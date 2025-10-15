ปิดตำนาน 30 ปี หมูกระทะเจ้าดังเมืองเชียงใหม่ ประกาศปิดร้านสิ้นปีนี้
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ ต่างแชร์โพสต์ของร้านหมูกระทะเจ้าดัง จ.เชียงใหม่ หมูกระทะABC เชียงใหม่ ประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ว่า
“หมูกระทะ ABC 30 ปี แห่งความอร่อย ใครๆก็ทานได้ บุฟเฟต์ เพียง 185 บาท (ช่วยกันมาทาน ก่อนปิดตำนาน สิ้นปีนี้)”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมูกระทะ ABC ถือได้ว่าเป็นตำนานเชียงใหม่ กว่า 30 ปีแห่งความอร่อย เป็นร้านหมูกระทะแรกๆของเชียงใหม่ น้ำจิ้มข่ารสเด็ด ตั้งอยู่ริมคูเมือง กลางเมืองเชียงใหม่ โบกมือลาอีกหนึ่งตำนานเชียงใหม่
หลังที่โพสต์ไปไม่นาน มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห้นจำนวนมาก เช่น
ADVERTISMENT
- ไม่เอาครับไม่ยอมมม อย่าไปไหน กินมาตั้งแต่สมัยอยู่ตรงใกล้ปั้มessoตรงหนองหอย ถ้าจำไม่ผิดเช้าเป็นร้านรถมือสองหรือ ตรอ นี้ละเย็นขายหมูทะ
- อยู่กันมาตั้งนาน สมัยก่อนปิดร้านตอนกลางคืนดึกๆ แล้วไปกินตลอด
- คิดถึงร้านabc มาก สมัยเรียน มช ไปทานอาทิตย์ละวัน
- เป็นกำลังใจให้นะคะ ไว้ไปอุดหนุนนะคะ พนักงานใจดีมากๆ พี่เค้ายังเคยเอาเข็มกลัด baby monsters ให้หนูอยู่เลยปกติไปกินทุกปีเลยค่ะหาเวลาไปกินแน่นอนค่ะปีนี้ เป็นต้น