อจ.แพทย์ ถอดสูตร 3 ข้อ ฝึก ‘สมองนักขาย’ แบบเทศกาลเจนนี่ ทักษะจากการลงสนามจริง
จากปรากฎการณ์การไลฟ์ขายของ ของนักร้องมากความสามารถอย่าง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่พาแบรนด์สินค้าไทย ทั้งแบรนด์น้องใหม่ รวมถึงแบรนด์ดังของเหล่าดารา ทะยานทำยอดขายทุบนิวไฮครั้งแล้วครั้งเล่า จนเหล่านักการตลาดพากันวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็น กลยุทธ์หรือเทคนิคการขายแบบใหม่ที่เหมาะกับยุคสมัยนี้
อย่างไรก็ตาม กับปรากฎการณ์ดังกล่าวก็มีคำอธิบายในทางการแพทย์เช่นกัน ว่าสกิลยอดนักขายของสาวเจนนี่ ในทางหนึ่งก็เป็น “ทักษะสมอง” ที่ได้มาจากการฝึกฝนบนสนามจริง
โดย ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท ได้ให้ความรู้ผ่านเพจ “สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์” ว่า “ข่าวหน้าฟีดมีแต่เรื่องเจนนี่ไลฟ์จนรวย ขายของเก่ง เป็น “สมองนักขาย” นั่นดิ ทำไมบางคนไลฟ์วันละ 3 ชั่วโมงก็เงียบสนิท แต่บางคนไลฟ์ 18 ชั่วโมง แบรนด์วิ่งเข้าใส่เป็นหมื่น?
มีทั้งเรื่องราวครอบครัวที่เป็นกระแสที่น่าสนใจและน่าชื่นชม คือ “ความสามารถในการขายของ” บน TikTok ของเธอ ที่ไม่ได้มาจากการเรียน MBA หรือจ้างที่ปรึกษาราคาแพง แต่มาจาก “สมอง” ล้วนๆ สมองที่ฝึกฝนจากสนามจริง
วันนี้อาจารย์เลยอยากชวนคุยว่า…การขายของออนไลน์ในยุคนี้ มันเกี่ยวอะไรกับ “สมอง” และทำไมคนอย่างคุณเจนนี่ถึงประสบความสำเร็จได้? เผื่อเอาไปใช้กัน เขามีทักษะสมองอย่างไร
1. สมองที่รู้จัก “จับจังหวะ” เรียกว่า จับจังหวะคนที่สมอง อยากได้รางวัล
ในสมองของเรา มีระบบที่เรียกว่า “ระบบรางวัล” (Reward System) ใครๆ ก็ อบากได้ รางวัล ที่สำคัญ ได้แล้วติด และ ตื่นเต้น มีความสุข ที่ได้รับ (แม้จะจ่ายเงินอะนะ) คราวนี้ ระบบสมองนี้ มันเกี่ยวกับขายดีอย่างไร
ระบบนี้จะตอบสนองเมื่อเราได้รับอะไรที่ “ดี” “สนุก” หรือ “คุ้ม” ที่
• จังหวะพูดดี
• มีเรื่องให้ลุ้น
• ของลดราคาจนต้องรีบซื้อ
• มีดารามาโผล่ หรือ
• มีมุกตลกๆ ที่ทำให้เราหลุดขำ
ทั้งหมดนี้ กระตุ้นโดพามีน ในสมองคนดู ทำให้ “ไม่อยากเลิกดู” และ “อยากซื้อ” แม้จะไม่ได้ตั้งใจตอนแรกเลยก็ตาม
แล้วที่อาจารย์ลองดูนะครับ เทคนิคที่ใช้บ่อยสุดคือ เล่นความต้องการและกลัวพลาดของสมองครับ เรียกว่า Urgency นี่แหละ ทำไมเราถึงรีบ “กดซื้อ”? รู้ไหมครับว่า…สมองเราไม่ได้ออกแบบมาให้ “รอ” เวลาที่เราเห็นคำว่า “ลดวันนี้วันเดียว!” “เหลืออีก 5 ชิ้นสุดท้าย!” “อีก 3 นาทีปิดการขาย!” จะอยากซื้อ ไม่มีเวลาคิด ตรรกะ
อีกเรื่องที่น่าสนใจ คือเรื่อง การเปลี่ยนเรื่องให้ surprise มีเรื่องใหม่มาให้กระตุกตลอด (โครงสร้าง tiktok feed ก็ ทำแบบนี้ เป็นการ feed ให้ dopamine สมอง) ตาโหล กันเลยทีเดียว จะกดผ่านเอ้า เรื่องใหม่น่าสนใจอีกละ
2. สมองที่ “สังเกต” และ “ปรับตัว” การที่คุณเจนนี่รู้ว่า ช่วงไหนยอดคนดูตก แล้วรีบดึงดาราเข้ามา หรือรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนเนื้อหา เติมพลัง เรียกสีสันให้คนกลับมาอยู่ต่อ — นี่คือการใช้สมองที่เกี่ยวกับการ “วางแผน” และ “ยืดหยุ่นทางความคิด”
สมองส่วนนี้แหละครับ ที่คนทำงานสายสร้างสรรค์ นักขาย นักเจรจา หรือแม่ค้าออนไลน์ ต้องใช้หนักมาก คุณหนุ่มกรรชัย ถามปุ๊บ แกตอบปั้บ แสดงว่า สมองยืดหยุ่นมาก พร้อมขายเสมอ Ready to be saleman every minute
3. สมองที่ “ฝึกฝน” ชำนาญ คือ เขาทำ ซ้ำๆ แล้วสมองมันเรียนรู้แพตเทิร์นการขายเอง ไลฟ์วันละ 18 ชั่วโมง นั่นคือการลงมือซ้ำๆ ทำซ้ำ นานๆ เรียนผิดถูกแล้วทำอีก เป็นเรียลไทม์ ดีนะสมัยนี้ไม่ต้องการความ perfect เขาล้มแล้วลุกได้ใหม่ เพราะความผิดพลาดให้อภัยได้ ปรับตัวเป็น loop วนจนกลม ชำนาญ เรียก flywheel หมุนการขาย หมุนการตลาดจนมันกลิ้งไปเอง กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ กลิ้งไวๆ เดี๋ยวก็เก่ง
สมองทักษะนี้ ฝึกจนชิน เหมือนกับนักดนตรีที่ฝึกเล่นเปียโน หรือคนขับรถที่ขับทุกวันจนไม่ต้องคิด คุณเจนนี่ก็ฝึกไลฟ์ จัดการคำพูด คุมเวลา จัดการแบรนด์ ตอบโต้คอมเมนต์ จนกลายเป็น “ทักษะ” ที่ฝังอยู่ในสมอง โดยไม่ต้องท่องจำ
อ๋อ แล้วสุดท้าย น้องเขาขายสไตล์ธรรมชาติครับ เราเลยหลง เนียนๆ เข้าดง shopping เพราะชอบความสบายๆ ใสๆ โก๊ะๆ ไป
เราใช้แนวคิดนี้ได้ หลายๆ อย่าง ไม่ต้องไปขายของก็ได้ แต่เทคนิคสอนให้ง่าย นักเรียนติด บอกให้คนทำตาม (เรื่องดีๆ) การเป็นผู้นำ ทำได้หมด ส่วนในฐานะผู้บริโภค อย่าดูเพลินจนเงินหมดกระเป๋าเป็นพอ”