวว่อน ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
จากกรณี กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าว่า ภาคกลางตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ภาคใต้ตอนล่าง และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระะทึกวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้บันทึกภาพเหตุการณ์ ขณะพายุหมุน คล้ายกับพายุงวงช้าง โดยระบุว่า เหตุเกิดที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พัดแรงจนข้าวของปลิวว่อนลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นภาพที่สร้างความตื่นตระหนกและหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
