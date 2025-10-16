เศร้า ลูกช้างน้อย อายุ 11 วัน จากไปแล้ว หมอยกเป็น ‘ครู’ เคสแรกของไทย ผ่าตัดกระดูกในช้าง แก้ภาวะขาหน้าท่อนบนหัก
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital, TECC โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวร้ายว่า ลูกช้างขาหัก อายุ 11 วัน เสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 15 ต.ค. สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตจะทำการผ่าพิสูจน์ต่อไป
“เคสนี้เป็นครูของหมอในหลายๆ สิ่ง แน่นอนว่าน้องเป็นเคสแรกของไทยที่ทำให้เกิดการผ่าตัดกระดูกในช้างเพื่อแก้ไขภาวะขาหน้าท่อนบนหัก ภาวะที่จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ อย่างไรก็ตามเราหวังว่าในอนาคตจะต้องมีซักวันที่เราจะสามารถข้ามกำแพงนี้ไปได้สักที และในสถานการณ์ที่ยากลำบาก(และเหนื่อยมาก)ในช่วงนี้ มีสิ่งที่ชุบชูใจพวกเราอย่างหนึ่ง คือ ไม่ว่าหันไปทางไหนก็จะมีความช่วยเหลือทั้งที่ร้องขอและไม่ได้ร้องขอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีแรงฮึดสู้กันมาได้เรื่อยๆ
ขอบคุณ อ.ธีรชัย และ อ.สำราญ ที่ทั้งช่วยคิดและลงมือทำ รวมถึงประสานงานให้ทุกๆอย่าง
ขอบคุณ อ.อนุวัตร คุณหมอนพดลและทีมงานโรงพยาบาลลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกทุกอย่างตามที่เราร้องขอ
ขอบคุณ อ.วรางทิพย์ ที่ให้คำแนะนำด้านโภชนาการของเด็กอ่อน
ขอบคุณ ทีมงานสัตวแพทย์ทุกท่านทั้งที่มาช่วยหน้างานและให้คำแนะนำเบื้องหลัง ขอบคุณจริงๆที่มาตามเสียงกรีดร้องของเราทุกครั้งเลยนะคะ
สุดท้ายขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆทางนะคะ เราขอสัญญาว่าเราจะปรับปรุงและพัฒนาวงการสุขภาพช้างกันต่อไป เพื่อให้เพื่อนตัวโตของเรามีสุขภาพดี หากป่วยก็จะได้รักษาได้ดียิ่งขึ้นและหายป่วยได้กลับบ้านกันค่ะ”